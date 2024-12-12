П'ятниця 13-те: топ-5 фільмів жахів

П'ятниця 13-те — чудовий день, щоб згадати п'ятірку найстрашніших фільмів. А раптом увечері вам захочеться забратися під ковдру та подивитися "жахачки". Lady.tsn зробив добірку.

Фільми жахів на те і фільми жахів, щоб дивитися їх удома, і бажано не на самоті. Втім, для тих, хто не боїться решту ночі провести в безсонні, можна сміливо дивитися і самому.

"П'ятниця 13-те"

"П'ятниця 13-те"

Почнемо, мабуть, з однойменного американського фільму "П'ятниця 13-те" 2009 року, знятого режисером Маркусом Ніспелем. За сюжетом молоді друзі Вітні, Майк, Річі, Аманда та Вейд заблукали в лісах біля покинутого табору "Кришталеве озеро". Коли їхня цікавість взяла гору, вони вирішили відвідати те місце, де колись мешкав убивця-психопат. Картина знімалася у Техасі.

"Крик"

Американський фільм жахів режисера Веса Крейвена знятий 1996 року. В основі сюжету лежить хвиля жорстоких убивств. Містом прокотилася хвиля вбивств, жертвами стають беззахисні люди. Новою жертвою телефонного маніяка із містечка Вудсборо може стати ще одна дівчина – Сідні Прескотт. Рік тому у неї було зґвалтовано і вбито матір, тепер маніяк загрожує їй самій.

Картина викликала скандал у низці країн через відвертий показ насильства і наслідування, що виникли після демонстрації фільму. Через рік після виходу на екрани цієї стрічки вийшло продовження "Крик-2".

"Пила"

"Пила"

"Пила" – австралійська серія трилерів, пов'язаних загальною тематикою. Ідея належить Лі Воннеллу та Джеймсу Вану. 23 липня 2010 року серія фільмів була занесена до Книги рекордів Гіннесса як найкасовіший хорор-кіносеріал усіх часів, зібравши по всьому світу $ 873,3 млн, обігнавши ставші класикою: "П'ятниця, 13-те", "Жахіття на вулиці В'язів", "Геловін".

"Гічкок"

"Хічкок"

2012-го на екрани вийшов фільм режисера Саші Джервасі "Гічкок". За сюжетом відомий режисер Альфред Гічкок наважується на експеримент: відійти від дорогих фільмів, що стали його візитівкою, в жанрі "саспенс" і зняти скромну, до того ж чорно-білу картину "Психо". У процесі роботи майбутній "майстер страху" вдивляється в темні прірви людської душі, щоб знайти ті нервові закінчення, торкаючись яких він міг би, як за клавішами, зіграти на емоціях глядача справжню симфонію жаху.

"Дзвінок"

"Дзвінок"

Ремейк японського фільму жахів "Дзвінок", знятий режисером Гором Вербінськи. Телефонний дзвінок слідує після перегляду загадкової відеокасети, після чого кожен, хто подивився її вмирає. Жертві дається лише один тиждень, а далі йде неминуча смерть.

Головна героїня Рейчел — журналістка, що розслідує ці страшні події, і випадково касета потрапляє до її сина, над яким також нависає смертельна загроза. Тепер на неї чекає гонка зі смертю в спробі хоч щось змінити і знайти пояснення всьому, що відбувається.

Читайте також: