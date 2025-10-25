Прем’єра фільму "Сірі бджоли": Віктор Жданов, Ігор Кондратюк і Наталка Ворожбит завітали на кіноподію

Віктор Жданов

У Києві відбулася прем’єра українського фільму «Сірі бджоли» від Дмитра Мойсеєва. Презентували стрічку режисер Дмитро Мойсеєв, головний герой фільму — актор Віктор Жданов, продюсерка Іванна Дядюра, оператор-постановник і військовий Вадим Ільков, звукорежисер Артем Мостовий, художник-постановник Владлен Одуденко, кастинг-директорка Ольга Савіна та інші.

Команда фільму/Фото Сергій Сівяков

На захід також завітали: продюсер Ігор Кондратюк, драматургиня Наталка Ворожбит, актори Андрій Ісаєнко, Наталія Бабенко, Сергій Кисіль, Світлана Охрименко, Христина Ігнат, Паола Елізабет Джим, Христина Янкова, Едуард Поляков, письменник Андрій Кокотюха, ведучий В’ячеслав Соломка і голова Держкіно Андрій Осіпов.

Віктор Жданов/Фото Сергій Сівяков

Ігор Кондратюк/Фото Сергій Сівяков

Вадим Ільков, Іванна Дядюра, Дмитро Мойсеєв/Фото Сергій Сівяков

Наталка Ворожбит, Іванна Дядюра/Фото Сергій Сівяков

Віктор Жданов, Андрій Ісаєнко/Фото Сергій Сівяков

Наталія Бабенко/Фото Сергій Сівяков

Світлана Охрименко/Фото Сергій Сівяков

Сергій Кисіль, Андрій Ісаєнко/Фото Сергій Сівяков

В’ячеслав Соломка/Фото Сергій Сівяков

Паола Елізабет Джим, Едуард Поляков, Христина Янкова (актори Мавка. Справжній міф)/Фото Сергій Сівяков

Події у фільмі «Сірі бджоли» відбуваються на Донеччині, у «сірій зоні» АТО. Там у невеликому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє чоловіків. Під снарядами, які іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут і намагаються створити острівець миру в небезпечній місцині. Але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Стрічка заснована на бестселері Андрія Куркова «Сірі бджоли», який увійшов до шорт-листа «Книги року BBC-2018» і списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker. Але фільм не дослівно переповідає роман, а швидше переосмислює його. Його створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Знімання фільму розпочалися на Луганщині, у селі Вовчоярівка під Сєвєродонецьком у лютому 2022-го року. Через початок повномасштабного вторгнення довелося змінити локацію і фільмувати на Київщині.

Вторгнення змінило і долю команди фільму. Оператор-постановник Вадим Ільков долучився до 39 ОБрБО, яка працює на Херсонському напрямку. На прем’єрі відбувався збір на три наземні станції управління для підрозділу.

Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі у Роттердамі (Нідерланди) у 2024 році. В Україні фільм здобув гран-прі Одеського кінофестивалю і спеціальну відзнаку фестивалю «Молодість». А ще стрічку визнали найкращим фільмом на премії кінокритиків «Кіноколо».

Фільм «Сірі бджоли» вже у національному прокаті.