Найпотайніша дружина соратника Путіна: який вигляд має спутниця життя Миколи Патрушева

Про Миколу Патрушева зараз багато різної інформації — хтось пророкує, що нинішній секретар Ради безпеки є приймачем Путіна і, що скоро ми його побачимо на чолі Росії, інші в це не вірять. Але точно одне, що ця людина має дуже серйозний вплив на Путіна і як колишній ФСБшник він ідеально вміє ховати і ховатися, адже з огляду на його багатомільйонні статки та розкішне життя, відомо про нього та його родину дуже мало.

Але якщо про двох синів Миколи, які, звичайно ж, обіймають високі посади, трохи все ж є інформації і іноді вони з'являються на публіці, то ось дружина російського політика справжня загадка. Де вона, який зараз має вигляд і чим займається – невідомо. Також практично немає у Мережі її знімків, чоловіка на офіційних заходах вона не супроводжує.

Єдина інформація, яка є про дружину Патрушева, так це, що її звати Олена Миколаївна і раніше вона працювала лікарем УЗД, а також рахувалася як співробітниця "Зовнішекономбанку". Народилася жінка 1955 року, а за Миколу вийшла заміж 1976-го, тобто коли їй був 21 рік, а нареченому – 25. Імовірно познайомилися вони у Санкт-Петербурзі, коли Микола вже служив у КДБ. У дівоцтві її прізвище було Ігнащенкова.

1993 року Олена, разом із Борисом Гризловим, який також нині є наближеним до Путіна політиком, та іншими однокласниками та товаришами по службі Миколи Патрушева — колишніми співробітниками КДБ, стала засновницею ТОВ "Борг", що спеціалізувався на експорті металобрухту - компанія вивозила брухт і кольоровий метал за кордон. Також на жінці значиться елітна земля в Підмосков'ї і судячи з матеріалу, який вийшов у 44 номері "Нової газети" 2011 року, це лише 4541 кв. м у селищі Срібний Бір, також Олена майже нічого не заробляла і більше у власності у неї нічого немає.

Що ж, ми все ж таки знайшли кілька фото Олени, які дивним чином не видалили з Інтернету. Два знімки з'явилися минулого року в ефірі пропагандистського "Першого каналу", на честь 70-ї стрічки Патрушева. На фото зображено день весілля Олени та Миколи.

Микола Патрушев та Олена Патрушева / Фото: скриншот з відео

Микола Патрушев та Олена Патрушева / Фото: скриншот з відео

Другий знімок зроблено фотографами 2019 року під час Параду перемоги у Москві. На плечі у Олени сумка від Chanel і ймовірно від цього французького бренду і кардиган.

Микола Патрушев та Олена Патрушева / Фото: Getty Images

Насправді ця сім'я одна з найбагатших у Росії і має велику кількість нерухомості, землі та бізнесів. Діти Патрушевих обіймають найвищі державні посади, на яких відмивають мільйони.

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