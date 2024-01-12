Не Меган і Гаррі єдиними: найгучніші королівські скандали

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл наробили багато галасу від моменту свого відходу з королівської родини. Але не тільки через них британська королівська родина мала багато проблем. Згадуємо сьогодні й інші королівські скандали, про які багато говорили.

Меган і Гаррі – відхід із королівської родини

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Як ми вже згадали вище, принц Гаррі і Меган Маркл склали з себе королівські повноваження в січні 2020 року. Вони заявили, що більше не хочуть виконувати свої обов'язки і бути старшими членами сім'ї, прагнуть незалежності, зокрема і фінансової, а також безпеки. Мовляв, у Британії їх так багато переслідували папараці, що молода сім'я не витримала такого тиску і вирішила піти в тінь. Після переїзду до США (родина зараз живе в будинку в Монтесіто, в Каліфорнії), фотографій Сассекських у пресі поменшало, але скандалів, навпаки, стало ще більше. Меган і Гаррі вирішили "пролити світло на все, що відбувалося з ними в королівській родині і розповіли свою історію спочатку публічно в інтерв'ю Опрі Вінфрі, потім знявшись у документальному фільмі Netflix, а потім принц Гаррі детально описав своє життя у королівській родині в своїх мемуарах. Тепер, кажуть, і Меган думає над тим, щоб випустити свою автобіографічну книжку, чи варто говорити, що з королівською родиною вони тепер у поганих стосунках.

Принц Вільям та принц Гаррі – нерозлучні брати у сварці

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принцеса Діана робила все можливе, щоб її сини росли у нормальній атмосфері дружної сім'ї. Багато років Вільям і Гаррі були нерозлийвода. Але від моменту, як принц Гаррі зустрів Меган Маркл між братами, ніби пробігла чорна кішка. Перші труднощі у стосунках почалися незабаром після того, як Гаррі оголосив братові, що має намір одружитися. Принц Вільям, який десять років зустрічався з Кейт Міддлтон, перш ніж освідчитися їй, не підтримав брата, заявивши, що таких поспішних рішень ухвалювати не варто. Кажуть, навіть робив неоднозначні коментарі на адресу Меган, мовляв, можливо, вона зовсім не "та сама жінка, яка потрібна Гаррі. Публіці про розбіжності між братами стало відомо 2019 року. Принц Гаррі підтвердив цей розкол у документальному фільмі ITV того ж року, сказавши: "Неминуче всяке трапляється. Але ж послухайте, ми брати, ми завжди будемо братами. Ми, звичайно, зараз на різних шляхах, але я завжди буду поряд із ним, і, наскільки я знаю, він завжди буде поряд зі мною". Проте пізніше у своїх мемуарах Гаррі написав, що у них із Вільямом навіть була бійка. А 2022 року наближені до братів джерела стверджували, що стосунки братів вже не виправити. Принц Вільям дуже категорично налаштований проти брата, що взагалі не дивно, після стільки публічних скарг на королівську родину з боку Гаррі.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон – зречення трону

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

10 грудня 1936 року король Великої Британії Едуард VIII підписав маніфест про зречення трону на користь свого молодшого брата Альберта (згодом короля Георга VI, батька королеви Єлизавети II і принцеси Маргарет) оскільки не може виконувати свій обов'язок без жінки, яку він кохав. Король, який так і не був коронований, добровільно відмовився від своєї ролі, щоб одружитися з розлученою американською акторкою Волліс Сімпсон. Річ у тім, що уряд Великої Британії не давав своєї згоди на шлюб навіть після того, як Сімпсон розлучилася. Тому Едуарду не залишалося нічого більше, окрім, як ухвалити таке радикальне рішення.

"Я знайшов неможливим... виконувати обов'язки короля без допомоги та підтримки жінки, яку я кохаю", — сказав король у своєму виступі на радіо в ніч проти 11 грудня.

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Цей крок сильно вплинув на британську монархію, але завдяки братові Едуарда — згодом коронованому королю Георгу VI її вдалося зберегти. Правління Георга VI припало на непрості воєнні роки. Він був відомий насамперед як символ боротьби Великої Британії та країн Британської імперії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Принц Чарльз та принцеса Діана – нещасливий шлюб

Стосунки між покійною принцесою Діаною і тодішнім принцом Чарльзом — одна з найвідоміших чвар в британській королівській історії, яка протягом століть домінувала в заголовках газет. Вони одружилися 1981 року, але незабаром почали відчувати сімейні проблеми та розлучилися 1992-го.

Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

1995 року під час свого сумно відомого інтерв'ю "Панорамі" покійна принцеса Уельська розповіла про роман Чарльза з тодішньої Каміллою Паркер Боулз та їхнє розставання. Діана сказала, що "в цьому шлюбі їх було троє, тому було трохи затісно", і ця крилата фраза принцеси досі не дає спокою журналістам.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Associated Press

Не одружившись принц Чарльза з дівчиною на ім'я Діана, а взявши за дружину Каміллу, всього цього можна було б уникнути. Але королева Єлизавета II не дала своє схвалення на такий шлюб сина, та й важко зараз уявити британську монархію без майбутнього короля – принца Вільяма – старшого сина Діани та Чарльза.

Королівська родина та сварка з Чарльзом Спенсером

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

Під час похорону принцеси Діани 1997 року її брат Чарльз Спенсер виголосив промову, в якій розповів про переслідування його сестри пресою, а також про її досвід та роль у королівській родині. Це викликало напруженість у стосунках між двома сім'ями. Чарльз як дядько синів Діани — принців Вільяма і Гаррі — заявляв, що збирається захистити племінників від "занурення в борг перед короною і традиції", але яким чином, не повідомлялося. Минули роки, і публіка побачила, що не такі вже й теплі стосунки залишилися між паном Спенсером і синами Діани. Більше того, нині, молодший син Діани – принц Гаррі – постійно зайнятий тим, що судиться з пресою за те, що папараці постійно переслідують його та його родину.

Принц Філіп і не улюблена невістка Сара Фергюсон

Сара Йоркська та принц Філіп / Фото: Getty Images

Принц Ендрю і Сара Фергюсон одружилися 1986 року, а розлучилися через десять років 1996-го. Після розлучення пара залишилася у добрих і навіть близьких стосунках і досі живе разом під одним дахом Royal Lodge у Віндзорі. А ось чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп – був вкрай незадоволений розлученням сина і не мав близьких стосунків із Сарою. Після розлучення герцогиню Йоркську ніколи не запрошували святкувати Різдво в Сандрінгемі, де королівська родина зазвичай проводить свої зимові канікули, щоб не дратувати принца Філіпа. І лише 2023 року на Різдво король Чарльз III простяг Сарі "оливкову гілку" і запросив її провести Різдво разом із сім'єю".

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

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