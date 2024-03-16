Перший весняний концерт просто неба: DOROFEEVA виступить із сольним концертом у Києві

DOROFEEVA 27 квітня виступить із сольним концертом в Osocor Residence. Її виступ стане першим концертом просто неба у новому сезоні.

Артистка виконає багатьма улюблені хіти: "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "Щоб не було", "На самоті", "вотсап" та інші.

Під час концерту організатори проведуть благодійний аукціон, отримані кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

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