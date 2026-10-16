Океанічна глибина, Хвильовий та український Схід: захопливі книжки для допитливих

Захопливі книжки для допитливих

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У добірці книжкова оглядачка Тетяна Крисюк поділилася цікавими фактами та спостереженнями після прочитання книжок, котрі варті вашої уваги.

Гелен Скейлз «Дивовижна безодня», видавництво «Бородатий Тамарин»

Довгий час люди думали, що в морській безодні живуть лише фантастичні тварини і боги на кшталт Кракена, Посейдона чи Левіафана.

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Бо хто ще може жити на глибині 4000 метрів у цілковитій темряві, куди не пробивається навіть тьмяне блакитне світло? Це приблизно 60–70 двадцятиповерхівок, виставлених одна на одну. Але там є ліхтарні риби, морські огірки, глибоководні восьминоги і кальмари, ракоподібні.

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На глибині 2500 метрів, де ховаються гідротермальні джерела, плавають велетенські молюски і черви з яскраво-червоними перистими відростками. Кашалоти полюють на кальмарів, неперетравлені дзьоби яких накопичуються у їхніх нутрощах. Навколо дзьобів наростає воскова маса — амбра, яка захищає стінки кишківника від пошкоджень. Зазвичай після смерті морського ссавця вона потрапляє в океан, де під впливом сонця, повітря й солі «дозріває», стаючи цінною речовиною для парфумерії.

В опівнічній зоні — 1000 метрів — самка-вудильниця приманює здобич сяйливою «вудкою» просто перед ротом, годуючи і себе, і самця, який намертво до неї прикріплений. Самців може бути кілька. Зафіксувавшись на її тілі, вони втрачають самостійність, не втрачаючи здатності запліднювати ікру.

Трохи вище — володіння пекельного вампіра, який більшість часу нерухомо зависає у воді, мирно збираючи морський сніг: рештки органічних часточок і живих організмів, що осідають із верхніх шарів океану. А також — домівка креветок, трахімедуз, сифонофорів та інших.

Ви можете подумати, а навіщо вам знати бодай щось про цих морських істот? Є щонайменше три причини.

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По-перше, щоб краще розуміти життя, адже вони живуть без сонячного світла, за низьких температур, величезного тиску і невеликої кількості кисню. По-друге, глибоководні організми виробляють хімічні сполуки, з яких можуть виготовляти ліки. Наприклад, на основі отруйного пептиду конусоподібного равлика Conus magus розробили препарат для лікування сильного хронічного болю. І по-третє, аби вберегти глибоководні екосистеми від знищення через видобуток корисних копалин.

Якщо ви припускаєте, що книжка занадто складна, то ні. Авторка побіжно пояснює терміни й поняття, щоб вам не довелося ґуґлити або почуватися нетямущим першокласником.

Микола Хвильовий «Сині етюди», видавництво «Віхола»

Із творчістю Миколи Хвильового я вперше познайомилася у старшій школі, коли ми вивчали «Я (Романтика)». Це було не надто вдале знайомство: новела прочитана, проте не осмислена через брак досвіду, який дозволив би по-справжньому зрозуміти і форму, і текст, і підтекст.

Хвильовий запам’ятався як талановитий письменник, який, однак, пише складно. Цієї осені мені до рук потрапили його «Сині етюди» — збірка новел, яка принесла письменнику Розстріляного відродження популярність. Безумовно, ці тексти потребують вдумливого і повільного читання, але водночас дозволяють відчути, як тонко й кінематографічно Хвильовий відтворює тогочасну реальність.

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«І дивився Кларк на небо: там голуба безодня, там кінчається життя, а степи України теж голубі — асоціація з небом. Думав: Чого так вабить туди — там же смерть? Може, тому, що голуба?»

Кларк — колишній революціонер, а тепер редактор міської газети. У нього є бравнінг (пістолет), що має певну історію, як духовне нутро окремої особи. Дивлячись на нього, він чує голос молодої, бадьорої, червіньківської революції сімнадцятого року. Кларк занадто багато думає і як типовий інтелігент хворіє на безумну любов до України, яку «проґавили». Від революції залишилися лише гасла й нестерпна порожнеча всередині.

У гротесково-сатиричній новелі «Колонії, вілли» є дві героїні, які віддзеркалюють одна одну. Анфіса Павлівна — комуністка німецької породи з партквитком, Павлина Анфісівна — безпартійна стара діва, міщанка.

Якось Павлина Анфісівна спіймала Анфісу Павлівну на поїдання котлети, приготованої для котроїсь дитини-сироти з колонії. Вона з розумінням вислуховує її виправдання, а під час суперечки кидає пророче: «До другої чистки не доживете». Зрештою обидві жінки глибоко нещасні — і та, яку виганяють із партії, і та, яку до партії ніколи не візьмуть.

«Сині етюди» — дивовижна безодня творчості Миколи Хвильового, в яку варто стрибнути.

Олександр Михед «Я змішаю твою кров із вугіллям», видавництво «Лабораторія»

«Я змішаю твою кров із вугіллям»

В Intro до книги Олександр Михед пише: «Можна прожити успішне життя, зробити кар’єру, щороку літати у зимову та літню відпустки, але ніколи не помандрувати з Півночі на Південь. Або зі Сходу на Захід. Ледь не в кожній країні є ця ментальна мапа стереотипів — мовляв, це ж люди з півночі, там одні заводи, роботяги, культури в них ніц немає. А на півдні, звісно, самі лише лайдаки й утриманці. Та ще ж точно десь є свій культурний П’ємонт, який, однак, утрачає власну ідентичність у гонитві за туристичним „позиціонуванням“».

Мені не доводилося бувати на Сході України. Уявлення про цей регіон і його людей формували чужі історії, новини, згадки у книжках чи фільмах. Тож нині я — саме та людина, яка ніколи не мандрувала з Центру на Схід. Принаймні поки що.

«Я змішаю твою кров із вугіллям» вийшла друком 2020 року: через шість років після початку війни і за два роки до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, де тоді побував Олександр, нині окуповані. Покровськ, на в’їзді в який височів великий чорний хрест «Спаси и сохрани», фактично окупований (за даними DeepStateMAP).

Малюючи портрети цих міст, автор виводить їх із узагальненої категорії «шахтарське місто». Так, там є шахти, шахтарі й шахтарки, але є магазини, бігборди, музеї, мозаїки, парки, алеї троянд, історії, що передаються із покоління в покоління. Науковці й історики закликають не приймати на віру те, що розповідають люди. Натомість Олександр їм вірить, а відтак вони через нього розповідають нам про свої міста. Кожен щось своє. Іноді погляди на одне й те саме місто діаметрально протилежні, а подеколи нагадують ребуси, які неможливо розгадати.

Також автор знайомить нас із тамтешніми відомими особистостями, як-от поет Йосип Курлата, лікар-хірург Григорій Хайлов, фотограф і літописець Марко Залізняк, український митець Роман Мінін, письменниця й історикиня Олена Стяжкіна.

Неможливо по-справжньому відчути міста, в яких ти ніколи не був, але можна бодай спробувати наблизитися до їхнього розуміння через історії людей. Ця книжка — океанічна глибина українського Сходу, який, як пише Сергій Жадан, «щоб не відокремлювати, треба знати».

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