Топ-5 книжок у жанрі фентезі, які вам точно сподобаються

Топ-5 книжок у жанрі фентезі

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SMM-менеджерка і райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку книжок у жанрі фентезі, які залишать незабутні враження від прочитання.

Алі Гейзелвуд «Наречена» (Видавництво Vivat)

Вампіри й перевертні — два світи, які співіснують лише в довічних сутичках. Вони століттями залишаються непримиренними, і немає навіть надії на їхній природний альянс. Але Алі Гейзелвуд береться змінити перебіг подій у своїй новій гостросюжетній історії «Наречена».

Мізері Ларк — донька найвпливовішого вампіра, який відверто зловживає своїми батьківськими правами і використовує дівчину для власної політичної вигоди. Цього разу вона потрібна для примирення кланів Вампірів і Вовків шляхом укладання шлюбу з альфою зграї Лоу Морлендом. І дівчина не проти. Ба більше, у Мізері на нього свої земні плани й таємниці, які ще потрібно розкрити.

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Фентезі зачарує майстерним змалюванням життя у паранормальних світах. Характери героїв описані настільки детально та влучно, що кожному відгукнуться їхні почуття, переживання, спокуси й дилеми. А гарячі сцени додають не лише переживань і напруженості від розвитку сюжету, а й перехоплюють подих на окремих сторінках.

Елізабет Лім «Обіцянка дракона» (Видавництво «РМ»)

Потрапити до царства драконів видається гарною фантастичною ідеєю, адже ці створіння зазвичай уособлюють мудрість і силу на боці справедливості. Щоправда, шлях до такого місця ніколи не буває легким.

Елізабет Лім розгортає перед читачами історію, сповнену боротьби, випробувань і небезпек. Принцеса Шіорі повинна повернути перлину дракона справжньому власникові, і ця місія ставить під загрозу її власне життя. Дівчина змушена приховувати свої магічні здібності, долати політичні та чародійські інтриги, жертвувати найціннішим — власним коханням. І все це заради перлини, яка то допомагає Шіорі, то зраджує її та шкодить.

«Обіцянка дракона» проведе вас тернистим шляхом до неймовірно гарних картин. Це історія сили, відважності й відданості обіцянці. Вже від самого початку книжка приголомшує вагою обов’язку і кількістю випробувань, які впали на плечі головної героїні. Шалені переживання за її долю і захват чеснотами не вщухатимуть до останньої сторінки.

Алікс І. Герроу «Будинок Старлінгів» (Видавництво «Артбукс»)

Не варто розраховувати на гостинність у домі, оповитому таємницею зникнення сторічної давності. Хіба що привиди в ньому виявляться привітними. Але не сподівайтеся на це у книжці «Будинок Старлінгів».

Зухвала й ексцентрична Опал хоче подарувати молодшому братові краще життя і покинути містечко з райською назвою Едем та пекельно приреченим майбутнім. І їй це майже вдається, аж поки увагу героїні вкотре не привертає моторошний будинок безслідно зниклої письменниці, авторки книжки жахів «Підзем’я». Опал не стримує бажання потрапити до цього місця, яке магнетично вабить її своїми закинутими й нерозгаданими таємницями. Та коли лячні історії і сновидіння стають реальністю, а містечко тоне в привидах, — Опал несподівано знаходить сенс залишитися тут.

Книжка сповнена сюжетної напруженості і насичена детективними елементами, які змушують шукати відповіді та розгадки. Враження від занурення у моторошно-фантастичний світ виявляться непередбачуваними.

Валерія Савотіна «Чаклунка і Культ» (Видавництво «Віхола»)

А що, якщо розмаїта українська міфологія стане частиною сучасної реальності? Якщо мавки заведуть соцмережі, а слов’янські боги експериментуватимуть із вегетаріанством?

Таке можливо лише в українському фентезі Валерії Савотіної. Головна героїня Яра має двох мам-відьом, які придбали її за особливий кошт — закляття. Дівчинка лише змирилася зі своїм новим магічним життям, як на її долю одразу почали випадати випробування, дилеми вибору і боротьба з нечистю у світі людей.

«Чаклунка і Культ» — це не просто фантастична історія, а осучаснення міфу. Всі любителі слов’янських богів і містичних істот мають змогу насолодитися абсолютно незвичною історією з культовими героями, інтерпретованими до сучасного життя.

Алекс Астер «Лайтларк» (Видавництво Vivat)

Книжка, в якій ви не радітимете любовним лініям. Історія, де кохання — найбільше прокляття і незворотна жахлива смерть.

«Лайтларк» запрошує в химерну подорож до шести володінь проклятих народів. Кожен із них має свою фатальну ношу і століттями потерпає від жорстоких чарів. Люди молодої правительки Айли Краун надзвичайно красиві. Вони приречені закохувати в себе з першого погляду і пожирати серця обранців. Довгі роки страждань навчили їх пристосовуватися до байдужості та холоду, однак з’являється шанс звільнитися від цих пут. Раз на сто років між правителями відбувається гра на виживання — Сентеніал. Хтось загине, але решта зможуть здобути омріяну свободу від нестерпних проклять.

Алекс Астер перевертає уявлення про романтичне і спокусливе фентезі з ніг на голову. Почуття, які викликають піднесення в інших сюжетах і сценаріях, тут стають невимовним тягарем та випробуванням, якого підсвідомо хочеться уникати.

Бажаємо фантастичного читання.