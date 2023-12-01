Під подушку і ялинку: 5 книжок до Дня святого Миколая та на Різдво для дорослих і дітей

День святого Миколая — улюблене сімейне свято! Ми віримо, що до нас завітає святий Миколай і залишить гостинець. Байдуже, під подушкою, під ліжком чи на підвіконні... А цікава книжка взагалі стане чудовим подарунком, адже, перечитуючи її, можна зберегти святковий настрій на весь рік.

Книжка під ялинку. Зимова збірка. – Х.: АССА

Книжка під ялинку. Зимова збірка

Ця книжка стане чудовим сюрпризом на новорічні свята, і зокрема у День святого Миколая. Ця чудова збірка подарує радість вашим допитливим, розумним і цікавим малятам, та й дорослих не залишить байдужими. Адже до неї увійшли перевірені часом старовинні українські казки, оповідання й вірші про зимові свята та розваги. А ще колядки і щедрівки, що потішать бабусю й дідуся. А оскільки і День святого Миколая, і Новий рік із Різдвом - це найулюбленіше свято більшості дорослих і дітей, адже саме у цю пору трапляються справжні чудеса, то й підготуватися до них варто як слід. І починати треба заздалегідь, пам’ятаючи, що книжка – це не лише чудовий подарунок, але й творення святкової новорічної атмосфери. Зокрема у цій книжці є справжнісінькі святкові історії, які навчать тепла і доброти. Казки під ялинку підійдуть допитливим дітям, які вірять в новорічне диво і хочуть пережити ці свята разом із казковими героями з книжок. Красиві вірші можна вивчити і розповідати під ялинкою, а щедрівки знадобляться на Різдво. У книжці є безліч маловідомих колядок. Чудовий подарунок, який гідно оцінить допитлива і всебічно розвинена дитина

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. – К.: Портал

Велика різдвяна книжка

Знайомлячись з цієї унікальною книжкою, згадуєш, що Різдво - свято з особливою атмосферою надії та дива. Наприклад, в історії чимало зворушливих прикладів, як-от перемир'я під час Другої світової, коли по обидва боки фронту звучала та сама колядка. Цього разу голоси двох авторів переплітаються, щоразу додаючи нових смислів та інтонацій у розмову про найсвітліше свято. Історичні факти, роздуми про народження Бога, традиційні та комерційні символи, Різдво в маскультурі — мозаїка тем, що витворює особливе різдвяне співзвуччя. "Що і звідки ми знаємо про Різдво?", "Різдвяні поштівки", "Тварини на Різдво", "Тварини на Різдво", "Різдво в СРСР", "Різдвяні історії за Сталіна" і навіть "The Beatles" і Різдво" - ось назви далеко не всіх розділів цієї книжки. Також унікальність видання – це складові, що допомагають дорослим знайти правильні слова для обговорення психологічних моментів з дітьми та глибшого розуміння історичного контексту: друкована книжка і детальний бекґраунд за QR-кодом.

Меґґі Нокс. Обмін на Різдво. – К.: Книголав

Обмін на Різдво

У цій книжці – чудовому подарунку на новорічні свята – нам розповідають романтичну, драматичну, веселу і не без пригод історію для всіх, кому вже у холодному листопаді потрібна ця атмосфера свят, що наближаються, щось легке для відпочинку та хорошого настрою. Близнючки Чарлі та Касс Ґудвіни захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом. Чарлі мешкає в Лос-Анджелесі та знімається в популярному кулінарному шоу "Солодке та Солоне". А Касс керує сімейною пекарнею "Вудберн" у рідному містечку Старлайт Пік. За 12 днів до Різдва, коли у обидвох сестер найгарячіший робочий період в році, одна з них отримує травму та втрачає смак і нюх. Інша сестра вирушає на допомогу і обмінюється місцями зі своєю близнючкою. Ці 12 днів будуть насиченими та перевернуть все їхнє життя з ніг на голову, на них чекають випробування, нові знайомства і навіть почуття. Чим все завершиться? Чи вдасться їм уникнути наслідків через свій обмін та віднайти рецепт святкового настрою

Олена Лєбєдєва. Листи Катрусі до святого Миколая та Бабусі. – К.: Час майстрів

Листи Катрусі до святого Миколая та Бабусі

Це, казка, що зігріє читачів серед зими, зацікавить дитину листуванням, бо написання листів та очікування відповіді на них створюють невидимий, але міцний зв’язок між людьми. За сюжетом книжки Олени Лєбєдєвої "Листи Катрусі до святого Миколая та Бабусі" маленька Катруся ще не вміє писати. І все б нічого, адже світ, в якому вона живе, й без того чарівний. "У Катрусі є кішка Мурка, - дізнаємося ми. - Це дуже розумна кішка, бо вона вміє розмовляти. Щоправда, лише Катруся розуміє Мурку, а дорослі думають, що вона просто нявчить, як звичайна кішка. Також у Катрусі є Мама й Тато. Окрім них, у Катрусі є улюблена Бабуся. Вона живе далеко, Разом із нею живе кішка Мартуся. Завжди, коли приходять зимові свята, Бабуся приїздить погостювати й привозить для Катрусі великий подарунок. Катруся вже давно на це чекає. Одного чудового дня настала зима, це (як завжди) трапилося першого грудня, бо зима зазвичай приходить саме першого грудня, не раніше і не пізніше. "Ура! Вже скоро день Святого Миколая і Бабуся приїде", -- подумала дівчинка". Що ж до вміння писати, яке таки знадобиться, то це не біда, адже листа можна й намалювати! І не лише святому Миколаю, а й Бабусі, що захворіла й не може приїхати на свята. Дівчинка розуміє котячу мову й вірить, що святий Миколай здійснює заповітні бажання, але ще не знає, що листи, надіслані з любов’ю, приховують у собі дивовижну силу... Та скоро Катруся відкриє цю таємницю, адже тепер вона, як доросла, має ключ — ключ від поштової скриньки.

Дар’я Анцибор. Під подушку чи під ялинку? – К.: Лабораторія

Під подушку чи під ялинку?

Відомо, що навколо круговерті зимових свят, окрім магічності, завжди присутні питання й історичного складника. Яких символів сповнене традиційне й сучасне українське Різдво? Чому ми чекаємо Миколая і який він має зв'язок із Сантою? Хто такий Дід Мороз і чи правда, що він - повністю продукт радянської культури? Коли українці почали прикрашати ялинку і чи можна казати, що вона заступила собою дідух? Як співіснували практики святкування Різдва у містах і в селах? Як формувалися нові канони свята під впливом радянської влади й у часи незалежності? Про все це можна дізнатися з книжки Дар'ї Анцибор "Під подушку чи під ялинку?", яка допоможе вам дізнатися, як і коли ці уявлення утвердилися. "Первинно практики обдаровувати одне одного на Різдво не існувало, - розповідає авторка. - Її пов’язали з біблійною оповіддю про трьох волхвів уже згодом. Спочатку символічні дарунки дітям пов’язувалися саме з Миколаєм Мирлікійським. Сьогодні чимало українців вірить, що Миколай - споконвічний, органічний, питомий, автентичний, словом, наш справжній дарувальник. Натомість Дід Мороз — штучно створений у радянські часи дідуган-покруч. Проте насправді все було набагато заплутаніше, а тому цікавіше. На слов’янських теренах Миколай мав свої особливості, і дуже важливо це розуміти, щоб скласти повну картинку".

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