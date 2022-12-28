Підсумки 2022: одинадцять найстильніших виходів принцеси Уельської

Цього року дружина принца Вільяма здобула новий титул і стала принцесою Уельською. Тепер увага публіки до Кетрін прикута ще більше, і ми вирішили згадати її найефектніші виходи цього року та особливо останніх місяців 2022-го.

Кейт відвідала кілька урочистих прийомів у Букінгемському палаці. Під час прийому дипломатичного корпусу в грудні принцеса Уельська сяяла в червоній сукні, розшитій бісером і паєтками, від Jenny Packham, на голові у неї красувалася одна з улюблених тіар "Квітка лотоса", а у вухах були сережки зі скриньки королеви Єлизавети II.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На банкеті на честь президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси, який побував цього року з візитом у Лондоні, принцеса з'явилася у білій сукні від Jenny Packham з кейпнакидкою та вставками з кристалів на плечах, елегантними рукавами до підлоги та приталеним силуетом. Вартість такої сукні становить 5073 доларів. Свій вечірній образ Кетрін доповнила знаменитою тіарою "Вузлики кохання", що належала раніше її свекрусі, принцесі Діані.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також нам запам'ятався образ Кейт, в якому вона прибула з чоловіком Вільямом до лондонського готелю Corinthia, де вони зустрічали президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. На зустрічі Кейт з'явилася у плісованій сукні-пальті від Emilia Wickstead кольору баклажан. Вбрання сиділо на принцесі розкішно, а до нього Кетрін підібрала капелюх Jane Taylor, туфлі на підборах Gianvito Rossi, клатч Mulberry, перлинні сережки принцеси Діани та діамантову брошку зі смарагдовим каменем.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська, принц Вільям та президент Південно-Африканської Республіки / Фото: Associated Press

Цього року Кейт разом із Вільямом прилітали з візитом до США. Там принцеса завітала до Центру розвитку дитини при Гарвардському університеті. На Кейт того дня була скромна та елегантна сукня-футляр з довгими рукавами від бренду Emilia Wickstead. Вбрання виконане в принт "гусяча лапка", довжини міді і з невеликим коміром. Окрасою сукні став лаконічний пояс на талії, який акцентував увагу на стрункій фігурі Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У Кейт було кілька виходів. Вони з чоловіком відвідали Greentown Labs у Сомервіллі, де дізналися, який внесок організація робить у глобальні зусилля з подолання кліматичної кризи. Кетрін продемонструвала образ у костюмі брюки від Roland Mouret красивого сливового відтінку, який доповнила світло-рожевою сумкою з бантом і туфлями від Gianvito Rossi. У руках принцеса несла стьобану сумку Chanel із золотою ручкою. З прикрас на Кейт були її обручки, а також сережки від Daniella Draper.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також Кейт відвідала Український громадський центр Редінг, куди прибула, щоб зустрітися з переміщеними українськими сім'ями та дізнатися про підтримку, яку центр надає тим, хто прибуває до Великої Британії через війну, розв'язану Росією в Україні.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Одягнена принцеса Уельська була у темно-синю сукню з принтом polka dots від одного з її улюблених брендів LK Bennett з поясом на талії. Поверх сукні вона накинула пальто верблюжого кольору. Взута Кейт була в сині туфлі-човники із замші на підборах, а в руках тримала маленький чорний клатч.

Принцеса Уельська відвідувала Дитячий центр Colham Manor у Гіллінгдоні, де поспілкувалася з публікою. А одному хлопчику подарувала свою шпильку з червоним маком. Такий аксесуар члени британської королівської родини зазвичай носять у листопаді напередодні Дня пам'яті. Кейт одягла довге оливково-зелене пальто від Hobbs, взула замшеві туфлі та доповнила лук клатчем Jimmy Choo та сережками Kiki McDonough.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Не можемо не згадати вихід Кейт у культовому жакеті з твіду від Chanel та з колекції 1995 року. У ньому Кейт приїжджала на стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні, де святкували 10-річчя спортивної ініціативи Coach Core, а також баскетбольний матч у США. Саме цей жакет у далекому 1995 році на подіумі демонструвала легендарна манекенниця 90-х Клаудія Шиффер.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Під час візиту до Північної Ірландії Кейт приїжджала до PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) у Белфасті у блакитній блузці з бантом від Winser London, вартістю 295 фунтів стерлінгів та довгим пальтом від Alexander McQueen з гострими плечима та скошеними кишенями. Кетрін була у темно-синіх прямих штанях і взута у темно-сині човники на підборах від Gianvito Rossi за 560 фунтів стерлінгів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А ще дуже гарним нам видався її вихід у гірчичній сукні, в якій принцеса відвідала пологове відділення Королівської лікарні округу Суррей, у Гілфорді. На Кетрін тоді була гарна сукня з крепу з V-подібним вирізом на декольте, поясом на талії та спідницею-плісе від Karen Millen. Кейт доповнила своє шикарне вбрання парою синіх замшевих туфель на підборах і сережками з підвісками. Зробила денний макіяж та гарне укладання хвилями.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також не можна не згадати образ, який принцеса продемонструвала на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві. Кейт і її дочка Шарлотта сяяли в схожих бордових відтінках — мама в сшитій на замовлення сукні-пальті від Eponine London і туфлях-човниках від Gianvito Rossi, а її дочка — у пальті від Trotters.

Принцеса Уельська із сім'єю / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували шість найстильніших виходів Меган Маркл.

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