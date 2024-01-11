Перестрілки, бої і пожежі: в український прокат вийшов захопливий бойовик із Джейсоном Стейтемом у головній ролі

Прем'єрний показ фільму "Бджоляр" відбувся у Києві та Лондоні.

Сьогодні, 11 січня, в український прокат вийшов бойовик "Бджоляр" від режисера Девіда Еєра ("Загін самогубців", "Лють").

Головну роль у трилері зіграв неперевершений Джейсон Стейтем. У стрічці також ми побачимо Джеремі Айронса ("Дім Ґуччі", "Ліга Справедливості"), Джоша Гатчерсона (франшиза "Голодні ігри"), Бобба Надері, Еммі Ревер-Лемпман, Мінні Драйвер, Філіцію Рашад та інших.

Спокійне життя головного героя бойовика – ексоперативника суперсекретної організації "Бджолярі" Адама Клея – закінчується після того, як гине його давня знайома. Чоловік вирішує помститися за її смерть. Адам знову застосовує свої "унікальні навички", щоб розкрити корупцію всередині великої компанії.

Прем'єрний показ фільму у Києві відбувся вчора:

Нагадаємо, на прем'єрі "Бджоляра" у Лондоні Джейсон Стейтем прийшов разом зі своєю коханою Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка з'явилася там без бюстгальтера і блиснула пишними грудьми.

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