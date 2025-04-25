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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Події
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35
Час на прочитання
4 хв

Про альпінізм, науку та війну: три книжки, які навчать створювати захопливі історії

Кожна книжка — це історія, яку нам розповідає автор чи авторка. Одні історії вивітрюються з пам’яті за декілька днів, а інші залишаються з нами назавжди, навіть якщо промовисті деталі тьмяніють під тиском часу.

Три книжки, які навчать створювати захопливі історії

Три книжки, які навчать створювати захопливі історії

Книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала для вас книжки, автори яких знайшли спосіб утримати читача на «гачку» з першої до останньої сторінки. Тут є все: достовірні факти, цікаві персонажі, несподівані кінцівки та натхнення для дослідження теми за межами книжки.

Пітер Цукерман, Аманда Падоан «Поховані в небі», видавництво «Бородатий Тамарин»

На початку серпня 2008 року під час сходження на К2 за двадцять сім годин загинули одинадцять альпіністів. К2 — це друга за висотою гора після Евересту та одна з найнебезпечніших вершин у світі.

У пролозі ми опиняємося в Зоні смерті посеред ночі разом із двома шерпами. Згори зривається крижана брила завбільшки з холодильник і обриває перила. Це означає, що вони не зможуть ані спуститися, ані повернутися назад. Один із шерпів віддав свій льодоруб іншим альпіністам, яких спіткало лихо, оскільки сподівався, що виживе й без нього. Двоє чоловіків висять на одній страховці, знаючи, що льодоруб ледве витримує вагу одного альпініста. Подумки вони звертаються до богині гори, але крига навколо них тріскається й відламується.

Нижче намагаються дожити до світанку інші альпіністи — норвежка, яка нещодавно вийшла заміж і щойно втратила чоловіка; француз, котрий пообіцяв подрузі на вершині: «Я більше ніколи тебе не покину».

Чому вони застрягли у Зоні смерті, якщо до настання темряви повинні були спуститися? Чому не мали достатньо мотузки, адже чимало з цих альпіністів — найкращі у світі, а деякі довго готувалися і ризикували всім, сходячи на К2?

Пітер Цукерман та Аманда Падоан почали історію з пікової точки екстремальної ситуації, якої насправді можна було уникнути. Завдяки цьому вони викликають у читачів суміш почуттів від страху і гніву, бо як можна було припуститися низки банальних помилок, до співчуття і захвату, бо що відчувають наполегливі відчайдухи на висоті понад вісім тисяч метрів на межі смерті? Порушують дискусійні питання про те, чи вартує К2 життя, чи є в цьому ризику якась користь і чи має бути. Бажання зрозуміти мотивацію альпіністів і шерпів, дізнатися, хто з них вижив і завдяки чому, «штовхають» нас вглиб тексту.

«MANIAC», видавництво «Лабораторія»

Джон фон Нейман розробив архітектуру для одного з перших електронних цифрових комп’ютерів у світі, який мав назву MANIAC (Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Computer). Більшість сучасних комп’ютерів використовують фоннейманівську чи гарвардську архітектуру або їхній гібрид.

Став співзасновником теорії ігор. Брав участь у розробці ядерної та водневої бомб. Почав працювати над «теорією самовідтворювальних автоматів», яка мала об’єднати біологію, технології та інформатику.

Фон Нейман був маніакально закоханий у числа й науку з раннього дитинства і до самісінької смерті. Міг запам’ятати книгу, просто її прочитавши. Думав кількома мовами. Але якою людиною він був — чоловіком, батьком, другом, колегою?

Бенхамін Лабатут написав белетризований нонфікшн — розповів реальну історію голосами реальних людей, доповнивши її таким чином діалогами, спостереженнями, спогадами і найголовніше — почуттями.

Перед смертю фон Нейман не міг дати ради з елементарною арифметикою. Рак спустошив його мозок. Але автор не просто констатує цей факт, а охудожнює його: чоловік просить доньку вибрати навмання два числа і запитати, скільки вони дадуть в сумі. Марина фон Нейман вирішує, що до батька повернулося почуття гумору, але він не жартує… Геній, який миттю обчислював логарифми й інтеграли подумки, не знає, скільки буде один плюс один. У сльозах вона вибігає з батькової палати.

Факти — різкі й бездушні, натомість ми, люди, — емоційні й недосконалі. І нам цікаво читати про емоційних і недосконалих людей, які мали дивні звички, бували безпорадними і коїли дурниці. А ще у цьому тексті правда і вигадка перетікають одне в одного, подекуди їх неможливо розмежувати, і за цим цікаво спостерігати.

Чімаманда Нґозі Адічі «Половина жовтого сонця», видавництво #книголав

Влітку 1967 року між Нігерією та Біафрою, яка проголосила себе державою, розгорілася нігерійсько-біафранська війна. Вона тривала три роки. Обидва діди Чімаманди, авторки «Половини жовтого сонця», померли під час війни від голоду в таборах для біженців. І хоча це роман, у ньому багато реальності й болю Адічі, її родини, її народу.

У тексті вона показує, як війна повільно висмоктує з людини життя. Спочатку всі, сп’янені патріотизмом і запахом свободи, ладні терпіти будь-які незручності, адже «війна не триватиме довго». Але час спливає, бомби продовжують утворювати вирви на місці будинків. Їжі немає, ліків немає, грошей немає. Обезлюднюється місто за містом, село — за селом. Жінка, яка донедавна пахла витонченими парфумами, варить на чужій кухні мило, а її чоловік п’є найдешевший алкоголь у місцевому барі.

У романі йдеться про інший роман — «Світ німував, коли ми помирали». Наприкінці деяких розділів і кожної частини ми дізнаємося, про що він. І лише на останній сторінці ошелешено усвідомлюємо, хто був прихованим оповідачем і чи ми можемо йому довіряти.

Авторка, як Пітер Цукерман і Аманда Падоан, будує історію фрагментарно: щоб дізнатися, чи вижив служка Уґву і сестра головної героїні Оланни, потрібно читати далі. Щоб дізнатися, чи зможуть Оланна й Оденібо залишитися разом після всіх випробувань, потрібно читати далі.

Ключові події позбавлені банальності, хоча в романі є натхненні моменти, що знижують градус напруги і повертають нам віру в себе, бо саме ми, люди, і творимо дива.

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