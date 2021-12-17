П'ять королівських немовлят, що народилися 2021 року

Цього року у британської королеви Єлизавети II народилося ще четверо правнуків.

Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / Getty Images

Принцеса Євгена Йоркська народила первістка – сина Августа Філіпа Гоука Бруксбенка 9 лютого 2021 року у лікарні Портленда у Лондоні. Її чоловік Джек Бруксбенк був присутній на пологах разом із принцесою. У день виписки пару заскочили папараці, коли щасливий батько і мати залишали госпіталь з дитиною в автокріслі.

А за кілька тижнів Євгенія опублікувала перші офіційні кадри з дитиною на руках, які зробили в день виписки з пологового будинку. Друге ім'я Філіп дали хлопцеві на честь його прадіда принца Філіпа, герцога Единбурського. Принцеса Йоркська пізніше розповіла, що встигла познайомити прадіда з правнуком, до того, як принц Філіп помер у квітні 2021 року.

Зара Тіндалл

Зара Тіндалл із чоловіком / Getty Images

24 березня першого сина та свою третю дитину – Лукаса Філіпа Тіндалла народила донька принцеси Анни. Зара перенесла два викидні після народження старшої дочки 2014 року і була першою королівською особою, яка відкрито розповіла про цей важкий досвід. Народжувала вона вдома в Гаткомб-парку, де мешкає сім'я. Домашні пологи вибрали не спеціально, так склалися обставини, просто вони не встигли доїхати до шпиталю.

Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

20 вересня народила первістка принцеса Йоркська Беатріс. Це стала перша дитина для неї, і друга для її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці. Дівчинці дали ім'я Сієна Елізабет, назвали на честь королеви Єлизавети II та мами Беатріс – Сари Йоркської. Народилася Сієнна на кілька тижнів раніше запланованого терміну. Народжувала принцеса в лікарні Челсі та Вестмінстері, в Лондоні.

Принцеса Софія

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Associated Press

У шведському королівстві також було поповнення цього року. Принцеса Софія народила третього сина 26 березня, пологи відбулися у лікарні Дандеріда. Палац тоді одразу ж випустив заяву, що мама та дитина здорові та почуваються добре. Хлопчика назвали Юліанном. У нього також є двоє старших братів – принц Габріель та Олександр.

Меган, герцогиня Сассекська

Принц Гаррі та Меган Маркл / Associated Press

4 червня 2021 року народила другу дитину та першу доньку – Меган, герцогиня Сассекська. Оскільки у січні 2020 року Меган і Гаррі склали з себе королівські повноваження та поїхали з Великої Британії, народжувала герцогиня у США. Меган і Гаррі оголосили про другу вагітність 14 лютого 2021 року і вибрали для цього не просто День закоханих. Цього дня, 14 лютого 1984 року, про свою другу вагітність публічно оголосила мати Гаррі – принцеса Діана Уельська. Назвали дівчинку Лілібет (на честь королеви Єлизавети II, чиє дитяче прізвисько Лілібет) та Діаною (на честь принцеси Діани). Дочка пари народилася не вдома, як припускали журналісти, а в лікарні Санта-Барбара Котедж 4 червня об 11:40 ранку. До вагітності нею її мати Меган перенесла викидень, про що публічно розповіла.

Читайте також: