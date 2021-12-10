Підсумки року в монакському князівстві: хвороба Шарлін, судові позови та колишні коханки Альбера II

Для княжої сім'ї Монако рік, що минає, був, м'яко кажучи, непростим. Знову багато говорили про невірність князя Альбера II, а також переймалися станом здоров'я його дружини Шарлін.

Зміни у зовнішності Шарлін

Княгиня Шарлін / Getty Images

Напередодні 2021 року княгиня Шарлін з'явилася на публіці з новою та дуже несподіваною зачіскою. Надворі стояв грудень 2020-го, і подружжя того дня взяло участь у роздаванні різдвяних подарунків. Поява Шарлін цього дня з новою зухвалою зачіскою з виголеними скронями багатьох здивувала і навіть шокувала. Княгиня тоді заявила, що вона може робити зі своєю зовнішністю все, що їй заманеться, але це насторожило багатьох. Все ж таки дуже нетиповою виявилася стрижка для монаршої особи, чиї обов'язки – відвідування протокольних заходів та робота з благодійними організаціями. Було очевидно, що з Шарлін щось відбувається, і під підозри впав, звичайно, її чоловік Альбер II, людина з не кришталево чистою репутацією

Позов до князя Альбера від невідомої пані

Князь Альбер II / Associated Press

У лютому 2021 року Альберу II було висунуто ще один судовий позов від якоїсь бразилійки, яка стверджувала, що мала сексуальний зв'язок із князем, внаслідок якої у 2005 році народила доньку. Представники Альбера, як і він сам усіляко спростовували цей зв'язок, мовляв, у цей період серце монакського ловеласа вже було зайняте Шарлін, вони зустрічалися та будували плани на майбутнє. Словом жодних підтверджень і суцільні спростування з боку палацу, але щойно ці чутки, ще до позову, облетіли всі світові ЗМІ, княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску. Збіг? Не думаємо. Коментуючи зміну іміджу, княгиня стверджує, що їй просто захотілося чогось незвичайного. Але шанувальники принцеси у збіги не вірять і переконані, що від цього моменту проблеми у шлюбі княгині та князя лише посилилися.

Таємниче зникнення Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

У січні 2021 року Шарлін востаннє з'явилася на публіці у Монако. Княже подружжя святкувало День святої Девоти. Після цього всі фотографії, які були доступні пресі та людям, були представлені лише у Instagram. У травні Шарлін опублікувала знімки з поїздки до Африки, куди вона вирушила, щоб висвітлити боротьбу з браконьєрством на носорогів. І лише майже через місяць палац офіційно заявив: "Княгиня висловила жаль з приводу того, що наступного тижня не може провести десяту річницю весілля зі своїм чоловіком, принцом Монако Альбером II. Вона перебуває в Південній Африці, де досі лікує лор- інфекцію.

У заяві палацу пояснюється, що медична бригада Шарлін проінструктувала її не мандрувати, оскільки принцеса ще має пройти додаткові процедури та відновитись після них.

Здоров'я княгині Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

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Перебуваючи в Африці кілька місяців, Шарлін дала інтерв'ю південноафриканському каналу News24 та повідомила, що отримала ускладнення після того, як їй зробили синус-ліфтинг та трансплантацію кістки перед поїздкою на батьківщину до Південної Африки. Синус-ліфтинг – це складна хірургічна операція, метою якої є збільшення об'єму кісткової тканини в зоні верхніх зубів для того, щоб отримати місце для встановлення зубного імпланта. В інтерв'ю Шарлін зізналася, що не усвідомлювала, що у неї інфекція, доки не звернулася до фахівця після того, як її вуха почали сильно боліти. Шарлін розповіла, що причина, через яку вона не може повернутися додому до Монако, полягає в тому, що тиск у вухах не вирівнюється, а це означає, що вона не може літати на висоті понад 20 000 футів. Через це ускладнення княгиня перенесла кілька операцій під загальним наркозом, та її стан все одно залишався стабільним. Нарешті, 8 листопада Шарлін змогла повернутися до Монако, її зустрічали в аеропорту Ніцци чоловік та діти, а після палац опублікував сімейні фотографії. Всі очікували, що на святкуванні Національного дня Монако 19 листопада Шарлін з'явиться на заході разом із сім'єю, як минулими роками, але все пішло зовсім за іншим сценарієм.

Шарлін знову поїхала

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Буквально через кілька місяців палац зробив нову заяву, в якій повідомив, що княгиня не буде виконувати свої королівські обов'язки, невідомо скільки часу, і перебуває за межами Монако. Альбер розповів, що 43-річна принцеса страждає від глибокого "виснаження, як емоційного, так і фізичного". А ось якесь джерело поширило в ЗМІ зовсім іншу інформацію, згідно з якою Шарлін страждала від важкої інфекції вуха, носа і горла, яка призвела до "серйозних проблем з носовими пазухами та ковтанням, що виникли в результаті перенесеної раніше операції. Вона не могла їсти тверду їжу понад шість місяців через всі перенесені нею операції і могла приймати рідини тільки через трубочку, тому вона втратила майже половину своєї ваги. Передбачається, що княгиня перебуває на лікуванні у Швейцарії".

Скандал із колишньою коханкою Альбера II

Ніколь Кост та князь Альбер II / Getty Images

Не обійшлося і без колишніх коханих князя. Одна з них – французька бортпровідниця Ніколь Кост – якраз у той період, коли законна дружина князя перебувала в Африці та лікувалася від наслідків перенесеної інфекції, раптово вирішила дати коментар журналу Paris Match та зробила гучну заяву. Вона сказала, що Шарлін Вітстокк змінила кімнату її сина Александра (позашлюбної дитини Альбера), коли побралася з князем у 2010 році. Мовляв, майбутня дружина князя, переїхавши до палацу, зробила все можливе, щоб їй на очі не траплялася його дитина і відселила її до далекої кімнати. Альбер, побачивши це в пресі, розлютився і заявив, що не знав, що його колишня збирається робити такі коментарі на адресу його дружини. "Вона щойно повідомила мені, що збирається щось випустити, я думав, це буде просто фотографія до дня народження, – сказав він. – Це було недоречно, я був лютий, дізнавшись про це". У серпні Александру виповнилося 18 років, сина Альбер офіційно визнав у 2005 році. Княгиня Шарлін, можливо, французьку пресу на той час зовсім не читала, але приємного в такій заяві, звичайно, небагато. Очевидно лише, що княгині Шарлін зараз не до "розбірок" з колишніми пасіями її чоловіка, адже на кону власне здоров'я. Хочеться вірити, що Альбер II усвідомлює серйозність ситуації і оберігатиме спокій дружини. Його публічні заяви голосно свідчать, що розлучення пара не планує.

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