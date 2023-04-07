Прикраса зі складною історією: що відомо про улюблену діамантову тіару королеви Камілли

Одним із важливих ювелірних виробів британської королівської родини є тіари. У скарбниці таких прикрас налічується величезна кількість, але приводів для їхнього вигулу зараз не так багато, як нам хотілося б. Найчастіше таку прикрасу надягають на державні заходи та королівські весілля. Однією з найулюбленіших тіар королеви Камілли є тіару "Гревілл" (The Greville Tiara) або ще іноді її називають тіара "Соти". Ця прикраса абсолютно унікальна і не схожа на будь-яку іншу тіару, і також має досить незвичайну і довгу історію.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Спочатку тіара належала британській аристократці - дамі Маргарет Гелен Гревілл. Жінка була єдиною дочкою мультимільйонера та власника броварні, а також дружиною члена консервативної партії Великої Британії. Тому дозволити Маргарет могла собі все, що її душі завгодно. Зокрема вона була шанувальницею вишуканих ювелірних виробів з діамантів, тому 1901 року замовила у французького бренду Boucheron, що спеціалізується на ювелірних прикрасах, тіару. Прикраса була виконана у вигляді листя полину та з каміння, яке леді Маргарет їм надала зі своєї особистої колекції. Через 20 років вона вирішила, що флорестичний дизайн тіари застарів, тож вирішила її переробити. Так 1921 року Маргарет знову звернулася до Boucheron, цього разу ювелір Люсьєн Гірц створив для неї тіару, яка була по дизайну схожа на бджолині стільники.

Однак щоб зрозуміти, як тіара цієї жінки опинилася у королівської родини, варто трохи заглибитись у життя самої Маргарет Гревілл. Вона була позашлюбною та єдиною дитиною Вільяма Макьюена і купалася в розкоші. Коли їй було близько 28 років, вона одружилася, але дітей у пари не було. Після смерті чоловіка Маргарет кілька разів звали заміж, але вона відмовляла і так не завела сім'ї. Однак спадкоємиця багатомільйонного статку не сумувала, а часто влаштовувала розкішні прийоми, витрачала гроші на коштовності і всіляко намагалася дружити з усіма і одразу, особливо якщо вони були королівської крові.

У подругах у Маргарет була Аліса Кеппел — коханка короля Едуарда VII (прадід Єлизавети II). Нібито жінка часто приймала цю пару у себе в маєтку і навіть виділила їм окрему спальню для зустрічей. Маргарет також хрестила доньку Аліси – Соню, яка в результаті стала бабусею нинішньої королеви-консорта Камілли. Ще дама Маргарет товаришувала з королевою Марією — дружиною Георга V, а потім потоваришувала з її невісткою — Єлизавета Боуз-Лайон (матір'ю Єлизавети II). Оскільки дітей Маргарет не мала, вона заповідала всі свої прикраси 42-річній Єлизаветі. Серед прикрас, які діставалися Боуз-Лайон, якраз була тіара "Соти". Отримавши спадщину від Маргарет Єлизавета дуже зраділа, але кілька років їх не носила, оскільки в розпалі була Друга світова війна і з'являтися на публіці в таких дорогих прикрасах було недоречно.

Однак коли війна закінчилася, Єлизавета почала одягати прикраси. Верхня частина тіари спочатку була пласкою і Єлизавета вирішила її трохи змінити — 1953-го вона звернулася до Cartier з проханням переробити п'ять діамантових секцій у верхній частині тіари. Таким чином вона стала трохи трикутної форми. Також у центрі тіари з'явився великий витягнутий діамант.

Королева-мати / Фото: Associated Press

Королева-мати / Фото: Associated Press

Це була одна з найулюбленіших тіар королеви-матері й вона її часто одягала на світські та державні заходи протягом багатьох років.

Королева-мати / Фото: Associated Press

Після її смерті 2002 року, власницею прикраси стала королева Єлизавета II, але тіару вона ніколи не носила. Коли Чарльз одружився з Каміллою 2005 року, Єлизавета II позичила прикрасу новій невістці і вона їй дуже сподобалася. Протягом багатьох років Камілла одягала тіару "Соти" дуже часто.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Однак це була не єдина прикраса, яка дісталася Боуз-Лайону від старої подруги. Ходять чутки, що їй перейшло у спадок близько 60 коштовностей Гревілл, але повний їхній перелік ніколи не оголошувався і не показувався публіці. Із заповітної колекції відомо лише кілька прикрас, серед яких, окрім тіари "Соти", кольє-гірлянда з п'яти ниток діамантів, сережки з величезними краплеподібними діамантами, кілька парюрів зі смарагдами та рубінами, брошок, сережки-люстри з діамантами серед яких була і та, яку принцеса Євгенія вдягала на своє весілля.

Маргарет Гревілл вже немає серед живих понад 80 років, але її бажання бути максимально близькою з королівською сім'єю дозволяє про неї не забувати — Віндзори регулярно надягають коштовності покійної аристократки на найважливіші події у своєму житті.

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