Нові драматичні серіали 2025 року для любителів екшину
Цього року вийшло кілька серіалів, зосереджених на конфліктах та кризових ситуаціях, які відбуваються у різних умовах і подіях. Саме такі проєкти ми зібрали у цій новій добірці, і якщо ви прихильник подібного екшн-жанру, то знайдете для себе тут щось цікаве.
«До останнього самурая» (Last Samurai Standing), 2025 рік
Події серіалу відбуваються в Японії наприкінці 19 століття, у період реформ і ліквідації самурайського стану. Головний герой — самурай, який відмовляється скласти зброю та протистоїть новій владі.
«Рекрути» (Boots), 2025 рік
Серіал розповідає про групу новобранців, які проходять базову військову підготовку. Події відбуваються на території навчального центру та під час польових занять. У центрі сюжету — адаптація цивільних до армійських правил, виконання наказів і внутрішні конфлікти між рекрутами.
«Чорний Кролик» (Black Rabbit), 2025 рік
Кримінальний серіал про двох братів, залучених до нелегального бізнесу у великому місті. Порушення домовленостей між угрупованнями призводить до загострення ситуації.
«Список смертників: Темний вовк» (The Terminal List: Dark Wolf), 2025 рік
Серіал розгортається у середовищі таємних військових операцій. Головний герой — боєць елітного підрозділу, залучений до неофіційних місій. Сюжет охоплює підготовку операцій, виконання завдань і розкриття прихованих структур, які керують цими програмами.
«Заручник» (Hostage), 2025 рік
Сюжет серіалу зосереджений на викраденні високопоставленої особи. Події розгортаються навколо перемовин, пошукових операцій і дій спецслужб. Паралельно показані дії викрадачів, посередників і представників влади, залучених до врегулювання ситуації.