У пʼятницю глядачі зможуть зарядитися позитивом з «Лігою Сміху» і посміятися з недолугого ворога з «Бункером».

Уже сьогодні, 14 жовтня, телеканал ТЕТ допоможе з гумором і сміхом підтримати бойовий дух під випуски «Ліги Сміху» о 18:00 та нові серії «Бункера» о 22:30, адже суперсила українців — сміятися ворогові в обличчя.

У «Лізі Сміху» чекайте на смішні та цікаві виступи від команд «Дуракам закон не писаний» з Машею Єфросиніною, «НОС» з Сергієм Бабкіним, «В активному пошуку» з Вовою Дантесом і «СМТ» з Олесею Жураківською. А також наприкінці — імпровізаційні блоки «Замри» та «Неадекватна людина».

Ролик «Ліги Сміху» за посиланням.

А одразу після порції українського якісного гумору — українська якісна сатира від Студії «Квартал 95». Сатирично-патріотична комедія «Бункер» покаже до болі та огиди знайомих героїв: усіх посіпак вічного президента терористичної країни.

В «особистостей руського миру» перевтілюються актори Студії «Квартал 95»: Соловйова грає Євген Кошовий, Кадирова — Олександр Пікалов, Путіна та солдата Ваню — Юрій Великий, дружину солдата — Анастасія Оруджова, Симонян — Ірина Сопонару та інші. А голосом істинних думок всіх українців є Юрій Ткач. Глядачі вже високо оцінили премʼєру: перша серія комедії потрапила у тренди на YouTube!«Наші жарти дістають рашистів до печінок, а українцям від цього вони неймовірно подобаються», — поділився успіхом проєкту Євген Кошовий.

Ролик «Бункера» за посиланням.

Перемагаємо ворога гумором і сміхом — у пʼятницю дивимося шоу «Ліга Сміху» о 18:00 та комедію «Бункер» о 22:30 на телеканалі ТЕТ.

Світло завжди перемагає морок!

Читайте також: