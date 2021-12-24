Продовження улюблених серіалів: 13 найкращих повернень на екрани 2021 року

Пропонуємо згадати, продовження яких серіалів нас тішили 2021 року.

2021 року вийшла величезна кількість нових фільмів та серіалів, але також шоуранери неодноразово тішили нас довгоочікуваними продовженнями найулюбленіших історій, які багато хто з нас дивився у запій. Ми зібрали 13 найобговорюваніших серіалів, у яких 2021 року вийшли успішні продовження.

(У цій статті можуть бути спойлери, тому якщо ви не додивилися перші частини якогось із цих серіалів — краще почитайте нашу добірку найкращих серіалів 2021 року ).

1. "І просто так..."

Це, напевно, один із найсерйозніших серіалів 2021 року, адже "І просто так…" – продовження улюбленого всіма "Сексу і міста". У цій версії шоу нам обіцяють лише 10 серій, а з'являться у ньому лише три з головних героїнь: Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс та Шарлотта Йорк. Дія історії буде традиційно відбуватися у Нью-Йорку.

2. "Юний Шелдон"

Цей ситком підкорив серця багатьох шанувальників "Теорії великого вибуху", адже розповідає про дитинство головного героя цього культового серіалу – Шелдона Купера. Хлопчик-вундеркінд живе в Техасі зі своїми батьками, братом та сестрою-близнюком та коханою бабусею. У березні 2021 року CBS подовжив серіал на п'ятий, шостий та сьомий сезони. П'ятий вийшов уже в жовтні 2021 року і в ньому, як і раніше, багато жартів, дивних історій та нових проблем юного Шелдона.

3. "Заради всього людства"

Неймовірно якісний та драматичний серіал, який розповідає альтернативну історію. За версією сценаристів цього серіалу у світі тривають космічні перегони між США та СРСР. У другому сезоні події стають ще динамічнішими, а астронавти стикаються із ще складнішими випробуваннями. Якщо ви ще не дивилися цей серіал, щиро рекомендуємо.

4. "Ранкове шоу"

Після прем'єри 2020 року цей серіал викликав справжній фурор, адже мало того, що він показує залаштунки американського телебачення, так ще й на екрани в ньому повернулися дві неймовірно талановиті актриси – Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. У другому сезоні президент телекомпанії має намір повернути колишню магію "Ранкового шоу", але для цього йому потрібно повернути на роботу зірку програми Алекс (Дженніфер Еністон).

5. "Американська історія злочинів"

Цього року на екрани вийшла одна з найскандальніших частин цього серіалу, яка розповіла про роман президента США Білла Клінтона та стажерки Моніки Левінські. У серіалі зосереджено увагу на викритті пари і тому, чому цей випадок обернувся для Клінтона імпічментом.

6. "Паперовий будинок"

Цей серіал став першим оригінальним іспаномовним шоу Netflix, що став світовим хітом. Історія в ньому пов'язана навколо геніального пограбування банку, групи злочинців, що носять замість імен прізвиська – назви міст, а також про лідера банди – Професора, який організував це все і зібрав їх разом. П'ятий сезон серіалу став заключним і найвидовищнішим з усіх.

7. "Сексуальна освіта"

Це комедійний британський серіал, у центрі сюжету якого сором'язливий 16-річний школяр на ім'я Отіс. Оскільки мати головного героя є відомою фахівчинею із сексології та психології стосунків, про секс хлопець знає все, але тільки успіхом у дівчат не користується.

8. "Чому жінки вбивають"

У другому сезоні серіалу ми побачимо абсолютно нових героїнь та злочини. Цього разу в центрі сюжету неприваблива домогосподарка, яка мріє вступити в місцевий клуб садівників, але тільки перебувають у цьому клубі багаті і пихати жінки, квіти яким зовсім не цікаві. Заради своєї мети головна героїня готова на будь-які жертви.

9. "Люпен"

Головний герой серіалу — Ассан Діоп, який, надихнувшись історією про благородного злочинця з роману Моріса Леблана Арсеном Люпеном, планує помститися за смерть свого батька (той помер у в'язниці) багатому сімейству Пеллегріні. У другому сезоні Ассан зустрічається з детективом Юсефом Гедірою і сам ризикує піти стопами батька і опинитися за ґратами. Також герой продовжує виявляти інтерес до Жюльєтт — дочки його заклятого ворога.

10. "Емілі в Парижі"

Головна героїня серіалу – дівчина на ім'я Емілі, яка переїхала до Парижа у робочих справах. У першому сезоні зірка нарешті заслужила на повагу колег і начальниці, але загрузла в любовному трикутнику. Другий сезон вийшов не менш барвистим, стильним та смішним, багато хто порівнює цей серіал із "Сексом і містом".

11. "Ти"

2021 року вийшов третій сезон цього серіалу, і суперуспіху від нього навряд чи хтось очікував, але в результаті після свого виходу "Ти" посів лідерську позицію в списку серіалів Netflix, що найбільш переглядаються, і навіть обігнав гучну "Гру в кальмара".

У третьому сезоні нам покажуть, що Джо та Лав одружуються, і у них з'являється син Генрі. Вони переїжджають до передмістя, де у героя знову розвиваються його нав'язливі маніакальні звички стосовно інших жінок.

12. "Тед Лассо"

Це американський спортивний комедійний телесеріал, який розповідає про футбольного тренера. У першому сезоні нам неодноразово показували проблеми Теда з начальницею та командою, але ось у другому усі вони єдина згуртована команда. Також шоуранери повернуть улюблених персонажів, розкажуть що стало з зіркою команди і дозволять зазирнути в особисте життя головного героя.

13. "Відьмак"

Дія цього драматичного серіалу заснована на циклі творів польського письменника Анджея Сапковського, у ньому розповідається про відьмака — мандрівного мисливця на чудовиськ — Геральта з Рівії. Мало кого залишив байдужим перший сезон цього серіалу, а ось у другому ми побачимо ще більше битв, поворотних сюжетів та нових героїв.

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