Про них говорили усі: найгучніші королівські скандали 2023 року

Мемуари принца Гаррі

Мемуари принца Гаррі "Запасний" / Фото: Associated Press

На самому початку року, у січні, вийшла багатоочікувана багатьма книжка принца Гаррі, яка називається "Запасний". У ній молодший син короля Чарльза II розповів про те, яким важким було його дитинство в королівській родині, яким грубим був його батько після смерті принцеси Діани, матері Гаррі, і якою підступною була Камілла у своєму прагненні стати королевою. Словом, книжка наробила багато галасу і ще більше віддалила Гаррі від королівської родини. Його батько Чарльз зовсім припинив спілкуватися із сином. За рік їхні стосунки практично не налагодилися. А пізніше стало відомо, що мемуари принца Гаррі виявилися книжкою, яку в готелях найчастіше викидали туристи.

Книжка Оміда Скобі "Фінал"

Книжка Оміда Скобі "Фінал" / Фото: Getty Images

Неофіційний біограф Меган і Гаррі — Омід Скобі — теж написав книжку, і звичайно вона була про королівську родину Британії. Скандал виник через те, що автор нібито випадково відправив до редакції нідерландського видання чорновий варіант рукопису, де були названі імена "королівських расистів" (тих людей, які нібито цікавилися кольором шкіри ще ненародженого на той момент сина Меган і Гаррі – принца "Арчі). І цими людьми були нібито король Чарльз і принцеса Уельська Кейт. Королівська родина обурилася неприємній ситуації, але офіційно коментувати скандал не стала. Проте ходили чутки, що Букінгемський і Кенсінгтонський палаци, де розташовані офіси короля і принца і принцеси Уельських, готуються до того, щоб подати судовий позов.

Королева Летиція та її "роман" із зятем

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Несподівано скандал спалахнув і в королівській родині Іспанії. А все завдяки родичу королеви Летиції. Її колишній зять — Гайме Дель Бурго — заявив, що мав із Летицією любовні стосунки, які тривали навіть після її заміжжя з Філіпом 2004 року. Чоловік опублікував в одній із соцмереж знімок, де Летиція при надії і носить його хустку і заявив, що це фото вона відправила йому повідомленням зі словами: "Кохання. Я ношу твою пашміну. Це як відчувати тебе поряд зі мною. Вона піклується про мене". Щоправда, доказів слів чоловіка немає жодних, а королівський двір відмовився публічно коментувати ці чутки.

Меган, Гаррі та приватний джет

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Сассекські знову потрапили до сандалу. Разом із Камерон Діас, її чоловіком Бенджі Медденом та Зої Салданою пара літала на концерт Кеті Перрі до Вегаса. І використовувала для цього приватний літак їхнього друга.

Відстань між Санта-Барбарою та Лас-Вегасом становить приблизно 577 кілометрів і одна така поїздка літаком займає лише одну годину. Пара відлетіла літаком, співвласником якого є бізнесмен і ресторатор Майкл Герд, який разом зі своєю дружиною Вітні Вулф, наймолодшою мільярдеркою і засновницею застосунку для знайомств Bumble, за останні місяці зблизився з Сассекськими. Незважаючи на їхні протести щодо боротьби зі зміною клімату, Гаррі та Меган продовжують вибирати зручний для себе транспорт, а критики обурені та пропонують Меган та Гаррі більше практикувати те, що вони проповідують.

"Любовний скандал" кронпринца Данії Фредеріка

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Старший син королеви Маргрете II, спадкоємець трону, чоловік кронпринцеси Мері та батько її чотирьох дітей, дуже несподівано виявився вплутаним у скандал. І не просто скандал, а ситуацію, яку в пресі назвали "зрадою" і яка неабияк зіпсувала принцу репутацію. Вся річ у тому, що кронпринца заскочили під час прогулянки іспанським Мадридом із невідомою білявкою, яка виявилася світською левицею Женев'євою Касановою. Дівчина супроводжувала кронпринца в поїздці на вікенд до Іспанії, разом вони ходили на виставку, до ресторану і наприкінці вечора на вечерю. Також принца сфотографували, коли він виходив із квартири дівчини, де згідно з інформацією преси, вони провели разом кілька годин. Данський королівський палац відмовився коментувати ситуацію, а ось Женев'єва у своєму Instagram заявила, що її репутація також була зіпсована і вона заперечує будь-які стосунки зі спадкоємцем трону.

Батьки принцеси Кейт і прогорілий бізнес

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Весною 2023 року Керол і Майкл Міддлтони продали свій бізнес — магазин Party Pieces, який займався організацією дитячих свят. Компанію Керол організувала понад 30 років тому, 1987 року, вона стала успішною, і завдяки цьому подружжя мало змогу дати хорошу освіту своїм трьом дітям. Бізнес почав зазнавати збитків під час пандемії коронавірусу. Влітку Міддлтони продали компанію шотландському підприємцю Джеймсу Сінклеру. Але на цьому історія не закінчилась. Виявилося, що деякі постачальники незадоволені тим, що їм усе ще заборгували гроші після закриття Party Pieces, і тоді проти батьків Кейт Міддлтон запустили агресивну рекламну кампанію. У їхньому рідному селищі Баклбері, де мешкає родина, були поширені жорстокі плакати, на яких повідомлялася інформація про борги компанії. Кажуть, син Міддлтонів – Джеймс – був розлючений від побаченого і сам особисто зривав ці плакати. Сім'я ніяк не коментувала ситуацію і принцеса Уельська теж.

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