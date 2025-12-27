ТСН у соціальних мережах

П’ять захопливих фільмів, які змусять вас провести вихідні вдома

Коли на вулиці морозна погода — цікавий фільм саме те, що потрібно. У цій добірці ви знайдете нові, захопливі і не банальні фільми на вечір, від яких буде важко відірватись.

П’ять захопливих фільмів

П’ять захопливих фільмів / © Credits

«Жодного вибору» (No Other Choice)

Південнокорейський трилер у центрі історії якого звичайний чоловік, який після тривалої втрати роботи опиняється в ситуації радикального морального вибору. Фільм досліджує тему економічного тиску, дегуманізації та меж, до яких може дійти людина в умовах сучасного суспільства.

«Операція „Чорний кейс“» (Black Bag)

Шпигунський трилер режисера Стівена Содерберґа, зосереджений на світі розвідки та прихованих операцій. Головні герої — досвідчені агенти, втягнуті у складну мережу професійної та особистої лояльності.

«Новокаїн» (Novocaine)

Кримінальний трилер із чорним гумором, у центрі якого чоловік, який має рідкісну особливість — повну відсутність фізичного болю. Одного разу його особливість несподівано стає ключовим фактором у небезпечній ситуації — героя втягують у кримінальну історію.

«Ножі наголо: Прокинься, покійнику» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

Це третя частина детективної серії фільмів, у якій знову з’являється приватний детектив Бенуа Блан, роль якого виконує Денієл Крейґ. Фільм продовжує традицію складних загадок, багатошарових персонажів і соціальних підтекстів. Цього разу детектив об’єднує зусилля з молодим священником, щоб розслідувати злочин у церкві маленького містечка з темною історією.

«Код 3» (Code 3)

Головний герой — Ренді — фельдшер швидкої допомоги з Лос-Анджелеса, який втомився від своєї роботи й хоче негайно звільнитися, але його начальниця вмовляє чоловіка попрацювати ще один день. Останню зміну Ренді і його напарник Майк повинні провести з Джессікою, яка проходить навчання, і їм її треба підготувати до роботи замість Ренді.

Приємного перегляду!

