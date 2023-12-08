Підсумки 2023: десять гучних королівських подій року, що минає

2023 рік був насиченим на королівські події. Цього року відбулася коронація нового монарха Великої Британії, в Іспанії відсвяткували повноліття майбутньої королеви, а принц Гаррі остаточно посварився зі своєю родиною. Якими ще подіями був багатий цей рік, згадуємо детальніше.
Коронація короля Чарльза ІІІ
Син покійної королеви Єлизавети II, яка померла 2022 року, нарешті був коронований. Коронація Чарльза та його дружини королеви Камілли відбулася 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Примітно, що її дата збіглася із четвертим днем народження онука Чарльза – принца Арчі – сина принца Гаррі та Меган, герцогині Сассекської. Король Чарльз став першим монархом, котрий публічно помолився на коронації. Для нього написали спеціальну молитву, в основу якої покладено гімн "Я присягаюсь тобі, моя країно". А через два місяці – 6 липня – у короля та королеви відбулася ще одна коронація у Шотландії. Служба у соборі Святого Джайлса минула у тісному сімейному колі.
Принцеса Євгенія народила другу дитину
Наприкінці травня племінниця короля Чарльза – принцеса Євгенія Йоркська – стала мамою вдруге. 30 травня у неї та її чоловіка Джека Бруксбенка народився другий син, якого назвали Ернест. Дитина для пари була довгоочікуваною і запланованою, принцеса не приховувала свого щастя.
Народжувала Євгенія в лікарні Портленд, там же, де народився її перший син Август і, де народилася вона сама. Наприкінці року, виступаючи в одному подкасті, Євгенія зізналася, що їй дуже пощастило з хлопчиками, адже вони так само люблять поспати, як і вона сама.
Сара Йоркська перенесла операцію з видалення раку
У мами принцес Євгенії та Беатріс – Сари Фергюсон – виявили рак молочної залози. Про це стало відомо у вересні, виявили його під час звичайного мамографічного скринінгу, на який Сара йти не хотіла.
Колишній дружині принца Ендрю зробили операцію, яка була успішною, а також вона пройшла реабілітацію і дуже скоро повернулася до звичайного життя та роботи. Сарі пощастило, лікарі сказали, що прогноз дуже оптимістичний. Іншими подробицями герцогиня Йоркська не ділилася, але в усіх публічних виступах говорила про важливість своєчасного обстеження.
Іспанська принцеса Леонор відсвяткувала повноліття
Старшій дочці короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцесі Астурійській Леонор – у жовтні виповнилося 18 років. Цього дня Леонор у присутності своїх батьків та молодшої сестри дала присягу на вірність Конституції на урочистому заході у парламенті Мадрида. Від цього моменту вона може офіційно виконувати обов'язки регента без свого батька короля Філіпа. Зараз принцеса продовжує навчання у військовій академії, де навчався і її батько, яке триватиме три роки. А коли Леонор зійде на трон, стане першою королевою-регентом Іспанії за останні 150 років.
Принцу Данському Крістіану теж виповнилося вісімнадцять
Принц Крістіан – старший син кронпринца Фредеріка (син королеви Данії Маргрете II, яка править нині) та кронпринцеси Мері. Цього року хлопцеві також виповнилося 18 років. Як і іспанській принцесі, данському принцу доведеться одного разу зійти на престол. Різниця лише в тому, що Крістіан другий у черзі на нього, на відміну від Леонор. Батьки принца вирішили влаштувати йому гучне свято. Запросили чи не всіх дружніх королівських осіб та їхніх дітей, а також влаштували рокконцерт у палаці. Одна гостя навіть залишила на святі свій черевичок. Незабаром Попелюшку розшукали та з'ясували, навіщо вона це зробила. Історія наробила багато галасу у пресі, але, здається, все так і було заплановано палацом.
Скандали Меган та Гаррі Сассекських
Ця пара не дає себе забути і приносить багато проблем членами британської королівської сім'ї. У січні вийшла книжка мемуарів принца Гаррі, яка отримала назву "Запасний". У ній герцог ще раз розкритикував свого батька Чарльза, його дружину Каміллу, брата Вільяма та невістку принцесу Кейт. Королівська родина не відреагувала, але помітно засмутилася.
Навесні подружжя приїжджало до Нью-Йорка на церемонію Women of Vision Awards, після якої заявило, що папараці влаштували гонитву за їхнім автомобілем і вони ледь не потрапили в аварію. Гаррі панічно боїться будь-якої гонитви, фотографів та повторення ситуації, що трапилася з його мамою Діаною.
Також цього року пару остаточно виселили з Фрогмор-котеджу, того самого, який подарувала їм королева Єлизавета ІІ на весілля. Це сталося після виходу книжки Гаррі. Говорять, до справи "приклала руку" сестра короля і тітка Гаррі — принцеса Анна.
Знайомство з Тайрою
Із приємного герцог і герцогиня Сассекські відвідали чергові "Ігри Нескорених" — дітище принца Гаррі. Цього року вони відбулися у Дюсельдорфі. Там Меган і Гаррі познайомилися з Юлією "Тайрою" Паєвською, українською спортсменкою та парамедикинею, звільненою з російського полону. Тайра тепло відгукувалася про пару та розповіла українським журналістам, що Гаррі був дуже милий і багато запитував про реабілітацію українських військових.
Ювілей короля Чарльза ІІІ
У листопаді король Великої Британії відсвяткував 75-річний ювілей. Це перша значима дата, яку Чарльз святкував в особі монарха. Цього дня король більше думав не про себе, а про людей. Він влаштував банкет у своєму маєтку Гайгроув для тих, хто так само, як і він народився 1948 року.
Потім разом із Каміллою вони запустили проєкт, який має допомогти скоротити розрив між харчовими відходами та потребами у продовольстві у всіх чотирьох країнах Сполученого Королівства. А ввечері провів ще один банкет уже у Букінгемському палаці, де зібрав медсестер та акушерок у рамках святкування цьогорічного 75-річчя Національної служби охорони здоров'я. Сім'я вітала Чарльза під час приватної сімейної вечері у Кларенс-гаусі. Принц Гаррі не приїхав, але, кажуть, привітав батька по телефону.
Стали відомі імена "королівських расистів"
Наприкінці року вийшла нова книжка неофіційного біографа Меган та Гаррі – Оміда Скобі. Вона називається "Фінал", і в нідерландській її версії автор називає імена членів королівської родини, які цікавилися кольором шкіри сина Меган та Гаррі — Арчі, коли герцогиня Сассекська була ще вагітна. Скобі запевняє, що бачив листи, які Меган писала Чарльзу і в яких йшлося, що цими людьми був король та його невістка – принцеса Кейт. Вихід книжки дуже засмутив королівську родину, а Меган не поспішила виступити зі спростуванням і заявити, що не "зливала інформацію" журналісту. Королівська родина, яка вже неабияк втомилася від подібних скандалів, традиційно нічого не коментує, а Букінгемський та Кенсінгтонський палаци розглядають варіант судового позову.
Принцеса Уельська Кетрін та її проєкт про дітей
Дружина принца Вільяма повністю поглинена своїм дітищем – проєктом про дітей Shaping Us, який пов'язаний із раннім розвитком дітей і цього року вийшов на новий рівень. У листопаді Кейт виступила з програмною промовою на симпозіумі та розповіла про значні успіхи проєкту. Цього року темі дітей було присвячено і третій різдвяний концерт, організований принцесою, який називається "Разом на Різдво".
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