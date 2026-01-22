Психологічний трилер на вечір: 5 серіалів, що затягують із першої серії

Психологічний трилер на вечір / © Credits

«Його і її» (His & Hers), 2026 рік

Мінісеріал-детектив розповідає про колишнє подружжя: Анну і Джека. Вони незалежно один від одного повертаються в рідне місто в Джорджії, щоб розслідувати вбивство жінки. Однак їхня зустріч швидко переростає у підозри одне проти одного. Історія подається з двох перспектив, через що глядач постійно сумнівається, хто говорить правду.

«Містер Мерседес» (Mr. Mercedes), 2017–2019 роки

Це кримінальний трилер за романом Стівена Кінга. У історії розповідається про детектива Білла Годжеса, який не може відпустити свою стару справу: невідомий на викраденому Mercedes в’їхав у натовп людей біля ярмарку вакансій, убивши 16 осіб, і зник. Через роки злочинець починає психологічну гру з Годжесом у «кішки-мишки».

«Досьє Іпкресс» (The Ipcress File), 2022 рік

Головний герой — цього шпигунського трилера Гаррі Палмер, колишній контрабандист, якого британські спецслужби залучають до небезпечної операції. Він опиняється в центрі розслідування щодо зникнення науковця та його загадкового винаходу.

«Кімната 207» (Room 207), 2022 рік

Єгипетський містичний хорор, дія якого відбувається 1968 року всередині вишуканого готелю. Головний герой — адміністратор готелю — починає роботу й чує про кімнату 207 — номер, навколо якого роками трапляються незрозумілі й смертельно небезпечні події. Він стає одержимим бажанням з’ясувати правду про це місце.

«Світло в коридорі», (The Light in the Hall), 2022 рік

Цей детектив розповідає про зниклу 18 років тому дівчину. Стару справу намагається розгадати журналістка Кет Донато, адже вона подруга дитинства зниклої. Героїня повертається до рідного містечка і знову відкриває справу, щоб зрозуміти, що сталося.