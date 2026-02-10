Про почуття та пристрасть: п’ять книжок до Дня закоханих, які сподобаються романтикам

П’ять книжок до Дня закоханих

Кохання може бути різним — тихим або всеохопним, випадковим чи таким, що приходить у вирішальний момент. У літературі воно часто стає силою, яка ламає звичний порядок речей і змушує подивитися на себе та світ по-новому.

У цій добірці до Дня святого Валентина ви знайдете легкі, дотепні, чуттєві й драматичні історії, які нагадують: почуття рідко бувають простими, але саме вони змінюють нас і наше життя.

«Раз і назавжди», Лайла Сейдж (ARTBOOKS)

Уперше в житті Клементина (Еммі) Райдер не знає, як діяти далі. Вона виконала всі свої плани: залишила рідний Медовларк, вступила до університету та побудувала успішне життя навколо улюбленої справи — верхової їзди. Але один нещасний випадок руйнує все, до чого вона так довго йшла. Еммі змушена повернутися додому, у місто, з якого колись так прагнула втекти.

Люк Брукс — місцевий серцеїд, власник бару, переконаний холостяк і найкращий друг її брата. Еммі завжди його дратувала, хоча він усе життя провів поруч із родиною Райдер. Та після її повернення Люк більше не може залишатися байдужим. Водночас Еммі не до романтики, а він добре знає: із сестрою найкращого друга краще тримати дистанцію. Але що, якщо саме Люк допоможе їй знову відчути радість життя?

«Хтива Даяна», Джен Бессер, Шана Фесті (Книголав)

Даяна Вуд має все, про що мріяла: улюблену роботу, чоловіка Олівера та доньку. Але з часом їхній шлюб утрачає близькість, а затишне життя в Далласі починає здаватися надто тісним. Віддаляючись від чоловіка, Даяна дедалі частіше згадує колишнього коханого — харизматичного фотографа Джаспера. Намагаючись повернути собі відчуття живих емоцій, вона починає розмовляти з іншими жінками про їхні найпотаємніші бажання і створює їхні портрети. Та чи допоможе цей пошук зберегти її шлюб? Чи, навпаки, поставить під загрозу життя, яке вона так довго будувала?

Провокаційний роман про жінку, яка розривається між стабільним сімейним життям і спогадами про пристрасніше минуле. Це перша частина трилогії, створеної на основі подкасту з Демі Мур у головній ролі.

«Закохані в Пікассо», Джин Мекін (Лабораторія)

Молода журналістка Алана після смерті матері знаходить лише кілька підказок, що ведуть у 1923 рік — до жінок із близького оточення художника, які жили в тіні його слави. Прагнучи дізнатися правду про матір, вона розшукує тих, хто знав іншу сторону митця: ревниву дружину, коханку-художницю, американську господиню та загадкову іспанську покоївку, яка на одне літо стала його музою.

Та розслідування змінює і саме життя Алани: між складними стосунками, чоловічим домінуванням у артжурналістиці та суспільною напругою в сучасній Америці їй доведеться розгадати найважливіший портрет — власний.

«Зустрінь мене біля озера», Карлі Форчун (ARTBOOKS)

Десять років тому Ферн закохалася у Вілла Бекстера — талановитого художника, з яким вони домовилися зустрітися біля озера через рік. Та він так і не прийшов, а її життя склалося зовсім не так, як вона мріяла. Тепер Ферн намагається врятувати старий сімейний курорт від занепаду, і саме в цей момент Вілл з’являється знову, із запізненням на дев’ять років і пропозицією допомоги. Але він уже не той хлопець із її спогадів: успішний, стриманий і явно з таємницями. Чи зможе Ферн довіритися людині, яка колись її підвела? І якщо колись Вілл допоміг їй вистояти, то чи вдасться тепер їй урятувати його?

Авторка стрімко набирає популярності, а сам роман екранізують для Netflix — романтичний фільм створює продакшн Archewell Productions принца Гаррі та Меган Маркл.

«Перші», Марія Олекса (Віхола)

«Перші» — дебютний роман Марії Олекси про дорослішання, перше кохання і досвіди, які формують нас назавжди. У центрі історії — Равлик і Вла, двоє підлітків, які зустрічаються влітку, що здається нескінченним: табір, прогулянки Києвом, листи, мрії та відчуття, ніби все тільки починається.

Та час минає, і разом із ним змінюються вони самі. Герої дорослішають, помиляються, обирають власні шляхи й намагаються зрозуміти, ким стали і що насправді шукали всі ці роки — своє місце у світі чи одне одного. Це світла й ностальгійна історія про перші почуття, втрати та шлях до себе.