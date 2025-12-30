Нові драматичні серіали 2025 року для любителів екшину

Нові драматичні серіали 2025 року / © Credits

«До останнього самурая» (Last Samurai Standing), 2025 рік

Події серіалу відбуваються в Японії наприкінці 19 століття, у період реформ і ліквідації самурайського стану. Головний герой — самурай, який відмовляється скласти зброю та протистоїть новій владі.

«Рекрути» (Boots), 2025 рік

Серіал розповідає про групу новобранців, які проходять базову військову підготовку. Події відбуваються на території навчального центру та під час польових занять. У центрі сюжету — адаптація цивільних до армійських правил, виконання наказів і внутрішні конфлікти між рекрутами.

«Чорний Кролик» (Black Rabbit), 2025 рік

Кримінальний серіал про двох братів, залучених до нелегального бізнесу у великому місті. Порушення домовленостей між угрупованнями призводить до загострення ситуації.

«Список смертників: Темний вовк» (The Terminal List: Dark Wolf), 2025 рік

Серіал розгортається у середовищі таємних військових операцій. Головний герой — боєць елітного підрозділу, залучений до неофіційних місій. Сюжет охоплює підготовку операцій, виконання завдань і розкриття прихованих структур, які керують цими програмами.

«Заручник» (Hostage), 2025 рік

Сюжет серіалу зосереджений на викраденні високопоставленої особи. Події розгортаються навколо перемовин, пошукових операцій і дій спецслужб. Паралельно показані дії викрадачів, посередників і представників влади, залучених до врегулювання ситуації.