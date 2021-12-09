Підсумки року 2021: десять гучних подій у королівських сім'ях

Ми з величезним задоволенням стежимо за кожним європейським королівським домом і підбиваємо королівські підсумки 2021 року.

Смерть чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа

Принц Філіп / Associated Press

У лютому 2021 року 99-річного чоловіка британської королеви було госпіталізовано до лікарні короля Едуарда VII з інфекцією, яка викликала нездужання. Повідомили, що це не COVID-19 та не ускладнення після проведеної у січні вакцинації від коронавірусу. У березні принца було переведено до лікарні святого Варфоломія в Лондоні, де йому зробили операцію на серці. І 16 березня герцог Единбурзький повернувся додому до Віндзорського замку. Фотографії, які облетіли тоді всі ЗМІ, були сумні, Філіп помітно схуд і мав не найкращий вигляд. Це була остання його поява на публіці та останні фото, зроблені з ним.

Принц Філіп / Getty Images

9 квітня 2021 року принц Філіп помер у своїй спальні у Віндзорському замку в присутності дружини королеви Єлизавети II. Похорон Філіпа відбувся 17 квітня 2021 року у приватному форматі у Каплиці святого Георгія у Віндзорі. Але зрештою Філіп та Єлизавета II будуть спочивати разом. Коли настане час королеви, і вона покине цей світ, тіло Філіпа переведуть до меморіальної каплиці короля Георга VI, де він буде поруч зі своєю дружиною. Філіп не дожив до свого 100-річного ювілею три місяці, і рівно 11 днів до 95-річчя своєї дружини Лілібет.

Здоров'я королеви Єлизавети II

Втрата чоловіка, безперечно, позначилася і на здоров'ї королеви. Після похорону Філіпа Єлизавета II залишилася жити у Віндзорському замку – резиденції, де подружжя провело більшу частину часу під час ізоляції та карантину у 2020 році. Після жалоби, яка тривала 14 днів, королева повернулася до виконання своїх офіційних обов'язків. 95-річчя Єлизавети II випало на дні жалоби, і вперше за багато років не було опубліковано офіційне портретне фото монарха у день її народження.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Свій день народження вона провела під час обіду з родичами, які приїхали не так її привітати, як підтримати. Літо королева провела на канікулах у Шотландії, у замку Балморал, а у жовтні повернулася назад у Віндзор. У жовтні Її Величність провела ніч у клініці короля Едуарда VII, тієї самої, де лікувався її чоловік. Наступного ранку лікарі відпустили її додому з рекомендацією більше відпочивати. Ще через місяць у палаці заявили, що королева потягнула спину і не може бути присутньою на пам'ятній службі Remembrance Day, яку пропустила лише шість разів за час свого правління. Зараз Єлизавета II виконує легкі обов'язки та готується до поїздки до Сандрінгема на різдвяні канікули.

Меган і Гаррі дали інтерв'ю Опрі Вінфрі

Меган і Гаррі у Опри Вінфрі / Getty Images

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали гучне інтерв'ю Опрі Вінфрі у березні 2021-го. Вони розповіли і про життя в королівській сім'ї. Меган заявила, що мала проблеми з ментальним здоров'ям і навіть була на межі суїциду, а Гаррі назвав життя в королівській сім'ї "пасткою", де він багато років перебував. Також пара заявила, що хтось із старших членів сім'ї цікавився кольором шкіри їхнього сина Арчі, коли Меган була вагітна первістком, після чого, звичайно ж, на адресу королівської родини полетіли звинувачення у расизмі. Все це відбувалося саме в той період, коли принц Філіп перебував у лікарні. Шуму інтерв'ю наробило багато, взаємини між Сассексами та королівською сім'єю стали ще гіршими. А в листопаді 2021-го Опра Вінфрі видалила відео зі свого каналу на Youtube. Ходять чутки, що планується знімання другої частини інтерв'ю, але офіційних підтверджень офіційних поки що немає.

Принц Чарльз та таємні справи його фонду

Принц Чарльз / Associated Press

Одразу кілька синів королеви Єлизавети ІІ опинилися в епіцентрі скандалів цього року. Одним із них був принц Чарльз – перший у черзі на корону. Ідеться не зовсім особисто про Чарльза, він якраз, як заявили в Кларенс-хаус, не знав нічого про те, що відбувається, а про один із його благодійних фондів. Повідомлялося, що якийсь підприємець із Саудівської Аравії Макфуз Марей Мубарак бен Макфуз отримав орден Британської імперії, імовірно, в обмін на пожертвування в один із благодійних фондів принца Уельського у розмірі 1,5 млн фунтів стерлінгів. Газета Sunday Times написала, що одну з ключових ролей у цій угоді зіграв старший камердинер принца Чарльза — Майкл Фосетт. У березні 2003 року він подав у відставку, фактично його попросили звільнитися, оскільки він не дуже добре давав раду зі справами в Кларенс-хаусі. Пізніше його запросили на посаду виконавчого директора благодійного Фонду принца Уельського, яку йому тимчасово довелося покинути, бо триває розслідування.

Секс-скандал принца Ендрю та позов від Вірджинії Джуфре

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Getty Images

Вже кілька років бурхливо обговорюється секс-скандал, в який опинився вплутаний середній син королеви Єлизавети II – принц Ендрю. Влітку американка Вірджинія Джуфре подала на герцога Йоркського судовий позов і звинуватила принца Ендрю в тому, що він тричі сексуально поглумився з неї, коли вона була молодша за 18 років. Жінка стверджує, що її тричі змушували займатися сексом із принцом Ендрю за наказом педофіла Джеффрі Епштейна, який, нагадаємо, у 2019 році вчинив суїцид, перебуваючи у тюремній камері. Того ж 2019 року на хвилі скандалу герцог Йоркський офіційно склав із себе обов'язки старшого члена королівської родини. Але тепер він може постати перед судом, якщо, звичайно, його адвокати не вигадають якихось причин, через які це може ніколи не статися. Судовий процес відбудеться у період від вересня до грудня 2022 року. Зазвичай призначається конкретна дата, але суддя вважав за краще запланувати "вікно" натомість через можливі затримки через пандемію.

Пологи Меган Маркл, принцес Йоркських та Зари Тіндалл

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Getty Images

Рік був багатий на появу королівських спадкоємців. Меган, герцогиня Сассекська народила другу дитину – дочку, якій дали ім'я Лілібет Діана (на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани). Через ім'я ледь не розгорівся скандал, хтось звинувачував Сассексів у лицемірстві, мовляв, з королівською сім'єю посварилися, а дитину на честь королеви назвали… Писали, що принцеса Беатріс була особливо засмучена, адже сама мріяла назвати свою дочку Лілібет на честь бабусі. Беатріс таки народила доньку і теж 2021-го, але назвала її не менш красивим ім'ям Сієнна Елізабет. Також мамою цього року стала принцеса Євгенія Йоркська, у неї народився син Август Філіп. І ще одна онука королеви – Зара Тіндалл – народила третю дитину – сина Лукаса Філіпа. 21 листопада принцеса Євгенія та Зара Тіндалл хрестили своїх синів на подвійних хрестинах, проведених вперше у королівській історії. Захід відвідала королева, відбувся він наступного дня після річниці весілля Єлизавети II та принца Філіпа.

Княгиня Шарлін та ментальні проблеми

Княгиня Шарлін / Associated Press

Все не дуже добре зі здоров'ям у дружини князя Монако Альбера II – княгині Шарлін. На початку року вона з'явилася на публіці із дивною стрижкою, вибривши скроні та пофарбувавши волосся у темний колір. Багато хто запідозрив недобре, говорили про проблеми у їхньому з Альбером II шлюбі, його інтрижках і позашлюбних дітях. У травні Шарлін поїхала до ПАР під приводом роботи у благодійному фонді, який займається порятунком носорогів. Потім з'ясувалося, що у княгині гостра інфекція лор-органів та ускладнення після неї і розпочався період різноманітних оперативних втручань та реабілітації. У листопаді Шарлін нарешті повернулася до Монако, і усі одразу подумали, що тепер вона буде, як і раніше, виконувати свої королівські обов'язки. Та ба. Через кілька днів її чоловік публічно заявив, що Шарлін змушена була залишити Монако у зв'язку з тим, що все ще потребує відпочинку та спокою. Де зараз перебуває княгиня, достеменно невідомо, припускають, що у Швейцарії. Альбер натякав, що має проблеми з ментальним здоров'ям.

Іспанські та нідерландські королівські будинки

Принцеса Леонор в Уельсі / Getty Images

Одразу дві європейські принцеси поїхали цього року на навчання до Великої Британії. Старша дочка іспанського короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – та середня дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими – принцеса Алексія – навчатимуться у престижному UWC Atlantic College в Уельсі.

Премія принца Вільяма Earthshot Prize

Герцогиня Кейт та принц Вільям на церемонії Earthshot Prize / Associated Press

Герцог Кембриджський заснував премію Earthshot Prize, перша церемонія вручення якої відбулася в жовтні 2021 року. Преса охрестила її Нобелівською екологічною премією. П'ять лауреатів отримали мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) за боротьбу з екологічними проблемами. Принц Вільям цього дня виступив перед публікою, адресувавши свою промову молоді. Він наголосив, що за ціле десятиліття можна помітно вплинути на майбутнє нашої планети, головне мати бажання.

Відкриття статуї Діани

Статуя принцеси Діани / Associated Press

Ще одна важлива подія відбулася в Лондоні в липні – це відкриття пам'ятника принцеси Діани у Затонулому саду Кенсінгтонського палацу. Церемонія відбулася у день 60-річного ювілею принцеси Уельської, на ній були присутні її сини – принци Вільям та Гаррі, а також найближчі родичі. Останніми роками стосунки між братами складаються не найкращим чином, але цього дня принци трималися разом, адже представляли спадщину своєї матері Діани. Автором виступив скульптор Єн Ренк-Бродлі. Працюючи над пам'ятником, вилитим у бронзі, він брав за основу образ принцеси Діани з різдвяної листівки 1993 року, де вона зазнімкована із синами в Кенсінгтонському палаці. Скульптор зафіксував Діану з двома хлопчиками та дівчинкою – це якась метафора, яка показує її багаторічну роботу у благодійній сфері. Під статуєю розташований постамент з ім'ям принцеси і датою, коли її сини відкрили цей пам'ятник світу. Також є меморіальна дошка з вигравіюваним уривком із поеми Альберта Швейцера "Міра людини", яка входила до програми 2007 року під час поминальної служби з принцеси.

Читайте також: