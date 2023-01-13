Прокляття династії Елвісів: від смерті короля рок-н-ролу до раптової кончини його дочки Лізи Марії

12 січня у США раптово померла єдина дочка Елвіса Преслі – Ліза Марія Преслі. Їй було 54 роки. І її раптова смерть, звичайно, викликає не лише шок у публіки, а й безліч запитань.

Сімейне прокляття

Ліза Марія Преслі була далеко не першим членом сім'ї легендарного музиканта, що померла від серцевих захворювань. Сам король рок-н-ролу помер від зупинки серця, коли йому було лише 42 роки, а його мати Гледіс - від серцевої недостатності у 46 років. Гледіс мала трьох братів, кожен з яких також пішов з життя у віці сорока років від серцевої недостатності або легеневих ускладнень.

Елвіс Преслі / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail наводить як приклад опубліковану біографію "Елвіс: призначений померти молодим" авторки Саллі Годель. У книжці авторка стверджувала, що смерть Елвіса, його матері та його дядька, ймовірно, була викликана генетичним дефектом, викликаним поламкою гена бабусі та дідуся Елвіса по материнській лінії, які припадали одне одному двоюрідними братом і сестрою.

Йшлося про дефіцит альфа-1-антитрипсин, генетичне захворювання, яке пошкоджує легені та печінку і призводить до інших ускладнень зі здоров'ям. Вважається, що це був родовід Елвіса по материнській лінії, і, ймовірно, сходило це все до його бабусі, Дол Менселл, яка десятиліттями страждала від туберкульозу. Однак Годель писала, що це був неправильний діагноз, і що Менсел справді страждала на якийсь генетичний дефект.

"Коли Менсел вийшла заміж за свого двоюрідного брата, що було звичайною практикою в ті часи — і завела дітей, це могло погіршити генетичні проблеми, які вона вже мала, і передати їх своїм дітям. Звідси, за шлюбом двоюрідного брата, ми можемо бачити, що Гледіс, швидше за все, успадкувала два пошкоджені гени та більш серйозну версію хвороби", - пише Годель.

Смерть матері Елвіса – Гледіс Преслі

Маленький Елвіс Преслі з батьками / Фото: Getty Images

Багато шанувальників Елвіса Преслі вважають, що його сім'я проклята так само, як династія Кеннеді, і раптова і рання смерть Лізи Марії ще більше підкріплює цю теорію.

Елвіс Преслі народився в бідній родині з Міссісіпі 1935 року і його життя від самого початку було затьмарено трагедією. За 35 хвилин до того, як він народився, його брат-близнюк Джессі народився без серцебиття. Мати Гледіс завжди казала Елвісу, що йому судилося зробити великі справи. За її словами, коли вмирає один із близнюків, дитина, що залишилася живою, виростає з усіма додатковими якостями іншої.

Гледіс та її чоловік Вернон жили бідно. Коли жінка завагітніла, дозволити собі послуги лікарів та медичний убхід, а також пологи в лікарні родина не могла. Лікаря викликали лише, коли виникли ускладнення, почалася кровотеча та одного з дітей врятувати не вдалося.

Після пологів лише через кілька місяців Гледіс кинула роботу на швейній фабриці і вирушила збирати бавовну. Робота була важка, але вона могла брати сина завжди з собою. Гледіс завжди переживала за сина, боялася його втратити. Якось хлопчик захворів, і вони з чоловіком Верноном буквально стали на коліна і молилися біля його ліжка, щоб дитина одужала. Коли лихоманка зрештою минула, Гледіс була переконана, що це було послання від Бога, доказ того, що її хлопчик справді особливий. Так воно й сталося – і він став найяскравішою зіркою на світовій арені.

Гледіс Преслі / Фото: Associated Press

Переживати розлуку з сином вже в зрілому віці було для Гледіс болісно. Зовнішній світ лякав її, і в міру того, як зростав його успіх, її страхи теж зростали. Елвіс помітив, що вона почала приймати якісь таблетки – амфетаміни, які їй давав лікар, і що вони робили її дратівливою та гіперактивною. Мати завжди бігала і прибирала в будинку. Пізніше жінка звикла до алкоголю. Гледіс перенесла раптовий період різкого погіршення здоров'я та зловживання психоактивними речовинами, що призвело до її смерті у віці 46 років від серцевої недостатності. Дехто казав, що вона померла від розбитого серця.

Смерть Гледіс тривалий час пов'язували з гепатитом, викликаним проблемами печінки через вживання алкоголю. Гледіс мав трьох братів, кожен з яких також помер у віці сорока років від серцевої недостатності або легеневих ускладнень.

Батько Елвіса Вернон помер у віці 63 років після серцевого нападу в червні 1979 року, через два роки після смерті його сина. Він жив у маєтку Грейсленд зі своєю другою дружиною Ді.

Смерть Елвіса Преслі

Елвіс Преслі з дружиною Прісціллою та дочкою Лізою Марією / Фото: Getty Images

Елвіс зустрів свою майбутню дружину Прісциллу, коли їй було 14, і вони одружилися, коли їй було 22. Це був нещасливий союз, але він приніс йому його улюблену дочку Лізу-Марію. Їй було лише дев'ять, коли вона знайшла бездиханне тіло батька Елвіса на підлозі у ванній кімнаті 16 серпня 1977 року.

Елвіс Преслі з дружиною Прісціллою та дочкою Лізою Марією / Фото: Getty Images

Елвіс, як і його мати, почав приймати таблетки, які давали йому енергію на сцені. Розтин показав, що безпосередньою причиною смерті була зупинка серця, а наркотики не зіграли жодної ролі у смерті Преслі. Патологоанатоми, що проводили розтин, вважали за можливе, наприклад, що він переніс анафілактичний шок, викликаний таблетками кодеїну, які він отримав від свого дантиста (якого відвідував напередодні) і на які, як було відомо, у нього була алергія. Пара лабораторних звітів, поданих через два місяці, переконливо свідчили про те, що поліпрагмазія (змішування безлічі ліків в одному рецепті) була основною причиною смерті. В одному зі звітів повідомлялося про чотирнадцять наркотиків в організмі Елвіса, десять у значній кількості.

Елвіс Преслі / Фото: Associated Press

Смерть єдиної дочки Елвіса

Елвіс Преслі з дружиною Прісціллою та дочкою Лізою Марією / Фото: Getty Images

Через сорок шість років після смерті Елвіса, його дочка Ліза Марія також померла від зупинки серця після зловживання психоактивними речовинами. Її також знайшли непритомною вдома, коли її колишній чоловік привів двох дітей зі школи, лише через кілька днів після того, як вона відвідала церемонію "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз.

Ліза Марія Преслі / Фото: Getty Images

Відомо, що в останні роки жінка щосили намагалася впоратися з трагічним самогубством її сина Бенджаміна Кіо, яке сталося 2020 року.

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