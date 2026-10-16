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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
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60
Час на прочитання
5 хв

Океанічна глибина, Хвильовий та український Схід: захопливі книжки для допитливих

Це книжкова мандрівка у різні світи: до мешканців океанічних глибин, у коротку прозу Миколи Хвильового та в міста українського Сходу. Ви дізнаєтеся про життя в темряві й з мінімальною кількістю кисню. Познайомитеся з творчістю, що потребує вдумливого читання, і регіоном, який важливо знати не через стереотипи, а через історії його людей.

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Захопливі книжки для допитливих

Захопливі книжки для допитливих

У добірці книжкова оглядачка Тетяна Крисюк поділилася цікавими фактами та спостереженнями після прочитання книжок, котрі варті вашої уваги.

Гелен Скейлз «Дивовижна безодня», видавництво «Бородатий Тамарин»

«Дивовижна безодня»

«Дивовижна безодня»

Довгий час люди думали, що в морській безодні живуть лише фантастичні тварини і боги на кшталт Кракена, Посейдона чи Левіафана.

Бо хто ще може жити на глибині 4000 метрів у цілковитій темряві, куди не пробивається навіть тьмяне блакитне світло? Це приблизно 60–70 двадцятиповерхівок, виставлених одна на одну. Але там є ліхтарні риби, морські огірки, глибоководні восьминоги і кальмари, ракоподібні.

На глибині 2500 метрів, де ховаються гідротермальні джерела, плавають велетенські молюски і черви з яскраво-червоними перистими відростками. Кашалоти полюють на кальмарів, неперетравлені дзьоби яких накопичуються у їхніх нутрощах. Навколо дзьобів наростає воскова маса — амбра, яка захищає стінки кишківника від пошкоджень. Зазвичай після смерті морського ссавця вона потрапляє в океан, де під впливом сонця, повітря й солі «дозріває», стаючи цінною речовиною для парфумерії.

В опівнічній зоні — 1000 метрів — самка-вудильниця приманює здобич сяйливою «вудкою» просто перед ротом, годуючи і себе, і самця, який намертво до неї прикріплений. Самців може бути кілька. Зафіксувавшись на її тілі, вони втрачають самостійність, не втрачаючи здатності запліднювати ікру.

Трохи вище — володіння пекельного вампіра, який більшість часу нерухомо зависає у воді, мирно збираючи морський сніг: рештки органічних часточок і живих організмів, що осідають із верхніх шарів океану. А також — домівка креветок, трахімедуз, сифонофорів та інших.

Ви можете подумати, а навіщо вам знати бодай щось про цих морських істот? Є щонайменше три причини.

По-перше, щоб краще розуміти життя, адже вони живуть без сонячного світла, за низьких температур, величезного тиску і невеликої кількості кисню. По-друге, глибоководні організми виробляють хімічні сполуки, з яких можуть виготовляти ліки. Наприклад, на основі отруйного пептиду конусоподібного равлика Conus magus розробили препарат для лікування сильного хронічного болю. І по-третє, аби вберегти глибоководні екосистеми від знищення через видобуток корисних копалин.

Якщо ви припускаєте, що книжка занадто складна, то ні. Авторка побіжно пояснює терміни й поняття, щоб вам не довелося ґуґлити або почуватися нетямущим першокласником.

Микола Хвильовий «Сині етюди», видавництво «Віхола»

«Сині етюди»

«Сині етюди»

Із творчістю Миколи Хвильового я вперше познайомилася у старшій школі, коли ми вивчали «Я (Романтика)». Це було не надто вдале знайомство: новела прочитана, проте не осмислена через брак досвіду, який дозволив би по-справжньому зрозуміти і форму, і текст, і підтекст.

Хвильовий запам’ятався як талановитий письменник, який, однак, пише складно. Цієї осені мені до рук потрапили його «Сині етюди» — збірка новел, яка принесла письменнику Розстріляного відродження популярність. Безумовно, ці тексти потребують вдумливого і повільного читання, але водночас дозволяють відчути, як тонко й кінематографічно Хвильовий відтворює тогочасну реальність.

«І дивився Кларк на небо: там голуба безодня, там кінчається життя, а степи України теж голубі — асоціація з небом. Думав: Чого так вабить туди — там же смерть? Може, тому, що голуба?»

Кларк — колишній революціонер, а тепер редактор міської газети. У нього є бравнінг (пістолет), що має певну історію, як духовне нутро окремої особи. Дивлячись на нього, він чує голос молодої, бадьорої, червіньківської революції сімнадцятого року. Кларк занадто багато думає і як типовий інтелігент хворіє на безумну любов до України, яку «проґавили». Від революції залишилися лише гасла й нестерпна порожнеча всередині.

У гротесково-сатиричній новелі «Колонії, вілли» є дві героїні, які віддзеркалюють одна одну. Анфіса Павлівна — комуністка німецької породи з партквитком, Павлина Анфісівна — безпартійна стара діва, міщанка.

Якось Павлина Анфісівна спіймала Анфісу Павлівну на поїдання котлети, приготованої для котроїсь дитини-сироти з колонії. Вона з розумінням вислуховує її виправдання, а під час суперечки кидає пророче: «До другої чистки не доживете». Зрештою обидві жінки глибоко нещасні — і та, яку виганяють із партії, і та, яку до партії ніколи не візьмуть.

«Сині етюди» — дивовижна безодня творчості Миколи Хвильового, в яку варто стрибнути.

Олександр Михед «Я змішаю твою кров із вугіллям», видавництво «Лабораторія»

«Я змішаю твою кров із вугіллям»

«Я змішаю твою кров із вугіллям»

В Intro до книги Олександр Михед пише: «Можна прожити успішне життя, зробити кар’єру, щороку літати у зимову та літню відпустки, але ніколи не помандрувати з Півночі на Південь. Або зі Сходу на Захід. Ледь не в кожній країні є ця ментальна мапа стереотипів — мовляв, це ж люди з півночі, там одні заводи, роботяги, культури в них ніц немає. А на півдні, звісно, самі лише лайдаки й утриманці. Та ще ж точно десь є свій культурний П’ємонт, який, однак, утрачає власну ідентичність у гонитві за туристичним „позиціонуванням“».

Мені не доводилося бувати на Сході України. Уявлення про цей регіон і його людей формували чужі історії, новини, згадки у книжках чи фільмах. Тож нині я — саме та людина, яка ніколи не мандрувала з Центру на Схід. Принаймні поки що.

«Я змішаю твою кров із вугіллям» вийшла друком 2020 року: через шість років після початку війни і за два роки до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, де тоді побував Олександр, нині окуповані. Покровськ, на в’їзді в який височів великий чорний хрест «Спаси и сохрани», фактично окупований (за даними DeepStateMAP).

Малюючи портрети цих міст, автор виводить їх із узагальненої категорії «шахтарське місто». Так, там є шахти, шахтарі й шахтарки, але є магазини, бігборди, музеї, мозаїки, парки, алеї троянд, історії, що передаються із покоління в покоління. Науковці й історики закликають не приймати на віру те, що розповідають люди. Натомість Олександр їм вірить, а відтак вони через нього розповідають нам про свої міста. Кожен щось своє. Іноді погляди на одне й те саме місто діаметрально протилежні, а подеколи нагадують ребуси, які неможливо розгадати.

Також автор знайомить нас із тамтешніми відомими особистостями, як-от поет Йосип Курлата, лікар-хірург Григорій Хайлов, фотограф і літописець Марко Залізняк, український митець Роман Мінін, письменниця й історикиня Олена Стяжкіна.

Неможливо по-справжньому відчути міста, в яких ти ніколи не був, але можна бодай спробувати наблизитися до їхнього розуміння через історії людей. Ця книжка — океанічна глибина українського Сходу, який, як пише Сергій Жадан, «щоб не відокремлювати, треба знати».

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