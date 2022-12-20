Підсумки 2022: згадуємо шість стильних виходів Меган Маркл

2022 став для Меган і Гаррі роком одкровень. Вони випустили фільм на Nerflix, в якому розповіли свою історію кохання та історію стосунків із британською королівською родиною. Підбиваючи підсумки, ми вирішили згадати найвдаліші образи Меган із публічних заходів цього року.

Нещодавно Меган із чоловіком принцом Гаррі відвідували церемонію вручення премій Роберта Ф. Кеннеді "Пульс надії", яка відбулася в нью-йоркському готелі Hilton Midtown на початку грудня і на якій пара отримала премію за боротьбу з расизмом. До речі, фото цього вечора пара навіть обрала для своєї різдвяної листівки.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Цього вечора Меган з'явилася на публіці в пошитій на замовлення сукні від Louis Vuitton з відкритими плечима, драпуванням на спідниці та розрізом спереду. Вбрання герцогиня доповнила парою туфель-човників чорного кольору теж від Louis Vuitton та каблучкою з аквамариновим каменем принцеси Діани. Хтось критикував Меган за не ідеально випрасувану сукню, а хтось за відкриті плечі. Але нам сподобався лук і білий колір Меган дуже пасує. Не дарма вона обирала його багато разів для виходів 2022 року.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Наприклад, у білій сукні-пальті вона сяяла на службі на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року. 3 червня Сасекські відвідали службу в соборі Святого Павла, де Меган з'явилася в образі від кутюр Модного дому Dior. Вбрання було пошите на замовлення. А доповнили його ексклюзивні туфлі-човники теж від французького Модного дому Dior, капелюшок та білі рукавички.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

У документальному фільмі Меган багато говорила про те, що коли жила в королівській родині рідко дозволяла собі носити яскраві кольори, віддаючи перевагу бежевому, білому і чорному. Зараз для своїх виходів герцогиня іноді обирає улюблений червоний колір, хоча нам здається, спокійніші відтінки їй пасують більше.

У червоній блузці та штанях Меган виступала на саміті One Young World Summit у Манчестері. Вбрання було від екологічного бренду Another Tomorrow, а свій образ вона доповнила туфлями від Aquazzura.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Знову білий герцогиня Сассекська обрала для першого заходу на Іграх Invictus Games, на які вони з принцом Гаррі приїжджали до Нідерландів у квітні.

На публіці тоді Меган з'явилася в штанному костюмі оверсайз від Valentino, з сумкою того ж бренду і білих човниках Aquazzura.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

А в один із днів Ігор продемонструвала образ у білому короткому пальті та джинсах-скіні у поєднанні з туфлями-човниками рудого кольору на шпильках.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також Меган носила чорний. У total black look вона відвідала штабквартиру Організації Об'єднаних Націй у липні 2022 року. Герцог і герцогиня Сасекські були в ООН, щоб відсвяткувати Міжнародний день Нельсона Мандели. Меган цього дня одягла чорний топ із короткими рукавами, чорну спідницю-олівець та чорні човники на шпильці.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Пройшовши за посиланням, ви можете пригадати, які у герцогині Сассекської були найвигадливіші виходи 2021 року.

А також почитати, чому в останній тиждень життя у Британії герцогиня вирішила більше не бути "сірою мишею".

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