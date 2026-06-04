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Ольга Сумська, Оля Цибульська і Міла Нітіч продемонстрували вишукані вбрання на Ukrainian GALA | VYTOKY

У Жовтневому палаці, попри вибиті шибки, пошкоджений дах і стіни через ворожий осбстріл, відбулася знакова подія, яку відвідали зіркові гості.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ольга Сумська, Оля Цибульська і Міла Нітіч продемонстрували вишукані вбрання на Ukrainian GALA | VYTOKY

У Києві, у Жовтневому палаці (МЦКМ), який нещодавно зазнав пошкоджень під час масованої атаки росії на Київ, відбулася перша інституційна подія нового формату — Ukrainian GALA | VYTOKY.

Перша частина події Ukrainian GALA відбулася в атріумі будівлі. Це нова інституційна платформа, яка об’єднує представників культури, креативних індустрій, бізнесу і суспільства.

На заході зібралося чимало зіркових гостей. Серед них були: Ольга Сумська, Оля Цибульська, Світлана Білоножко, Міла Нітіч, Анна Саліванчук, Анастасія Цимбалару, Ілона Гвоздьова, Влад Дарвін, Ніколас Карма, LADA, Геля Зозуля, Марина Кошкіна, Андрій Чорновол та багато інших.

Ольга Сумська і Світлана Білоножко

Ольга Сумська і Світлана Білоножко

Міла Нітіч

Міла Нітіч

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова

LADA

LADA

Геля Зозуля

Геля Зозуля

Влад Дарвін

Влад Дарвін

Ніколас Карма

Ніколас Карма

Андрій Чорновол

Андрій Чорновол

Учасники івенту продемонстрували на червоній доріжці красиві образи, які вони підготували відповідно до дрескоду вечора Ethno Tie. Зіркові красуні дефілювали у вишуканих вбраннях з традиційними національними мотивами від українських брендів, таких як SPECIAL.body 21, Vytkani, LAUREL, BeArt та інших.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Марина Кошкіна

Марина Кошкіна

Оля Сумська, Яна Остапчук, Марина Сидорук, Ірина Сидорук, Олександра Богач, Таня Буренко

Оля Сумська, Яна Остапчук, Марина Сидорук, Ірина Сидорук, Олександра Богач, Таня Буренко

Олексій Донцов і Світлана Білоножко

Олексій Донцов і Світлана Білоножко

Під час цієї частини поет Дмитро Морозюк прочитав свій вірш «Другорядний герой», який він написав спеціально для події.

Дмитро Морозюк

Дмитро Морозюк

Під час другої частини події відбувся концерт «VYTOKY: Легенди української пісні» у супроводі Національного президентського оркестру. Продюсерками концертної програми виступили Анна Гагаріна та Аліна Решетар. Ведучими вечора були Олексій Донцов і Катерина Сташко.

Анна Гагаріна та Аліна Решетар

Анна Гагаріна та Аліна Решетар

Олексій Донцов і Катерина Сташко

Олексій Донцов і Катерина Сташко

У новому симфонічному прочитанні прозвучали легендарні українські композиції, які формували культурний код кількох поколінь українців: «Як тебе не любити, Києве мій», «Я піду в далекі гори», «Стожари», «Водограй», «Черемшина», «Край», «Тече вода», «Запроси мене у сни свої», «Коханий», «Троянди на пероні», «Чарівна скрипка», «Де ти тепер» та інші.

На сцені цього вечора пісні української музичної спадщини виконали Оля Цибульська, Міла Нітіч, Марта Адамчук, Віра Кекелія, YAKTAK, MONOKATE, GEED, LAUD, Нікіта Кісельов, David Maskisa і Вікі Роуз.

Оля Цибульська

Оля Цибульська

Оля Цибульська

Оля Цибульська

MONOKATE

MONOKATE

YAKTAK

YAKTAK

Артист Давид Маскіса співає, а художник Андрій Плиндін створює картину

Артист Давид Маскіса співає, а художник Андрій Плиндін створює картину

Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов

Віра Кекелія і Марта Адамчук

Віра Кекелія і Марта Адамчук

GEED

GEED

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Вікі Роуз і Давид Маскіса

Вікі Роуз і Давид Маскіса

У межах Ukrainian GALA вперше відбулася камерна церемонія, на якій відзначили діячів української креативної індустрії, які роками формують сучасний культурний простір України і створюють нові можливості для розвитку творчих галузей. За вагомий внесок у розвиток креативних індустрій України спеціальні відзнаки і статуетки Ukrainian GALA'26 отримали Олександр Злотник, Максим Гусак, Анжела Норбоєва, ЮЛА, Оксана Скибінська, Гена Вітер, Павло Шилько, Альона Мозгова, «Культурний десант» (відзнаку отримав представник проєкту Михайло Олійник) та Юрій Андрущенко.

Гена Вітер і Світлана Голинська

Гена Вітер і Світлана Голинська

ЮЛА

ЮЛА

Оксана Скибінська

Оксана Скибінська

Михайло Олійник

Михайло Олійник

Олександр Злотник, Марина Осаула, Вадим Лисиця

Олександр Злотник, Марина Осаула, Вадим Лисиця

Олексій Донцов

Олексій Донцов

Анна Луценко

Анна Луценко

Усвідомлена

Усвідомлена

Дамі Отакот

Дамі Отакот

Голубка

Голубка

Анна Пустовал

Анна Пустовал

Ірина Оськіна

Ірина Оськіна

Мар’яна Ромась

Мар’яна Ромась

Ірина Путівленко

Ірина Путівленко

Наталія Камишенко

Наталія Камишенко

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