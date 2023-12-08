Підсумки 2023: десять гучних королівських подій року, що минає

2023 рік був насиченим на королівські події. Цього року відбулася коронація нового монарха Великої Британії, в Іспанії відсвяткували повноліття майбутньої королеви, а принц Гаррі остаточно посварився зі своєю родиною. Якими ще подіями був багатий цей рік, згадуємо детальніше.

Коронація короля Чарльза ІІІ

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Associated Press

Син покійної королеви Єлизавети II, яка померла 2022 року, нарешті був коронований. Коронація Чарльза та його дружини королеви Камілли відбулася 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Примітно, що її дата збіглася із четвертим днем народження онука Чарльза – принца Арчі – сина принца Гаррі та Меган, герцогині Сассекської. Король Чарльз став першим монархом, котрий публічно помолився на коронації. Для нього написали спеціальну молитву, в основу якої покладено гімн "Я присягаюсь тобі, моя країно". А через два місяці – 6 липня – у короля та королеви відбулася ще одна коронація у Шотландії. Служба у соборі Святого Джайлса минула у тісному сімейному колі.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія народила другу дитину

Наприкінці травня племінниця короля Чарльза – принцеса Євгенія Йоркська – стала мамою вдруге. 30 травня у неї та її чоловіка Джека Бруксбенка народився другий син, якого назвали Ернест. Дитина для пари була довгоочікуваною і запланованою, принцеса не приховувала свого щастя.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Народжувала Євгенія в лікарні Портленд, там же, де народився її перший син Август і, де народилася вона сама. Наприкінці року, виступаючи в одному подкасті, Євгенія зізналася, що їй дуже пощастило з хлопчиками, адже вони так само люблять поспати, як і вона сама.

Сара Йоркська перенесла операцію з видалення раку

У мами принцес Євгенії та Беатріс – Сари Фергюсон – виявили рак молочної залози. Про це стало відомо у вересні, виявили його під час звичайного мамографічного скринінгу, на який Сара йти не хотіла.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Колишній дружині принца Ендрю зробили операцію, яка була успішною, а також вона пройшла реабілітацію і дуже скоро повернулася до звичайного життя та роботи. Сарі пощастило, лікарі сказали, що прогноз дуже оптимістичний. Іншими подробицями герцогиня Йоркська не ділилася, але в усіх публічних виступах говорила про важливість своєчасного обстеження.

Іспанська принцеса Леонор відсвяткувала повноліття

Принцеса Леонор з батьком королем Пилипом VI / Фото: Associated Press

Старшій дочці короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцесі Астурійській Леонор – у жовтні виповнилося 18 років. Цього дня Леонор у присутності своїх батьків та молодшої сестри дала присягу на вірність Конституції на урочистому заході у парламенті Мадрида. Від цього моменту вона може офіційно виконувати обов'язки регента без свого батька короля Філіпа. Зараз принцеса продовжує навчання у військовій академії, де навчався і її батько, яке триватиме три роки. А коли Леонор зійде на трон, стане першою королевою-регентом Іспанії за останні 150 років.

Принцу Данському Крістіану теж виповнилося вісімнадцять

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / Фото: Getty Images

Принц Крістіан – старший син кронпринца Фредеріка (син королеви Данії Маргрете II, яка править нині) та кронпринцеси Мері. Цього року хлопцеві також виповнилося 18 років. Як і іспанській принцесі, данському принцу доведеться одного разу зійти на престол. Різниця лише в тому, що Крістіан другий у черзі на нього, на відміну від Леонор. Батьки принца вирішили влаштувати йому гучне свято. Запросили чи не всіх дружніх королівських осіб та їхніх дітей, а також влаштували рокконцерт у палаці. Одна гостя навіть залишила на святі свій черевичок. Незабаром Попелюшку розшукали та з'ясували, навіщо вона це зробила. Історія наробила багато галасу у пресі, але, здається, все так і було заплановано палацом.

Скандали Меган та Гаррі Сассекських

Ця пара не дає себе забути і приносить багато проблем членами британської королівської сім'ї. У січні вийшла книжка мемуарів принца Гаррі, яка отримала назву "Запасний". У ній герцог ще раз розкритикував свого батька Чарльза, його дружину Каміллу, брата Вільяма та невістку принцесу Кейт. Королівська родина не відреагувала, але помітно засмутилася.

Мемуари принца Гаррі "Запасний" / Фото: Associated Press

Навесні подружжя приїжджало до Нью-Йорка на церемонію Women of Vision Awards, після якої заявило, що папараці влаштували гонитву за їхнім автомобілем і вони ледь не потрапили в аварію. Гаррі панічно боїться будь-якої гонитви, фотографів та повторення ситуації, що трапилася з його мамою Діаною.

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Також цього року пару остаточно виселили з Фрогмор-котеджу, того самого, який подарувала їм королева Єлизавета ІІ на весілля. Це сталося після виходу книжки Гаррі. Говорять, до справи "приклала руку" сестра короля і тітка Гаррі — принцеса Анна.

Знайомство з Тайрою

Із приємного герцог і герцогиня Сассекські відвідали чергові "Ігри Нескорених" — дітище принца Гаррі. Цього року вони відбулися у Дюсельдорфі. Там Меган і Гаррі познайомилися з Юлією "Тайрою" Паєвською, українською спортсменкою та парамедикинею, звільненою з російського полону. Тайра тепло відгукувалася про пару та розповіла українським журналістам, що Гаррі був дуже милий і багато запитував про реабілітацію українських військових.

Ювілей короля Чарльза ІІІ

У листопаді король Великої Британії відсвяткував 75-річний ювілей. Це перша значима дата, яку Чарльз святкував в особі монарха. Цього дня король більше думав не про себе, а про людей. Він влаштував банкет у своєму маєтку Гайгроув для тих, хто так само, як і він народився 1948 року.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті в Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Потім разом із Каміллою вони запустили проєкт, який має допомогти скоротити розрив між харчовими відходами та потребами у продовольстві у всіх чотирьох країнах Сполученого Королівства. А ввечері провів ще один банкет уже у Букінгемському палаці, де зібрав медсестер та акушерок у рамках святкування цьогорічного 75-річчя Національної служби охорони здоров'я. Сім'я вітала Чарльза під час приватної сімейної вечері у Кларенс-гаусі. Принц Гаррі не приїхав, але, кажуть, привітав батька по телефону.

Стали відомі імена "королівських расистів"

Наприкінці року вийшла нова книжка неофіційного біографа Меган та Гаррі – Оміда Скобі. Вона називається "Фінал", і в нідерландській її версії автор називає імена членів королівської родини, які цікавилися кольором шкіри сина Меган та Гаррі — Арчі, коли герцогиня Сассекська була ще вагітна. Скобі запевняє, що бачив листи, які Меган писала Чарльзу і в яких йшлося, що цими людьми був король та його невістка – принцеса Кейт. Вихід книжки дуже засмутив королівську родину, а Меган не поспішила виступити зі спростуванням і заявити, що не "зливала інформацію" журналісту. Королівська родина, яка вже неабияк втомилася від подібних скандалів, традиційно нічого не коментує, а Букінгемський та Кенсінгтонський палаци розглядають варіант судового позову.

Принцеса Уельська Кетрін та її проєкт про дітей

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма повністю поглинена своїм дітищем – проєктом про дітей Shaping Us, який пов'язаний із раннім розвитком дітей і цього року вийшов на новий рівень. У листопаді Кейт виступила з програмною промовою на симпозіумі та розповіла про значні успіхи проєкту. Цього року темі дітей було присвячено і третій різдвяний концерт, організований принцесою, який називається "Разом на Різдво".

Читайте також: