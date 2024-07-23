Подорож Всесвітом: 5 захопливих науково-популярних книжок про космос

Чи є поза межами нашої Сонячної системи життя? Як розвивався Всесвіт після Великого вибуху? Що нас чекає в майбутньому? Відповіді на ці питання хвилюють допитливих людей вже не один десяток років.

Комунікаційниця видавництва "Бородатий тамарин" Тетяна Крисюк зібрала у цій добірці п’ять книжок про космос, які допоможуть вам знайти відповіді на ці питання та зрозуміти Всесвіт із наукового погляду.

Майк Маллейн "Верхи на шатлі", видавництво Бородатий Тамарин

Майк Маллейн понад усе мріяв стати астронавтом НАСА. І ось він – у складі загону ТПН, або "тридцять п’ять новачків". Позаду – огляд у проктолога (це ще те випробування), співбесіда з двома психіатрами та кілька місяців виснажливого очікування. Попереду – політ у космос на шатлі – напівкосмічному кораблі, напівлітаку на неконтрольованих твердоплавних прискорювачах, без системи аварійної евакуації.

Але коли станеться щось погане, наприклад, пошкодяться захисні термоплити на животику шатла, астронавтів же не залишать без допомоги у відкритому космосі? На жаль, їм таки довелося повертатися додому на "комічному човнику", який мав 700 пошкоджених плит. На той момент вони не знали чи виживуть, і це було найбільше з відомих руйнувань термозахисту шатла.

У цій книжці Майк Маллейн чесно, відверто з гумором розповідає про свій шлях астронавта. Про страхи, помилки, післяпілотну депресію, протистояння між керівництвом і астронавтами НАСА, невідомість. З цієї захопливої історії можна розпочинати знайомство із космосом.

Ніл Деграсс Тайсон "Астрофізика для тих, хто цінує час", видавництво КМ-БУКС

13,8 млрд років тому стався Великий вибух, після чого виникла матерія, час і простір. Наш Всесвіт почав рости, себто розширюватися, що й робить досі. У ньому з’явилися газові хмари й зірки-надгіганти. А згодом і менші зорі, наприклад, наше Сонце (жовтий карлик).

Щосекунди Сонце перетворює приблизно 600 мільйонів тонн водню на гелій, виробляючи неймовірну кількість енергії. Цей процес також створює фотони, які поступово мігрують до поверхні Сонця, подорожуючи через різні шари, перш ніж вони випромінюються в космос як світло і тепло. Цей шлях фотонів від ядра до поверхні може зайняти від 10 000 до 170 000 років (тільки уявіть!).

Ніл Тайсон веде за собою читача у світ астрофізики від Великого вибуху до подорожей у часі, розмірковуючи про зорі, науку і місце крихітної людини у гігантському Всесвіті.

Джон Вілліс "Усі ці світи ваші", видавництво Бородатий Тамарин

Чи існують світи поза межами Сонячної системи? Коли ми зоряної ночі дивимося на небо, то бачимо приблизно 3000 зірок (всього їх 400 млрд), розташованих у галактиці Чумацький шлях. І навколо кожної, ймовірно, обертається планета. "А в багатьох, мабуть, є цілі планетарні системи", – певен Джон Вілліс. А тепер лишень уявіть: 400 млрд зірок – плюс-мінус 400 млрд планет. Хіба не фантастично?

Вочевидь, на цих планетах є життя. Сучасна астробіологія має достатньо наукових даних, які дозволяють це обґрунтувати. Але водночас є багато невизначеності, з якою треба розібратися, і припущень, без яких неможливий жоден науковий експеримент.

Автор книги "Усі ці світи ваші" розбирає п’ять правдоподібних сценаріїв виявлення життя у нашій галактиці. Мандруючи разом із ним, ви дізнаєтеся про сезонні водостоки в марсіанських ярах, чи справді на Титані надто холодно для того, щоб вижити, навіщо науковці прослуховують зорі. І найцікавіше – спробуєте дати визначення життю з погляду астробіології.

Кейті Мак "Повний кінець *на думку астрофізиків", видавництво Лабораторія

Велике стискання, Велике заморожування, Вакуумний розпад, Теплова смерть та Великий розрив – п’ять можливих сценаріїв завершення Всесвіту. У своїй книзі Кейті Мак детально розбирає кожен із них, паралельно розповідаючи про космічний мікрохвильовий фон, нуклеосинтез, космічну інфляцію, планківський час, чорні діри та інші важливі речі. Без цих знань нам буде складно зрозуміти, що та чому чекає на Всесвіт у майбутньому. І чи варто нам щось планувати бодай на кілька місяців вперед, якщо кінець може статися будь-коли.

Авторка майстерно поєднує в тексті науку, іронію, ілюстрації, діаграми, цікаві аналогії, що робить читання легким та цікавим для всіх, хто цікавиться космосом.

Емма Чепмен "Перше світло", видавництво Бородатий Тамарин

Після Великого вибуху впродовж сотень мільйонів років панувала темрява. Абсолютна. Така густа, що ми навіть не можемо собі уявити. Видиме світло з’явилося після появи перших недовговічних зірок, які освітили хмари з темної матерії. На темну матерію, до слова, припадає близько 85% загальної маси Всесвіту. Читаючи зараз цей текст, ви перебуваєте у її велетенській кулі, сформованої з невідомих елементарних частинок, на кшталт протонів чи нейтронів. Вони не проявляють відчутної взаємодії з людьми і це чудово. Бо, якби частинки темної матерії були масивними, під час зіткнення з ними ми б… просто вибухали.

Книжка "Перше світло" сподобається людям, які готові до розміреного, вдумливого читання й подеколи навчання. Адже для того, щоб зрозуміти Всесвіт, знайомство з ним починати потрібно з епохи перших зірок. І на цьому шляху вам доведеться досліджувати рештки найстаріших галактик, чорні діри, чорну матерію та енергію, зоряні популяції та ще багато чого складного, але важливого для розуміння Всесвіту.

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