Підсумки 2022: найгучніші королівські скандали року

Рік, що минає, був насичений для членів європейських королівських будинків різними подіями. Не обійшлось і без скандалів. Згадуємо сьогодні найгучніші з них.

Меган, Гаррі, фільм і титули

Дуже багато говорили 2022 року про цю королівську пару з Британії. Більше, звичайно, вони не сходили з язиків наприкінці року після виходу документального фільму Netflix "Гаррі та Меган", де розповіли про те, як неодноразово мали справу з расизмом, коли жили в королівській родині.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Пара не тільки поділилася своєю історією кохання, а й повідала світові про те, яке життя вони жили в Британії, як їх переслідували папараці, а співробітники так званої "Фірми", яка за словами пари керує королівською сім'єю, не давали Меган можливості звернутися за психологічною допомогою, коли вона гостро потребувала спеціаліста і була на межі суїциду. Фільм наробив багато галасу в Британії, деякі парламентарі закликали терміново ухвалити закон, який дозволить королю Чарльзу III позбавити його сина та невістки титулів. Але король, схоже, зовсім не налаштований вороже. І на Різдво до Сандрінгема Сасекських запрошував, і на свою коронацію у травні 2023 року чекає на них.

Королева Маргрете II та титули

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Данська королева Маргрете II вирішила піти стопами короля Швеції Карла Густава і позбавити своїх онуків (дітей молодшого сина принца Йоагіма) титулів принців та принцес. Від 1 січня 2023 року четверо онуків королеви Маргрете II – принц Микола та Фелікс (народжених від першої дружини Олександри), а також принц Генрік та принцеса Афіна (народилися у другому шлюбі з принцесою Марі), будуть позбавлені титулів принца та принцеси. Королева переконана, що своїм рішенням вона допоможе онукам формувати своє власне життя набагато вільніше і не обтяжуючи їх обов'язками як членів королівської сім'ї. На дітей старшого сина, кронпринца Фредеріка, який згодом очолить престол після смерті матері, це не поширюється.

Принц Йоагім із сім'єю / Фото: Getty Images

Принц Йоагім та його дружина Марі були вкрай неприємно здивовані та навіть обурені. З'явилася інформація, що стосунки у сім'ї відтоді помітно зіпсувалися. Пізніше Її Величність випустила нову офіційну заяву, в якій заявила, що "недооцінила", як на дітей принца Йоагіма вплине її рішення позбавити їх титулів принців та принцес. Але змінювати своє рішення не буде.

Король Чарльз і скандал із ручкою

Син королеви Єлизавети II понад 70 років готувався до ролі короля, але як тільки вступив на престол, виявився не готовим до такого великого навантаження. У перший тиждень свого правління король мав дуже багато зустрічей і справ. Стрес дав про себе знати і проявився несподіваним чином. Публіка побачила, як король двічі вийшов із себе на публіці, і обидва рази причиною цього стало письмове приладдя. Перший раз Чарльз вступив у протиборство з чорнильницею просто на церемонії оголошення його королем і зазнав нищівного фіаско.

Чорнильниця і футляр із ручками весь час опинялися під рукою у короля, заважаючи йому поставити доленосний підпис. У результаті Чарльз зі злістю відсунув чорнильницю, і можна було помітити, що в процесі боротьби за неї на килим розлилося кілька крапель чорнила. Але тут на підкріплення чорнильниці прийшов футляр з ручками, який буквально кинувся під руки королю, і йому довелося, відчайдушно жестикулюючи, покликати на допомогу секретаря, який забрав підставку з поля бою.

А наступного дня під час візиту до Північної Ірландії, коли у монарха виникла потреба знову щось підписати, він спершу переплутав дату, вигукнувши: "О Боже, я записав не ту дату". А потім з його ручки почало текти чорнило. Король не просто засмутився — він оскаженів: "О Боже, я ненавиджу це", - сказав він, передавши зіпсовану ручку Каміллі, руки якої теж виявилися забруднені чорнилом.

Під час наступних виходів короля на публіку із монарха часто кепкували, деякі навіть дарували йому ручки.

Фрейліну королеви звільнили через расистські висловлювання

Расизм так і переслідує британську королівську сім'ю. Чарльз та Вільям уже втомилися відмахуватися від цієї теми і заявляти пресі, що королівська родина не є расистами. Співробітниця короля Чарльза і фрейліна покійної королеви Єлизавети II — леді С'юзан Гассі — дозволила собі поставити вкрай незручні запитання активістці у боротьбі з домашнім насильством Нгозі Фулані, яка була на прийомі королеви Камілли в Букінгемському палаці. Леді С'юзан запитувала, де народилася пані Нгозі, якою вона є національності, звідки насправді родом і так далі. Темношкіра пані Нгозі обурилася такій поведінці та розповіла про інцидент у твітері.

С'юзан Гассі та Нгозі Фулані / Фото: Getty Images

Буквально наступного дня палац повідомив, що співробітницю короля Чарльза III було звільнено. А ще через два тижні з'явилися нові подробиці цієї історії. Леді С'юзан Гассі перепросила за расистський інцидент у палаці під час особистої зустрічі з Нгозі Фулані. Конфлікт вдалося залагодити, але, як то кажуть, осад залишився.

Скандал через свідоцтво смерті королеви Єлизавети II

На жаль, цього року пішла з життя королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Вона померла 8 вересня 2022 року у Балморалі. Через три тижні було офіційно оприлюднено документ, у якому йшлося про те, що монархиня померла від природної старості.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Згідно з документом, опублікованим National Records of Scotland у четвер, королева померла о 15:10, 8 вересня, у замку Балморал. Старість була єдиною вказаною причиною смерті, без будь-яких інших факторів. Якби королева померла в Англії, не було б необхідності розкривати офіційну причину смерті, оскільки Закон про реєстрацію 1836 не поширюється на монархів. Але після публікації цього документа вже встиг спалахнути цілий скандал. Тепер NRS (National Records of Scotland) звинувачують у спробі приховати оприлюднення будь-яких подробиць, що стосуються смерті монархині.

Королівська біографиня Анджела Левін тоді заявила, що приховуючи інформацію, Національні архіви Шотландії та шотландський уряд, схоже, порушують закон. Проте всі запити до організації Абердіншира, де повинна була бути зареєстрована смерть королеви, були передані в NRS, і зрозуміло, що NRS наказало співробітникам ради не розголошувати жодних подробиць.

І лише наприкінці листопада біограф королеви Джайлс Брандрет у своїй книжці "Елізабет: інтимний портрет" розповів, що королева мирно померла у своєму улюбленому Балморалі у Шотландії після боротьби з раком кісткового мозку. Палац, звісно, офіційних підтверджень не давав.

Скандал через діамант Кохінур у короні королеви Камілли

Корона з діамантом Кохінур / Фото: Getty Images

Королева Камілла коронуватиметься разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом III. День коронації призначено на 6 травня 2023 року. А навколо корони, яку повинні одягнути на голову Каміллі, вже точиться багато суперечок. Ми вже розповідали, що в день коронації Камілла має одягнути корону з найзнаменитішим діамантом у світі – Кохінур. Саме в цій короні 1937 року коронувалася мати Єлизавети II — Єлизавета Боуз-Лайон.

Проте уряд заявив, що Букінгемський палац повинен вирішити, чи слід використовувати спірний діамант Кохінур під час коронації королеви-консорта. Напередодні керівна партія прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді висловила стурбованість тим, що знаменитий дорогоцінний камінь, захоплений Ост-Індською компанією і переданий королеві Вікторії в 19 столітті, стане неприємним нагадуванням про Британську імперію. А коронація Камілли та використання перлини корони Кохінур пробуджують болісні спогади про колоніальне минуле.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Поки що палац не давав коментарів щодо каменю та його присутності в короні Камілли. Але, можливо, камінь просто замінять, а корона для коронації залишиться незмінною.

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