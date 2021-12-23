Підсумки 2021: радості та прикрості королеви Єлизавети II

Цей рік був досить складним для королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Згадуємо головні події життя монархині, про які всі говорили.

Смерть принца Філіпа

Принц Філіп / Associated Press

9 квітня 2021 року пішов із життя коханий чоловік Єлизавети II – принц Філіп, герцог Единбурзький. Йому було 99 років, і за якісь три місяці палац готувався відсвяткувати 100-річний ювілей герцога. За місяць до своєї смерті принц Філіп повернувся додому до Віндзорського замку з лікарні короля Едуарда VII у Лондоні, де провів понад півтора місяця. Зі шпиталю герцог вийшов своїми ногами 16 березня 2021 року, його тоді востаннє зазнімкували репортери. Він мав сильно схудлий вигляд, але тримався. Менше за місяць палац повідомив про смерть принца Філіпа, яка сталася з природних причин. Він помер у своєму ліжку, і поряд з ним в останні хвилини його життя була вона – його Лілібет.

Смерть фрейліни Її Величності

Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська / Getty Images

У грудні палац повідомив ще одну сумну новину про смерть фрейліни Єлизавети II – Анни Фортуни ФіцРой – герцогині Графтонської, яка померла на 102 році життя. Герцогиня розпочала роботу в королівському будинку 1953 року як господиня спальні, а 1966 розпочала службу як правительки вбиральні королеви. Вона супроводжувала її в закордонних поїздках, коли Єлизавета II ще подорожувала, і була однією з її найближчих та відданих подруг. Єлизавета II навіть хрестила третю дитину фрейліни, дочку Вірджинію Мері Елізабет, 1954 року. Анна служила королеві Єлизаветі II 69 років, і це були довгі роки не просто служби, а й дружби.

Втрата домашнього улюбленця

Королева Єлизавета II із собаками породи коргі / Getty Images

Втрачала королева не лише дорогих людей, а й своїх вихованців. У березні, коли принц Філіп був ще в лікарні, Єлизаветі II подарували двох цуценят доргі. То був подарунок від її сина принца Ендрю. Він вирішив, що матері буде легше впоратися з непростою ситуацією через хворобу чоловіка, якщо поруч будуть собаки. А в травні одне з цих цуценят на прізвисько Фергус раптово помер. Друге щеня, на щастя, залишилося живим і саме з ним зараз Її Величність часто виходить на прогулянку територією Віндзорського замку. Раніше королева заявляла, що більше не планує заводити собак від того часу, як останній коргі помер 2018 року. Протягом десятиліть монархиня була оточена собаками. Крім коргі, Єлизавета II також була господинею п'ятьох кокер-спанієлей та чотирьох гібридів такси та коргі – доргі.

Здоров'я вже не те!

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

Про стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ офіційно нічого не пояснюють. Вочевидь, що смерть чоловіка вплинула і самопочуття Її Величності і королева намагалася багато відпочивати. У березні монархині довелося провести ніч у лікарні короля Едуарда VII, тій самій приватній клініці, де лікувався її чоловік. Повідомили, що причин для занепокоєння немає, це планове обстеження. Це стало першим перебуванням Єлизавети II у шпиталі за останні вісім років. "Дотримуючись медичних порад відпочити протягом кількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в хорошому настрої", — йшлося в заяві Букінгемського палацу, випущеній в четвер. Також королеву побачили вперше за багато років із палицею в руках, а ще публіка була стурбована кольором рук монархині. Відтоді робочих заходів у королеви стало все менше, а нещодавно ми дізналися, що королева не поїде на Різдво до Сандрінгема, змінивши і цього року багатовікову традицію. Свята королева проведе у Віндзорі, її відвідуватимуть рідні.

Народження чотирьох правнуків

Одразу три онуки королеви цього року народили дітей. Зара Тіндалл (дочка принцеси Анни) стала мамою втретє у березні 2021-го, вона народила сина Лукаса Філіпа. Принцеса Євгенія Йоркська народила сина Августа Філіпа у лютому 2021 року, а її сестра принцеса Беатріс народила доньку Сієнну Елізабет у вересні 2021-го. Також другу дитину народила дружина принца Гаррі — Меган Маркл, у пари народилася дочка, яку вони назвали на честь королеви Лілібет (у звичайному житті малечу називають Лілі).

Подвійні хрестини – вперше в історії королівської сім'ї

У листопаді через кілька днів після річниці весілля з принцом Філіпом королева Єлизавета II побувала на подвійних королівських хрестинах. Хрестини сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка – Августа, та сина Зари та Майка Тіндалл – Лукаса. Церемонія відбувалася у Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі (Каплиці королеви Вікторії). Дітей хрестили у святій воді з річки Йордан, яку кілька днів до цього привіз принц Чарльз з Йорданії. Королева, незважаючи на проблеми зі спиною, була присутня на таїнстві.

Канікули в Балморалі з сім'єю

Королева Єлизавета II із сім'єю у замку Балморал, фото їхнього архіву королівської родини / Associated Press

Радісною подією для королеви стали літні канікули у її шотландській резиденції – Балморалі. Як і взимку в Сандрінгемі, влітку в Балморалі до Єлизавети II на канікулах приєднуються її найближчі родичі, кожен по черзі. Цього року в Шотландії її відвідував син Чарльз із дружиною Каміллою, син Ендрю з ексдружиною Сарою, онука принцеса Євгенія з чоловіком Джеком та сином Августом, а також подружжя Кембриджських. Там монархиня влаштовує пікніки, багато гуляє на свіжому повітрі, проводить час зі своїми собаками та насолоджується усамітненням.

Все ще сідає за кермо

Королева Єлизавета II / Getty Images

У свої 95 років монархиня все ще сідає за кермо і почувається впевнено. Саме влітку, повернувшись із Шотландії назад до Віндзора, королева Єлизавета II сама приїздила на Королівське віндзорське кінне шоу і була заскочена фотографами, сідаючи самостійно за кермо і прямуючи назад додому. Водить Її Величність величезний Range Rover, а кермувати вона навчилася ще за часів Другої світової війни, коли служила у Жіночому допоміжному територіальному корпусі. Крім того, Єлизавета II — єдина людина в Сполученому Королівстві, яка може керувати автомобілем, не маючи прав. Їй також дозволено їздити машиною чотирикілометровою дорогою, прокладеною від Віндзорського замку до пагорба, на якому встановлено кінну статую короля Георга III, цю дорогу ще називають "Довгою дорогою".

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