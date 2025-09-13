Прем’єри тижня: що подивитися у кінотеатрах України

Реклама

«Абатство Даунтон: Величний фінал»

«Абатство Даунтон: Величний фінал» — це повернення світового кінематографічне феномена. Дія стрічки відбувається на початку 1930-х років — для персонажів серіалу і попередніх фільмів це період змін: соціальних, економічних, культурних. Старовинний маєток Даунтон вступає у нову епоху. Фільм став фінальним у франшизі «Аббатство Даунтон» — завершує історію родини Кроулі та їхніх слуг після шести сезонів телесеріалу і двох попередніх фільмів. Кожному з героїв доведеться обирати: залишатися в минулому чи адаптуватися до змін. Тут розкривається тема часу, традицій, спадщини і викликів нової епохи.

У фільмі знялося багато персонажів з оригінального серіалу і двох попередніх стрічок. Ось деякі з них: Мішель Докері — леді Мері, Г’ю Бонневілль — лорд Грантам, Елізабет МакГоверн — леді Кора та інші.

«Медовий місяць»

Це українська драма режисерки Жанни Озірної. Стрічка взяла участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримала найвищу нагороду Ґран-прі на КМКФ «Молодість» у Києві, Ґран-прі журі «Золотий Атлас» на міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му. Світова прем’єра фільму відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі.

Події стрічки розгортаються у містечку неподалік Києва. Молода пара — Тарас та Оля, погулявши на гучній вечірці, вперше ночують у своїй новій квартирі. Але вже на ранок їхнє життя кардинально змінюється: біля будинку з’являються російські окупанти, і пара не встигає виїхати. Опинившись у замкненому просторі без світла, води й зв’язку, вони проживають п’ять днів ізоляції, які оголюють справжні стосунки і відкривають їхню внутрішню правду і глибину близькості.

У головних ролях — Роман Луцький та Іра Нірша.

«Малевич»

Це художній біографічний фільм «Малевич» від режисерки Дарії Онищенко про найзагадковішого митця у світі, автора відомого Чорного квадрату — Казимира Малевича.

Вперше на екрані з’являється драматична історія митця, чиє ім’я стало символом авангарду. У фільмі досліджується українська ідентичність Малевича та наголошується на її актуальності сьогодні, коли Росія знову намагається знищити все українське.

Глядачі побачать найважливіші віхи його життя — від пристрасних творчих пошуків і щирого кохання до болю за селян, які гинули під час Голодомору, та відрази до більшовицької системи, що руйнувала людські долі. У стрічці є окрема сюжетна лінія, що проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність. Останні кадри стрічки зняті у деокупованому селі Мощун.

Роль Казимира Малевича зіграв талановитий і харизматичний актор театру і кіно Віталій Ажнов. Серед касту також Ірма Вітовська-Ванца, Христина Федорак, Марина Кошкіна, Дарія Творонович, Олександр Рудинський, Олександр Горбунов.

Стрічку запрем’єрили на кінофестивалі «Молодість» у 2024 році. Покази відбулися і за кордоном — у Латвії, Німеччині, Італії, Бразилії, Канаді, а також заплановані у Швейцарії, в США та інших країнах.