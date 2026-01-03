П’ять детективних фільмів, для любителів таємниць і загадок

П’ять нових детективних фільмів / © Credits

«Клуб убивств по четвергах» (The Thursday Murder Club)

Події фільму відбуваються в будинку для літніх людей, де група пенсіонерів регулярно збирається, щоб обговорювати нерозкриті давні злочини. Після реального вбивства неподалік вони починають власне розслідування, співпрацюють з місцевою поліцією та використовують свій життєвий досвід.

«Павук і Джессі / Що ми приховуємо» (Spider & Jessie / What We Hide)

Фільм розповідає про брата і сестру, які після трагедії повертаються до спільного минулого. Події зосереджені на їхніх взаєминах, сімейних таємницях і поступовому розкритті прихованих обставин, що вплинули на їхні життя.

«Жінка із каюти № 10» (The Woman in Cabin 10)

Сюжет фільму зосереджений на журналістці Лорі, яка під час морської подорожі стає свідком події, що нагадує вбивство. Однак офіційно зникнення пасажирки заперечують, тому героїні доводиться самостійно з’ясовувати, що сталося на борту судна і хто приховує правду.

«Вбивча спека» (Killer Heat)

Події фільму відбуваються на грецькому острові, куди приїжджає приватний детектив для розслідування загадкової смерті Лео, члена впливової родини, який трагічно загинув на Криті. У центрі сюжету — складні родинні зв’язки та обставини, пов’язані з бізнесом і минулими конфліктами.

«Мерзенні посланнячка» (Wicked Little Letters)

Фільм розповідає про серію анонімних образливих листів, які починають отримувати мешканці невеликого англійського містечка Літлгемптон. З’ясувати правду та встановити справжнього автора обурливих листів вирішує група небайдужих жінок. Розслідування зосереджується на пошуку відправника та виявляє напружені стосунки й приховані конфлікти всередині громади.

Приємного перегляду!