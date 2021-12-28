Підсумки 2021: зірки, які оголосили про вагітність цього року

Не дуже багато знаменитостей зважилися під час пандемії на те, щоб завести дітей. Але деякі визнали це непоганою ідеєю.

Ешлі Грім чекає на двійню

Ешлі Грем / Instagram Ешлі Грем

34-річна модель plus size оголосила не просто про свою другу вагітність цього року. Модель розповіла підписникам, що чекає на народження двійнят – це буде два хлопчики. Майже весь рік шанувальники Ешлі спостерігали за метаморфозами її тіла під час вагітності. Модель не приховувала нічого, знімалася оголеною, показувала розтяжки на тілі після першої вагітності (первістка сина Айзека Ешлі народила 2020 року), жартувала з того, що скоро в її житті стане ще на двох чоловіків більше.

І навіть показувала шанувальникам відео свого УЗД, коли їй та її чоловікові Джастіну Ервіну лікар повідомив, що це двійня. Чоловік Грім не повірив і думав, що Ешлі його розігрує.

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Instagram Джорджини Родрігес

Кохана футболіста Кріштіану Роналду та мама його дочки Алани – Джорджина Родрігес – восени оголосила про те, що знову у цікавому стані. А згодом розповіла, що у них теж буде двійня – хлопчик і дівчинка. 27-річна модель та 36-річний футболіст показували фото з УЗД, а також спортсмен написав захоплений пост у блогу:

"Радий повідомити, що ми чекаємо на двійнят. Наші серця сповнені любові — ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", — сказав Кріштіану.

Крім спільної доньки, якій зараз три роки, у Кріштіану є 11-річний син Кріштіану Роналду-молодший (ім'я матері дитини футболіст тримає у секреті) та 4-річні близнюки Єва та Матео, народжені сурогатною матір'ю. Незабаром сім'я поповниться.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Getty Images

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Одна із сестер Кардашян-Дженнер – 24-річна Кайлі, також оголосила про другу вагітність цього року. Довгий час (майже весь перший триместр) Дженнер не коментувала чутки про свій стан, які вже на той момент почали з'являтися у Мережі. Але потім почала публікувати фото в Instagram і показувати підрослий живіт. Зірка чекає на другу дитину від свого бойфренда Тревіса Скотта, пара вже виховує трирічну дочку Стормі, у лютому 2022 року дівчинці виповниться чотири роки. Дженнер також натякала на стать другої дитини – це хлопчик. Але це лише натяк, а точно цю інформацію публіка дізнається тільки після того, як дитина з'явиться на світ.

Лілі Рейб

Лілі Рейб / Associated Press

Зірка "Американської історії жахів" акторка Лілі Рейб цього року оголосила, що вагітна втретє. Для неї та її партнера Геміша Лінклейтера, з яким акторка у стосунках від 2013 року, це буде вже третя спільна дитина. У них є дві старші дочки (2017 та 2020 р.н.).

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі влітку оголосила про другу вагітність. Дівчина чекає на другу дитину від свого коханого – актора Джейсона Стетгема. 34-річна Розі та 54-річний Джейсон дуже щасливі. Для пари це буде друга дитина. Разом вони від 2010 року, у січні 2016-го Стетгем освідчився Розі і вона сказала "так", але весілля з невідомих причин вже п'ять років відкладають. У червні 2017 року у пари народився син Джек, хлопчику зараз чотири роки. Стать другої дитини Гантінгтон-Вайтлі поки що не розсекретила.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

31-річна акторка Дженніфер Лоуренс нещодавно на одному з американських шоу пожартувала, що мала багато сексу цього року, тому вона зараз вагітна. Первістка зірка чекає від свого чоловіка – галереста Кука Мароні. Лоуренс раніше говорила, що взагалі не бачить себе в ролі дружини та матері, але зустрівши потрібну людину легко погодилася на шлюб і дуже щаслива, що носить первістка.

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