Про альпінізм, науку та війну: три книжки, які навчать створювати захопливі історії

Три книжки, які навчать створювати захопливі історії

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Книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала для вас книжки, автори яких знайшли спосіб утримати читача на «гачку» з першої до останньої сторінки. Тут є все: достовірні факти, цікаві персонажі, несподівані кінцівки та натхнення для дослідження теми за межами книжки.

Пітер Цукерман, Аманда Падоан «Поховані в небі», видавництво «Бородатий Тамарин»

На початку серпня 2008 року під час сходження на К2 за двадцять сім годин загинули одинадцять альпіністів. К2 — це друга за висотою гора після Евересту та одна з найнебезпечніших вершин у світі.

У пролозі ми опиняємося в Зоні смерті посеред ночі разом із двома шерпами. Згори зривається крижана брила завбільшки з холодильник і обриває перила. Це означає, що вони не зможуть ані спуститися, ані повернутися назад. Один із шерпів віддав свій льодоруб іншим альпіністам, яких спіткало лихо, оскільки сподівався, що виживе й без нього. Двоє чоловіків висять на одній страховці, знаючи, що льодоруб ледве витримує вагу одного альпініста. Подумки вони звертаються до богині гори, але крига навколо них тріскається й відламується.

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Нижче намагаються дожити до світанку інші альпіністи — норвежка, яка нещодавно вийшла заміж і щойно втратила чоловіка; француз, котрий пообіцяв подрузі на вершині: «Я більше ніколи тебе не покину».

Чому вони застрягли у Зоні смерті, якщо до настання темряви повинні були спуститися? Чому не мали достатньо мотузки, адже чимало з цих альпіністів — найкращі у світі, а деякі довго готувалися і ризикували всім, сходячи на К2?

Пітер Цукерман та Аманда Падоан почали історію з пікової точки екстремальної ситуації, якої насправді можна було уникнути. Завдяки цьому вони викликають у читачів суміш почуттів від страху і гніву, бо як можна було припуститися низки банальних помилок, до співчуття і захвату, бо що відчувають наполегливі відчайдухи на висоті понад вісім тисяч метрів на межі смерті? Порушують дискусійні питання про те, чи вартує К2 життя, чи є в цьому ризику якась користь і чи має бути. Бажання зрозуміти мотивацію альпіністів і шерпів, дізнатися, хто з них вижив і завдяки чому, «штовхають» нас вглиб тексту.

«MANIAC», видавництво «Лабораторія»

Джон фон Нейман розробив архітектуру для одного з перших електронних цифрових комп’ютерів у світі, який мав назву MANIAC (Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Computer). Більшість сучасних комп’ютерів використовують фоннейманівську чи гарвардську архітектуру або їхній гібрид.

Став співзасновником теорії ігор. Брав участь у розробці ядерної та водневої бомб. Почав працювати над «теорією самовідтворювальних автоматів», яка мала об’єднати біологію, технології та інформатику.

Фон Нейман був маніакально закоханий у числа й науку з раннього дитинства і до самісінької смерті. Міг запам’ятати книгу, просто її прочитавши. Думав кількома мовами. Але якою людиною він був — чоловіком, батьком, другом, колегою?

Бенхамін Лабатут написав белетризований нонфікшн — розповів реальну історію голосами реальних людей, доповнивши її таким чином діалогами, спостереженнями, спогадами і найголовніше — почуттями.

Перед смертю фон Нейман не міг дати ради з елементарною арифметикою. Рак спустошив його мозок. Але автор не просто констатує цей факт, а охудожнює його: чоловік просить доньку вибрати навмання два числа і запитати, скільки вони дадуть в сумі. Марина фон Нейман вирішує, що до батька повернулося почуття гумору, але він не жартує… Геній, який миттю обчислював логарифми й інтеграли подумки, не знає, скільки буде один плюс один. У сльозах вона вибігає з батькової палати.

Факти — різкі й бездушні, натомість ми, люди, — емоційні й недосконалі. І нам цікаво читати про емоційних і недосконалих людей, які мали дивні звички, бували безпорадними і коїли дурниці. А ще у цьому тексті правда і вигадка перетікають одне в одного, подекуди їх неможливо розмежувати, і за цим цікаво спостерігати.

Чімаманда Нґозі Адічі «Половина жовтого сонця», видавництво #книголав

Влітку 1967 року між Нігерією та Біафрою, яка проголосила себе державою, розгорілася нігерійсько-біафранська війна. Вона тривала три роки. Обидва діди Чімаманди, авторки «Половини жовтого сонця», померли під час війни від голоду в таборах для біженців. І хоча це роман, у ньому багато реальності й болю Адічі, її родини, її народу.

У тексті вона показує, як війна повільно висмоктує з людини життя. Спочатку всі, сп’янені патріотизмом і запахом свободи, ладні терпіти будь-які незручності, адже «війна не триватиме довго». Але час спливає, бомби продовжують утворювати вирви на місці будинків. Їжі немає, ліків немає, грошей немає. Обезлюднюється місто за містом, село — за селом. Жінка, яка донедавна пахла витонченими парфумами, варить на чужій кухні мило, а її чоловік п’є найдешевший алкоголь у місцевому барі.

У романі йдеться про інший роман — «Світ німував, коли ми помирали». Наприкінці деяких розділів і кожної частини ми дізнаємося, про що він. І лише на останній сторінці ошелешено усвідомлюємо, хто був прихованим оповідачем і чи ми можемо йому довіряти.

Авторка, як Пітер Цукерман і Аманда Падоан, будує історію фрагментарно: щоб дізнатися, чи вижив служка Уґву і сестра головної героїні Оланни, потрібно читати далі. Щоб дізнатися, чи зможуть Оланна й Оденібо залишитися разом після всіх випробувань, потрібно читати далі.

Ключові події позбавлені банальності, хоча в романі є натхненні моменти, що знижують градус напруги і повертають нам віру в себе, бо саме ми, люди, і творимо дива.