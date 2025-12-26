П’ять фільмів на вечір, від яких важко відірватися

Кіно на вечір / © Credits

Реклама

«Сентиментальна цінність» (Sentimental Value, 2025)

Драма зосереджується на родинній історії, у центрі якої — стосунки між батьками та дітьми, сформовані втратами, мовчанням і спільним минулим. Повернення до особистих речей і спогадів змушує героїв переглянути власні рішення та відповідальність одне перед одним.

«Нова хвиля» (New Wave, 2025)

Фільм присвячений появі французької «нової хвилі» та поколінню молодих кінематографістів, які змінили мову кіно наприкінці 1950-х років. У центрі — такі відомі люди як Джин Сіберг, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль та Аньєс Варда.

«Робота без авторства» (Werk ohne Autor, 2018)

Історія художника Курта Барнерта, чия юність зруйнована нацистським режимом і загибеллю улюбленої тітки Елізабет. Після війни Курт навчається та працює в НДР, де мистецтво підпорядковане ідеології, а згодом разом із дружиною Еллі переїздить на Захід. Його творчий шлях тісно переплетений із фігурою тестя — лікаря Карла Зебанда, причетного до нацистських злочинів.

Реклама

«Вундеркінди» (Wonder Boys, 2000)

Письменник і професор літератури Ґрейді Тріпп переживає творчу кризу: його роман розрісся до тисяч сторінок і так і не завершений. Під час насиченого вікенду він зіштовхується з проблемами у стосунках із коханкою Сарою Ґаскелл, редактором Террі Кребтрі та обдарованим, але нестабільним студентом Джеймсом Ліром.

«Плезантвіль» (Pleasantville, 1998)

Підлітки Девід і Дженніфер опиняються всередині ідеалізованого чорно-білого серіалу 1950-х, де все підпорядковано правилам і пристойності. Девід стає «Бадом», а Дженніфер — «Мері С’ю», але їхні дії та емоції поступово змінюють життя мешканців містечка «Плезантвіль», тому все навколо починає наповнюватися кольором.

Приємного перегляду!