Повернення фентезі-шоу "Вартові Мрій": перші три концерти в Києві зібрали солдаут

У Палаці культури КПІ ім. Сікорського після семирічної перерви презентували оновлене хореографічно-циркове шоу "Вартові Мрій". Глядачі поринули у захопливу історію про дівчину Алісу, яка разом із Котом — Вартовим Зірки — вирушила в неймовірну подорож фантастичними світами.

Сімейна вистава "Вартові Мрій" поєднала циркову акробатику, динамічні танцювальні виступи та приголомшливі візуальні ефекти. Для нового сезону організатори повністю змінили декорації у фіналі, додали лазерне видовище й застосували диджитал-технології, щоб зробити постановку сучаснішою та зрозумілішою глядачеві.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Особливої магії дійству додав чарівний саундтрек "Я буду з тобою", створений Світланою Тарабаровою. Співачка виконала його на прем’єрі разом із маленькими глядачами. Музику до "Вартових Мрій" створив Мілош Єліч — клавішник та аранжувальник гурту "Океан Ельзи".

Образи створювались індивідуально під кожного персонажа — цим займалася відома театральна художниця по костюмах Катерина Олішевська. Найцікавішою та найскладнішою для неї стала робота над вбранням Драконеси. За її словами, натхнення та ідеї подарували типажі для косплею. Було вирішено поєднати містичний складник, зухвалість, сексуальність, щоб сценічне втілення було більш фентезійним, аніж людським.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

"Ми перебирали різні варіанти головних уборів і масок, оскільки зовні персонажі створювалися "наживо", під час тренувань. Маска й рукавички з’являються в деяких сценах і не заважають виконанню приголомшливих трюків, а от головний убір став основним акцентом. До речі, на створення кожного було витрачено 3-5 днів", — розповіла Катерина Олішевська.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

У всіх персонажів "Вартових Мрій" — складні костюми: це стосується як догляду за ними, так і одягання. Оскільки вбрання створювалося під час репетицій, воно доопрацьовувалося з урахуванням трюків у шоу. До прикладу, роль Кота у перших спектаклях виконував хлопець, тож команді потрібно було переробити його одежу під жіночу пластику.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Головна фішка вистави — трюки повітряних гімнастів, що виконуються на батутах і ременях на висоті 14 метрів.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Найбільше глядачам запам'ятався виступ Степана Мельника, що вразив неймовірними цирковими трюками, від яких буквально завмирає серце.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Шоу, розпочате в Києві, продовжиться містами України. Не проґавте унікальну можливість поринути у світ магії та пригод разом із "Вартовими Мрій"!

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Столичні глядачі отримають унікальну можливість знову переглянути виставу наживо — 25 січня 2025 року відбудеться концерт на біс. Квитки найближчим часом надійдуть у продаж.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Казкове шоу відвідало чимало зіркових гостей з дітьми, серед них — Катерина Осадча, Ксенія Мішина, Ілона Гвоздьова, Влад Дарвін з дружиною, Євген Кот, Світлана Тарабарова та багато інших.

Фентезі-шоу "Вартові Мрій"

Фентезі-шоу "Вартові Мрій"

Фентезі-шоу "Вартові Мрій"

Фентезі-шоу "Вартові Мрій"

Фентезі-шоу "Вартові Мрій"

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