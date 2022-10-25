П’ять нових книжок, які допоможуть пережити цю осінь

Філософські чи динамічні - вони лише описують життя, в якому усім нам доводиться жити, але, можливо, настрій, який вони створять, допоможе осмислити і пережити це лихоліття.

Айн Ренд. Гімн. – К.: Наш Формат, 2022

Ця невеличка повість, перекладена Оленою Замойською, насправді зачіпає важливі теми, що й недивно для жанру антиутопії. "Гімн" Айн Ренд уперше вийшов друком 1938 року, передуючи романам "Джерело" та "Атлант розправив плечі" цієї авторки, які принесли їй світове визнання. Загалом цей твір - квінтесенція філософських поглядів Айн Ренд в упакованні художнього символізму та нагадування, як згубно впливають тоталітарні системи на розвиток людства. Слід додати, що на своїй тематиці авторка знається, хоч і застала лише початковий період побудови СРСР, емігрувавши до Америки 1926 року. Недаремно її повість порівнюють з антиутопією "Ми" Євгенія Замятіна. У "Гімні" так само все за стандартами класичної антиутопії: колись була розвинена цивілізація зі своїми принадами та науково-технологічним прогресом, але потім відбулася війна, упереміш із катастрофою, яка відкотила людство на ранні стадії розвитку. Суспільство регламентоване і структуроване, з безліччю міністерств, відсутністю кохання і відлученими від батьків дітьми, про яких дбає держава. Тобто маємо дистопічне суспільство, у якому заборонено слово "Я", а люди не мають імен – такий собі постіндустріальний світ, що з вершин технологічного поступу скотився у прірву примітивної диктатури та покірних мас, де індивідуальність - це гріх, а вільнодумство - злочин. Проте один юнак зазвичай наважився думати не так, як усі, прагнути знань, недоступних іншим, та кохати за власним вибором. Він учинив злочин, за який карають смертю: вийшов за межі задушливого "Ми", повстаючи проти системи, у якій народжених літати змушують плазувати.

Кармен Лафорет. Ніщо. – К.: Комора, 2022

Свого часу вихід друком цієї книжки знаменував початок нового періоду іспанської літератури. Сімейна драма, що розгорнулася на тлі повоєнної іспанської дійсності, відобразила глибоку кризу суспільства, духовну спустошеність та розпач мешканців франкістського "раю". За сюжетом цієї історії, перекладеної Анною Вовченко, вісімнадцятирічна Андреа, сповнена мрій і сподівань, приїжджає з провінції до Барселони, щоб навчатися в університеті, й оселяється в родині своєї покійної матері. У той час у Барселоні панував голод, продовольчі картки, жалюгідні раціони, дорожнеча - а поряд, на кожному розі, спекуляція, розкіш, доступна небагатьом, самовдоволений егоїзм новобагатьків. Страх, мстивість, ненависть у взаєминах людей - спадщина братовбивчої війни, яка розколола мало не кожну родину. І недивно, що старий будинок родичів її героїні - наче своєрідний музей, що зберігає не тільки зайвий мотлох та старі меблі, але й привиди минулого своїх мешканців, їхні невтілені надії, несказані слова та зачаєну злобу. І поки допитлива Андреа досліджує вулиці Барселони і будує першу в житті справжню дружбу, будинок на вулиці Арібау живе своїм окремим життям. Роман був написаний 1944 року і ще в рукописі був відзначений найбільшою в Іспанії літературної премії. Авторці було тоді двадцять три роки.

Еміліос Солому. Щоденник однієї зради. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2022

На початку цієї історії її герой, який приїхав до острівної глухомані Егейського моря, видається зайвим. І воно недивно, якщо вірити автору: "Усіх хтось зустрічає, крім одного самотнього чоловіка, який тримає валізу в руці. Він видається зайвим поміж простих острів’ян, та й серед туристів теж, через свою білу льняну сорочку, офісний фасон штанів і солом’яний капелюх. Стоїть собі на самому краєчку моря, немов жертва кораблетрощі, яку хвилі викинули десь у забутому всіма місці". Утім, кому як не нам, уважливим читачам, знати, що "зайвий" герой, чи пак пріснопам’ятна "маленька людина", і є головним у будь-якій оповіді. Тим паче такій, що ґрунтується на стародавній міфології, де, як знати, всі герої посідали якраз важливі, лише їм надані місця. Адже за переказами, на острові, куди приїхав старий, народилися Аполлон з Артемідою. Так само у романі Еміліоса Солому "Щоденник однієї зради", майстерно перекладеному Андрієм Савенком - герой хоч і нагадує самому собі літературного персонажа, який "ступає сходинками до "Вітряка", наче Дон Кіхот", але пригоди, які стаються з ним, цілком реальні. Уявіть собі загадкового туриста, що вештається островом, шукаючи минулі спогади, і лише старі люди щось про нього знають. Які справи може мати якийсь чужинець на Куфонисі, одному із закинутих островів, з яким і сполучення як такого немає? Що він шукає в цьому притулку для вигнанців, Кофос Лімені стародавніх греків? Чому його перебування оточене таким ореолом загадковості? Роман побудований на діалозі героя із самим собою, колишнім молодим археологом Дукарелісом, який мріяв про славу, займаючись на острові розкопами. І одночасно – намагаючись вирватися з лабіринту обставин, серед яких не останню роль грали три жінки. "Дукареліс знову почувався маріонеткою у світі, яким керують вищі сили", - зауважує він. Утім, саме згадані жінки, наче три давні пророчиці змінюють його життя протягом роману, і повернутися до себе самого йому заледве вдається навіть на схилі віку. Захопливе медитаційне чтиво з філософським підтекстом, міфологічними паралелями і любовними пригодами, що іноді переходять у мало не детективний підтекст.

Сара Пірс. Санаторій. – К.: Artbooks, 2022

Цей динамічний трилер із непередбачуваним сюжетом, перекладений Оленою Науменко, - для справжніх любителів покинутих місць та загадкових подій. Задоволення від тексту, насолодна від розгадки інтриг і таємниць водночас забезпечені. За сюжетом, фешенебельний готель високо у швейцарських Альпах – останнє місце, де головна героїня Елін Ворнер хотіла би бути. Але зараз вона - слідча у вимушеній відпустці, тому не може відмовитись від братового запрошення відсвяткувати його заручини. Утім, не так сталося, як гадалося, адже одразу після приїзду Елін відчуває якусь аномалію. Щось у готелі, нещодавно переобладнаному з покинутого санаторію, змушує її нервувати. І то не лише її саму. "Зовні він нічим не кращий, думає Даніель, підвівши очі, - дізнаємося ми думку ще одного героя. - Сувора прямокутна споруда поцяткована снігом. Вона покинута, занедбана; балкони, балюстради, довга тераса -- усе повільно осипається і руйнується. Цілих вікон залишилося мало, решта забиті дошками, і ці потворні квадрати вкривають фасад, мов болячки". І усе це, додамо, недивно, адже наступного ранку виявляється, що братова наречена загадково зникла. І жанр оповіді про "наречену-втікачку" водночас неактуальний, оскільки сама природа втручається у дійство роману. І чекати на поліцію доведеться довго - лавина перекриває дорогу до готелю та з нього, гості починають панікувати. Вони ще не знають, що Лор - неєдина зникла безвісти жінка. Одним словом, безумовний бестселер, який відволіче від сумних думок і розважить цієї осені.

Аркадій Саульський Начерки сталі: Пані Тиша. – К.: BookChef, 2022

Не менш динамічна історія, розказана у "Начерках сталі", адже йдеться про таємничі події, не позбавлені магії. Колись боги дали головному героєві цієї химерної книжки шанс на спокуту та вічний спокій... але він повернувся живим у подобі привида. Віднині смерть переслідує його, прибираючи до себе інших, оскільки їй не вдалося впоратися з ним самим. Тим часом на клан Наґати очікує забуття. Старий даймьо більше не поведе своїх воїнів у бій. Його хворобливий малолітній син напевне помре раніше за батька. Клан Змії лютує в провінції і отруює всіх, кого перестріне. Армію ронінів очолила людина без розуміння честі та обов’язку, і перед нею доведеться вклонитися навіть Духу. А біля кордону незліченні орди мандуків чекають сигналу для нападу. Так, дні клану Наґати пораховано. Але перед тим, як запаляться похоронні вогнища, старий самурай із залізною душею пошле за хлопчиком, що вмирає, воїна, який був народжений магією. Магія. З неї все почалося. І нею все закінчиться. Не без втручання бойових мистецтв, звичайно. "Дух не зводив зосередженого погляду зі старої, очікуючи наступної атаки. Швидкої і безжальної. Пурпуровий Клинок в його руці прагнув крові. Стара вистрелила вперед, наче куля з рушниці. Ножі кунаї в її руках мигтіли, скоріш нагадуючи іскри, аніж зброю. Один крок, другий - і жінка вже опинилася поблизу Духа, дзигнула його з правого боку, з лівого. Відкрилася! Дух пропустив першу атаку, навіть не намагаючись її парирувати, зійшов із лінії удару, дозволив, аби ножі мигнули біля нього. Одночасно змінив хват на руків'ї катани, вміло перейшовши до власного удару. Блиснула сталь. Атака була швидкою, точною, націленою у відкриту правицю старої. Кентаро не міг схибити... Проте схибив!"

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