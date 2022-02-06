Операція "Лондонський міст": що буде після смерті королеви Єлизавети II

У квітні 2021 року британська королева Єлизавета II втратила дорогого чоловіка принца Філіпа. Герцог Единбурзький мирно пішов з життя у віці 99 років, не доживши до свого 100-річного ювілею лише два місяці. Така подія багатьох змусила замислитися над тим, що і монархиня не безсмертна. Більш того вже розроблено план на той день, коли Єлизавета II покине цей світ, і про нього ми сьогодні розповідаємо.

Сходження на трон

Королева Єлизавета II зійшла на трон 6 лютого 1952 року в день смерті її батька короля Георга VI. У цей момент принцеса і її чоловік принц Філіп перебували в поїздці країнами Співдружності, тур був перерваний смертю Його Величності короля Георга VI. Цього ж дня старша дочка короля — принцеса Єлизавета — стала новою королевою Великої Британії. 8 лютого 1952 року Єлизавета в супроводі свого чоловіка Філіпа, присягнула Таємній раді та підписала клятву престолоуспадкування. Через годину герольдмейстер офіційно оголосив про її вступ на престол з балкона Сент-Джеймського палацу. З останніми його словами "Боже, бережи королеву!" всі прапори Лондона, приспущені після смерті короля, одночасно піднялися вгору на честь нової королеви Великої Британії.

Королева Єлизавета II, 1952 рік / Associated Press

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Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві, там же, де було і весілля принцеси з принцом Філіпом 1947 року. Це була перша коронація британського монарха, яку транслювали на телебаченні в прямому ефірі, її подивилося 27 мільйонів осіб. Править королева Єлизавета II вже 69 років і 2022 року відсвяткує 70-річний ювілей свого правління.

Королева Єлизавета II в день своєї коронації, 1953 рік / Getty Images

Операція "Лондонський міст"

Але, звичайно, всі розуміють, що королева не буде жити вічно. Багато розмов ходить навколо теми її зречення від трону на користь старшого сина принца Чарльза, якому, на хвилиночку, вже 72 роки. Але логічно допустити, що королева навряд чи зречеться трону зараз, напередодні такого значного ювілею. Тим більше зараз, коли пішов з життя її чоловік принц Філіп і робота допомагає Єлизаветі II рухатися далі.

Королева Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Associated Press

Однак все одно вже розроблений план на той день, коли Її Величність покине цей світ, і він називається "Лондонський міст". Після смерті королеви її особистий секретар зателефонує прем'єр-міністру і скаже наступну фразу: "Лондонський міст пав". Далі прем'єр-міністр поінформує глав 15 держав, де править монархиня, про її смерть. Тільки після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформуватиме про цю подію.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На 12 жалобних днів від моменту смерті королеви і до її поховання ділове та світське життя в країні зупиниться. Будуть закриті фондові біржі, банки, а телеканали, зокрема BBC, змінить свій брендинг із червоного на чорний, з ефірів будуть зняті всі розважальні програми. День похорону монархині буде оголошений офіційним вихідним.

Хай живе король!

Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

Так само, як і принцеса Єлизавета стала королевою в день смерті свого батька Георга VI, і її старший син принц Чарльз відразу стане новим королем Великої Британії. Згідно з традицією королівська влада ніколи не зупиняється, і тільки-но вмирає один монарх, його місце в цю ж мить посідає його наступник. Саме з цієї причини Королівський штандарт (стяг) ніколи не приспускають, як інші прапори, на час жалоби. Наступного дня після смерті королеви її наступник складе присягу, і обидві палати парламенту також присягнуть на вірність королю.

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Далі новому королю належить вирушити в тур Великою Британією. До речі, поки невідомо, яке ім'я обере Чарльз для своєї коронації — це можуть бути імена Карл III, Філіп II, Георг VII або Артур I. Ім'я нового короля озвучать разом з офіційним повідомленням про смерть його матері Єлизавети II. Коронація нового короля відбудеться згідно з традицією не раніше, ніж через 5-6 місяців після поховання королеви.

Похорон королеви

Королева Єлизавета II / Associated Press

Державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться на 10-12 день після її смерті. Похорон кожного члена королівської сім'ї репетирують. Тіло монархині буде перебувати у Вестмінстерському абатстві до моменту похорону для того, щоб люди могли прийти і попрощатися з королевою. Для церемонії буде підготовлено два мільйони квітів із королівських оранжерей і квітників. Після прощальної служби в абатстві, куди буде запрошено близько двох тисяч гостей, труна з тілом монархині буде доставлена до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована в каплиці Святого Георгія поруч зі своїм батьком, матір'ю Єлизаветою і сестрою, принцесою Маргарет.

Меморіальна каплиця Георгія VI в каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Getty Images

У день похорону чоловіка королеви принца Філіпа також повідомлялося, що його тіло буде перепоховано поруч із Єлизаветою II.

Фінансові витрати на похорон, і не тільки

Смерть королеви Єлизавети II принесе країні великі фінансові втрати і обійдеться країні приблизно в 6 мільйонів фунтів стерлінгів. За смертю монархині слідує коронація наступного монарха, на яку витратять значну суму грошей. Також буде передрукована вся національна валюта із зображенням нового короля, передруковані марки, паспорти, перешита і перероблена форма поліції, військова форма і навіть слова гімну "Боже, бережи королеву!" будуть знову замінені на "Боже, бережи короля!" і багато багато іншого.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Словом, життя у Великій Британії в день смерті монархині точно зупиниться на невизначений термін. Цього не уникнути, але в той же час, хочеться побажати королеві Єлизаветі II здоров'я і відсвяткувати 2026 року свій 100-річний ювілей.

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