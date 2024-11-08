Неможливе можливо: три книжки, які надихають вірити в себе

2005 року завдяки науковим витівкам Майкла Брауна Плутон вилучили зі списку планет Сонячної системи. 1968 року місія "Аполлон-8" облетіла навколо Місяця. 2001 року Кріс Гедфілд став першим канадцем, який вийшов у відкритий космос. Усе це свого часу здавалося неможливим.

Однак немає нічого неможливого, якщо день за днем, рік за роком терпляче працювати над здійсненням своєї мрії. Книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала три книжки про космос, які закохають вас у нього та надихнуть ніколи не здаватися.

Майкл Браун "Як я вбив Плутон і чому це було неминуче", видавництво "Бородатий Тамарин"

Плутон був дев’ятою планетою Сонячної системи 75 років. Усе змінилося 2005 року, коли Міжнародний астрономічний союз понизив його до статусу карликової планети, якою він і був завжди. Сталося це завдяки науковим витівкам астронома Майкла Брауна. За кілька років до цієї знакової події він припустив, що за Плутоном є ще одна планета і розпочав виснажливі пошуки. Як виявилося згодом, навіть не одна, проте всі вони – Еріда, Макемаке, Гаумеа – теж карликові.

Чому ця подія була знаковою? Наукове "вбивство" Плутона змінило наше розуміння Сонячної системи та планети. Адже не можна всі більш-менш великі небесні об’єкти записувати до Сонячної системи, де має панувати порядок.

У цій книжці Браун з гумором розповідає про шлях від добропорядного науковця, чоловіка й батька до науковця-вбивці і "зачинателя космічного хаосу" (саме так його охрестила небесна поліція, себто прихильники Плутона). Ділиться власними сумнівами, страхами, мріями, щемливими та смішними епізодами із сімейного життя. Автор не лише першокласний астроном, а й цікавий оповідач, який своїм прикладом надихає ніколи не відмовлятися від мрії, яку плекаєте. Бо, якщо всі навколо кажуть: "Це божевілля", "це просто неможливо", доведіть їм протилежне. Вам це до снаги.

Книжку варто прочитати: якщо у школі у вас були складні стосунки з астрономією; ви вважаєте, що космос – надто складна й нудна для вивчення тема; не знаєте, чим карликова планета відрізняється від планети, і навіщо вам це знати.

Кріс Гедфілд "Посібник астронавта з життя на Землі", видавництво "Жорж"

Коли Ніл Армстронг ступив на поверхню Місяця, останній припинив бути далеким, невідомим тілом. Того липневого вечора 1969 року зачарований побаченим дев’ятирічний Кріс Гедфілд усвідомив, що хоче стати астронавтом. Хлопець розумів, що шансів у нього мало, але це його не зупинило, а навпаки підштовхнуло до дій. Він почав сумлінніше навчатися. Записався на додаткові курси, де вчився аналітично й більш критично мислити, ставити запитання, шукати відповіді. Гартував витримку. Багато читав. Вступив до "повітряних кадетів" – щось середнє між скаутингом і військово-повітряними силами. Таке свідоме ускладнення власного життя робило його щасливим, він отримував задоволення від процесу, що надзвичайно важливо.

У "Посібнику астронавта з життя на Землі" Кріс захопливо розповідає про мрію, яка стала реальністю, адже неможливе стає можливим, якщо докласти зусиль. Рік за роком. Так, він став першим канадцем, який вийшов у відкритий космос. І сумарно провів у космосі понад 4 000 годин.

Книжку варто прочитати: якщо вас надихають історії успіху інших людей; якщо у вас є мрія, яка, на перший погляд, видається нереалістичною, але ви нею одержимі; якщо ви боїтеся робити щось для здійснення своєї мрії, бо шанси близькі до нуля.

Джеффрі Клюґер "Аполлон-8. Історія першого польоту до Місяця", видавництво #книголав

У грудні 1968 року троє астронавтів вперше в історії людства вийшли на навколомісячну орбіту. Це були Френк Борман, Джим Ловелл і Білл Андерс – екіпаж "Аполлона-8". У них було шістнадцять тижнів на підготовку до місії, яка стане початком нової ери освоєння космосу. Завдяки фантастичній сміливості цієї трійки менш ніж за рік Ніл Армстронг ступить на поверхню Місяця, промовивши: "Маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

Місія "Аполлона-8" була важливою, але й водночас ризикованою. Астронавти мали перевірити всі системи для висадження на навколомісячну орбіту і протестувати умови перебування на ній. Перевірити й протестувати ціною власних життів, адже ніхто не знав достеменно, чи повернуться вони на Землю – шанси були п’ятдесят на п’ятдесят.

Цю книжку написав журналіст Джеффрі Клюґер, опрацювавши стенографію польоту, документи НАSА, багаточисельні інтерв’ю астронавтів. Прочитавши її, ви дізнаєтеся про життя, прагнення, мрії людей, які зробили неможливе, – облетіли навколо Місяця, коли це здавалося неможливим.

Книжку варто прочитати: якщо ви цікавитеся космосом; любите нонфікшн і невигадані історії, які надихають.

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