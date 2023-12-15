Підсумки 2023: королівські немовлята, які з'явилися на світ у році, що минає

Бебібуму 2023 року серед членів королівських сімей точно не було, але деякі пари стали батьками вдруге і навіть втретє. А в інших з'явилися на світ первістки. Згадуємо ці пари.

Принцеса Йоркська Євгенія та Джек Бруксбенк

Наприкінці травня пара вітала свого другого сина Ернеста. Він народився 30 травня 2023 року в госпіталі Портленда. За кілька днів принцеса опублікувала зворушливий допис у своєму Instagram і показала перші фотографії новонародженого малюка.

Син принцеси Євгенії Ернест / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"Джек і я хотіли поділитися новиною про те, що у нас народився наш маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк, 30 травня 2023 року, вага 3,22 кілограма. Його назвали на честь прапрапрадіда Джорджа, його діда Джорджа і мого діда Рональда. Огі вже подобається бути старшим братом", – написала Євгенія.

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Алізе Тевене та Джеймс Міддлтон

У жовтні стало відомо, що брат принцеси Уельської Кейт – Джеймс Міддлтон – і його дружина Алізе Тевене вітали свого первістка. Джеймс опублікував фотографію ручки свого сина у блогу в Instagram і розповів, що вони з дружиною назвали його Ініго. І хоча Джеймс Міддлтон формально не є членом королівської родини, все ж він –брат майбутньої королеви Кетрін, тож ми не можемо не згадати про цю радісну для його родини подію.

Алізе Тевене та Джеймс Міддлтон / Фото: Getty Images

В дописі Джеймс не показав обличчя дитини, але вирішив подякувати команді лікарні Бейсінгстока, де Алізе спостерігалася протягом усієї вагітності та де народила малюка. "Від найпершого УЗД до першого виходу з головних дверей утрьох ми не могли відчувати більшої підтримки й турботи протягом усього часу, тому дякую Національній службі охорони здоров'я", – підписав кадри брат принцеси Уельської.

Син Алізе Тевене та Джеймса Міддлтона / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Королева Бутану Джецун Пема Вангчук

У вересні король і королева Бутану вітали третю дитину і першу доньку (пара виховує двох старших синів). І лише через три місяці після проведення традиційної церемонії вибору імені монархи показали фотографії дівчинки та оголосили її ім'я.

Королева Бутану з донькою / Фото: Instagram королевы Бутана

У своєму офіційному акаунті в день народження доньки королівське подружжя Бутану також подякувало медичній команді, лікарям і медсестрам та всім, хто вітав їх із поповненням у сім'ї.

Марі та Луї Дюкрюе

У квітні у княжій родині Монако також відбулося поповнення. Дружина старшого сина принцеси Стефанії (рідної сестри князя Альбера II) Луї Дюкрюе – Марі – народила доньку. Дівчинку назвали Вікторією. Відтоді Марі часто присвячує своїй доньці дописи в Instagram і каже, що вона принесла багато щастя в їхню з Луї родину.

Марі Дюкрюе / Фото: instagram.com/marieducruet

Син принцеси Стефанії – не дуже публічна особа. А про його дружину відомо лише, що вона – француженка в'єтнамського походження, з якою він познайомився на першому курсі.

Принцеса Люксембургу Стефанія та принц Гійом

Принцеса Стефанія та принц Гійом / Фото: Getty Images

Принц Гійом і принцеса Стефанія 27 березня стали батьками другої дитини. У пари народився син. Його назвали Франсуа Анрі Луї Марі Гійом. Малюк став старшим братом принца Шарля Люксембурзького – первістка подружжя, який народився у травні 2020 року. Фото дитини широкому загалу королівська пара наразі не показала.

Принц Гійом та принцеса Люксембургу Стефанія оголосили про народження другого сина / Фото: instagram.com/courgrandducale

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