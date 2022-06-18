Помер Жан-Луї Трентіньян — зірка фільму "Чоловік і жінка": згадуємо яскраві ролі та факти з життя

Помер Жан-Луї Трентіньян — зірка фільму "Чоловік і жінка": згадуємо яскраві ролі та факти з життя

Вчора, 17 червня на 92 році життя помер великий французький актор Жан-Луї Трентіньян.

Жан-Луї народився на півдні Франції в сім'ї багатого підприємця, юнак був дуже сором'язливим і мріяв стати автогонщиком як і його дядько, згодом роль автогонщика, яку він зіграє у культовому фільмі "Чоловік та жінка", зробить його знаменитим.

Жан-Луї Трентіньян і Наук Еме через 20 років після виходу фільму "Чоловік та жінка" / Фото: Getty Images

Перші кроки в акторстві Трентіньян зробить на театральній сцені. Досвід гри у театрі допоможе йому подолати природну сором'язливість. Одну з перших своїх гучних ролей у кіно Жан-Луї зіграв у фільмі Роже Вадима "І Бог створив жінку". У парі з Бріжит Бардо. Під час знімань у Трентіньяна розпочався гучний роман із Бріжит, який зруйнував її шлюб із Роже Вадимом.

Жан-Луї Трентіньян / Фото: Getty Images

Після закінчення знімань актор пішов в армію і три роки прослужив в Алжирі. Бардо не стала чекати коханого з армії і через півтора роки після початку роману їхні стосунки зійшли нанівець.

Жан-Луї Трентіньян / Фото: Getty Images

Повернувшись із армії Трентіньян знову починає грати в театрі, знову здобути популярність йому допомогла роль Гамлета, в якій він був блискучий. Роже Вадим, забувши минулі образи, запрошує Жана-Луї в екранізацію "Небезпечних зв'язків" на роль Дансени.

Жан-Луї Трентіньян / Фото: Getty Images

А вже у 1966 році Трентіньян зніметься у головному фільмі свого життя — легендарній картині режисера Клода Лелуша "Чоловік і жінка", яка отримала Гран-прі Канського кінофестивалю і два "Оскари" — за найкращий іноземний фільм і за найкращий оригінальний сценарій.

Всі подальші роки Жан-Луї Трентіньян знімався практично у всіх знакових французьких режисерів, крім Бріжит Бардо та Анук Еме його партнерками були найкрасивіші актриси Франції: Ромі Шнайдер, Катрін Денєв, Стефанія Сандреллі, Мішель Мерльє та багато інших.

У молодості Жан-Луї був одружений на актрисі Стефан Одран, але шлюб незабаром розпався. Другий шлюб актора з Надін Маркан — актрисою, сценаристом і режисером, яка народила Трентіньяну сина Внесана та дочок Марі та Полін, тривав 16 років і був затьмарений трагедією.

Жан-Луї Трентіньян з дочкою Полін / Фото: Getty Images

Донька актора Полін померла у восьмимісячному віці. Дівчинка задихнулася уві сні, лікарі так і не змогли пояснити батькам, що спричинило її смерть. Це сталося під час зйомок у фільмі Бертолуччі "Конформіст".

Жан-Луї Трентіньян з дочкою Марі / Фото: Getty Images

Трагедію загибелі дитини Жану-Луї довелося пережити ще раз. Його доньку Марі було вбито у віці 41 року. Актор дуже тяжко переживав смерть коханої доньки, за його словами він кілька місяців не міг говорити і хотів звести рахунки із життям.

Марі Трентіньян перебувала у Вільнюсі на зніманнях телевізійного фільму своєї матері. Її друг, музикант Бертран Канта, з яким вона зустрічалася півтора роки, побив її на ґрунті ревнощів. Кілька днів Марі була в комі, а потім померла. Розтин показав, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма, спричинена ударами в обличчя.

Жан-Луї Трентіньян / Фото: Associated Press

Якийсь час тому Трентіньян перестав зніматися, але пропозиція зіграти в триквелі «Чоловіки та жінки» повернула його на знімальний майданчик. Картина Клода Лелуша «Чоловік та жінка: Найкращі роки» стала останнім фільмом Жана Луї Трентіньяна.

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