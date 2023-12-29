"Останні з нас", "Уроки хімії" та "Асока": 10 найкращих серіалів 2023 року

2023 рік добігає кінця, і хоча спочатку може здатися, що в ньому було не дуже багато якісних серіалів через багатомісячний страйк, але все ж таки це не зовсім так. На стримінгах продовжувало виходити багато проєктів на різні уподобання, які дарували нам захопливі вечори.

У цій добірці ми спробували зібрати серіали з високим рейтингом за версією Internet Movie Database (IMDb).

"Уроки хімії"

Дія історії розгортається у 1950-х роках, а в центрі сюжету молода жінка-хімік Елізабет Зотт. Дівчина має блискучий розум, вольовий характер та талант до наук, а також захоплюється кулінарією, готуючи вдома на кухні ідеальні та доведені до досконалості страви. Однак після звільнення з роботи в інституті Елізабет погоджується стати ведучою кулінарного шоу для домогосподарок. Але в цій новій для себе професії вона намагається використати доступ до численної телеаудиторії, щоби навчати жінок науці.

"Вбивство на краю світу"

Головна героїня серіалу — 24-річна Дарбі Гарт — хакерка та детективка-аматорка із Нью-Йорка. Якось із дівчиною виходить на зв'язок мільярдер-самітник Енді Ронсон, який запрошує її та ще 11 обдарованих людей у свій маєток в Ісландії. Коли в маєтку багатія відбувається загадкове вбивство, головна героїня береться вистежити і впіймати вбивцю, перш ніж він завдасть повторного удару і вб'є ще когось.

"Останні з нас"

Серіал заснований на однойменній комп'ютерній грі 2013 року та розповідає про постапокаліптичний світ. Люди, що вижили після глобальної пандемії, намагаються тепер вижити в новому світі. Головний герой — один з них — Джоел, який вижив на ім'я, який несподівано отримує місію — доправити 14-річну дівчинку Еллі до вчених. Маленька і вольова героїня може бути останньою надією людства на виживання, але також вона стає найкращим другом Джоела.

"Покерфейс"

Це захопливий мінісеріал із Наташою Ліонн у головній ролі. Акторка постає в образі працівниці казино, яка може з першого погляду читати брехню на обличчях людей. Кожен епізод серіалу виконаний у форматі перевернутого детективу — на початку глядачеві демонструють сцену злочину та злочинця, а потім глядач має спостерігати, як головна героїня розплутує складний злочин. Серії серіалу між собою практично непов'язані і щоразу розповідають нову історію.

"Кохання та смерть"

В основу цього серіалу лягла реальна історія, яка сталася у 1980-х роках із жінкою на ім'я Кенді Монтгомері. Вона вела досить стереотипне і нудне життя — була зразковою домогосподаркою і співала у церковному хорі. Але також за зачиненими дверима жінка приховувала деякі таємниці, які призвели до трагедії — вона зарубала сокирою свою подругу.

"Захоплений рейс"

Назва серіалу говорить сама за себе, адже в ньому розповідається історія про захоплений літак, який летить із Дубая до Лондона. Головний герой на ім'я Сем Нельсон, досвідчений корпоративний переговорник, і, не бажаючи померти в цьому літаку, він вирішує застосувати свої професійні навички, щоб врятувати всіх на його борту і самому повернутися додому до рідних.

"Таблетка від болю"

Серіал розповідає про детектива, який вирішує вступити в нерівну сутичку з виробниками ліків і викрити те, що препарати, які вони продають, насправді викликають сильну залежність і мають побічні ефекти.

"Привіт завтра!"

Серіал показує ретрофутуристичний світ, в якому торгаш на ім'я Джек Біллінгс керує невеликим нечесним бізнесом — співробітники його фірми повинні ходити від дверей до дверей, продаючи будинки та ділянки на Місяці. Однак насправді жодного поселення на Місяці не існує, а гроші він просто привласнює собі і витрачає. Але під час одного зі своїх звичайних робочих днів герой зустрічає сина, якого кинув дитиною, та запрошує працювати з ним, але той усе псує.

"Маленький вогник"

Цей серіал від National Geographic розповідає про історію жінки з ім'ї Міп Гіз — нідерландки, яка, ризикуючи життям, переховувала сім'ю єврейської дівчинки Анни Франк від нацистів протягом двох років під час Другої світової війни.

"Асока"

Звичайно, насамперед цей серіал варто подивитися тому, що в ньому зіграла українка Іванна Сахно. Але якщо після цієї інформації сюжет вас все ж таки цікавить, то серіал оповідає про Асоку Тано — джедая і колишню падаванку Енакіна Скайвокера. Серіал є частиною медіафраншизи "Зоряні війни" та спінофом "Мандалорця".

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