Перший весняний концерт просто неба: DOROFEEVA виступить із сольним концертом у Києві

Артистка відкриє сезон виступів просто неба.
DOROFEEVA 27 квітня виступить із сольним концертом в Osocor Residence. Її виступ стане першим концертом просто неба у новому сезоні.
Артистка виконає багатьма улюблені хіти: "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "Щоб не було", "На самоті", "вотсап" та інші.
Під час концерту організатори проведуть благодійний аукціон, отримані кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.
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