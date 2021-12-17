П'ять королівських немовлят, що народилися 2021 року

Цього року у британської королеви Єлизавети II народилося ще четверо правнуків.
Принцеса Євгенія
Принцеса Євгена Йоркська народила первістка – сина Августа Філіпа Гоука Бруксбенка 9 лютого 2021 року у лікарні Портленда у Лондоні. Її чоловік Джек Бруксбенк був присутній на пологах разом із принцесою. У день виписки пару заскочили папараці, коли щасливий батько і мати залишали госпіталь з дитиною в автокріслі.
А за кілька тижнів Євгенія опублікувала перші офіційні кадри з дитиною на руках, які зробили в день виписки з пологового будинку. Друге ім'я Філіп дали хлопцеві на честь його прадіда принца Філіпа, герцога Единбурського. Принцеса Йоркська пізніше розповіла, що встигла познайомити прадіда з правнуком, до того, як принц Філіп помер у квітні 2021 року.
Зара Тіндалл
24 березня першого сина та свою третю дитину – Лукаса Філіпа Тіндалла народила донька принцеси Анни. Зара перенесла два викидні після народження старшої дочки 2014 року і була першою королівською особою, яка відкрито розповіла про цей важкий досвід. Народжувала вона вдома в Гаткомб-парку, де мешкає сім'я. Домашні пологи вибрали не спеціально, так склалися обставини, просто вони не встигли доїхати до шпиталю.
Принцеса Беатріс
20 вересня народила первістка принцеса Йоркська Беатріс. Це стала перша дитина для неї, і друга для її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці. Дівчинці дали ім'я Сієна Елізабет, назвали на честь королеви Єлизавети II та мами Беатріс – Сари Йоркської. Народилася Сієнна на кілька тижнів раніше запланованого терміну. Народжувала принцеса в лікарні Челсі та Вестмінстері, в Лондоні.
Принцеса Софія
У шведському королівстві також було поповнення цього року. Принцеса Софія народила третього сина 26 березня, пологи відбулися у лікарні Дандеріда. Палац тоді одразу ж випустив заяву, що мама та дитина здорові та почуваються добре. Хлопчика назвали Юліанном. У нього також є двоє старших братів – принц Габріель та Олександр.
Меган, герцогиня Сассекська
4 червня 2021 року народила другу дитину та першу доньку – Меган, герцогиня Сассекська. Оскільки у січні 2020 року Меган і Гаррі склали з себе королівські повноваження та поїхали з Великої Британії, народжувала герцогиня у США. Меган і Гаррі оголосили про другу вагітність 14 лютого 2021 року і вибрали для цього не просто День закоханих. Цього дня, 14 лютого 1984 року, про свою другу вагітність публічно оголосила мати Гаррі – принцеса Діана Уельська. Назвали дівчинку Лілібет (на честь королеви Єлизавети II, чиє дитяче прізвисько Лілібет) та Діаною (на честь принцеси Діани). Дочка пари народилася не вдома, як припускали журналісти, а в лікарні Санта-Барбара Котедж 4 червня об 11:40 ранку. До вагітності нею її мати Меган перенесла викидень, про що публічно розповіла.
Читайте також: