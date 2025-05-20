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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
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62
Час на прочитання
4 хв

Письмо та читання в часи війни: гід Книжковим Арсеналом-2025

Цього року міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» відбудеться в Києві вже втринадцяте — від 29 травня до 1 червня.

Книжковий Арсенал

Книжковий Арсенал / Фото: Роман Шаламов

У його програмі чимало подій: дискусій, перформансів, лекцій, презентацій нових і очікуваних видань, читань, публічних інтервʼю, де література буде перетинатися з іншими мистецтвами — музикою, кіно, театром, живописом, графікою.

1+1 media стала медіапартнером цьогорічного фестивалю.

Ми зібрали для вас події, які точно варті вашої уваги. Обирайте те, що вам до душі, і кличте близьких людей на фестиваль. А повний розклад подій можна подивитися на сайті Книжкового Арсеналу.

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Все між нами — переклад

Оскільки Фокус-тема та ключова метафора цьогорічного Книжкового Арсеналу — «Все між нами — переклад» — багато обговорень будуть відбуватися саме довкола цієї теми. Одна з перших подій фестивалю відбудеться на Головній сцені, 29 травня о 18:00, і це дискусія «Усе між нами — переклад: інтро. Between No Limits / поміж без меж». Саме під час цього обговорення українські перекладачі Ія Ківа, Остап Сливинський і польський поет аріель розе міркуватимуть, чи є літературний переклад помічним у воєнні часи і як саме.

Цього ж дня на Літературній сцені о 18:30 військові та письменники Ярина Чорногуз, Богдан Коломійчук, Ілларіон Павлюк і Дмитро Крапивенко говоритимуть про письмо на війні, розповідаючи про власний досвід.

А о 19:30 на Головній сцені відбудеться дискусія «Читання на війні», до якої теж долучаться чинні військовослужбовці. Як говорить кураторка Основної програми Фестивалю Ірина Славінська: «Читання в часи війни справді стало жестом відваги, жестом свободи, жестом звільнення, жестом розкріпачення, жестом вивільнення», — адже воно відбувається «в окопі, в укритті, в госпіталі, в учебці, у полоні, в окупації».

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

У цей же час на Авторській сцені кухар Володимир Ярославський і ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентують книжку «Дипломатична кухня: за лаштунками світової політики».

Перший день Фестивалю завершить перформанс на Вуличній сцені о 20:00. Міжнародні репортери, фотографи та художники поділяться історіями з фронту та цивільного життя у часи війни, представляючи спеціальний український випуск французького журналу Live Magazinе.

Важливі голоси та розмови

У другий день Фестивалю о 10:30 на Літературній сцені УкрПошта погасить марку до 20-ліття Мистецького арсеналу. Також після події марку можна буде придбати.

Маєте можливість послухати українських письменників і перекладачів та поспілкуватися з ними наживо в неформальній атмосфері. Саме це будемо робити об 11:00 на Ранковій каві з Юрком Прохаськом. Це традиційний формат фестивалю TRANSLATORIUM, який цьогоріч став фестивалем-гостем Книжкового Арсеналу.

А о 18:30 на Авторській сцені журналістка та дослідниця Катерина Яковленко проведе публічне інтервʼю з поеткою Катериною Калитко.

Уже о 12:30 на Літературній сцені презентують книжку «Вільні голоси Криму. Історії кримських журналістів — бранців Кремля». У ній зібрані портрети політвʼязнів-журналістів, які борються за права людини та свободу слова на окупованому півострові.

На Вуличній сцені в другий день фестивалю буде одразу два перформанси. Перший — о 18:00 — це музично-літературний перформанс «Lost in Translation: листи про любов і війну». Організатори події називають її «вечором листів-есеїв про любов і підтримку до своїх коханих і близьких».

Другий перформанс готують о 20:30 і організовує його «Довженко-Центр». Це буде репремʼєра фільму «Василина» 1928 року з живим музичним супроводом від гурту «ДваТри» та музиканта Symonenko. Різні українські досвіди.

У третій день Фестивалю об 11:00 на Головній сцені розпочнеться дискусія «Слово про будинок „Слово“»: смисли, сутності і таємниці дому-тексту у Харкові». Її учасниками будуть літературознавиця Віра Агеєва, літературний критик Євгеній Стасіневич і директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук.

О 16:00 на Вуличній сцені триватиме дискусія, співорганізаторами якої є 1+1 media — «Співпережиття досвідів: журналістика і війна». Будемо говорити про різні журналістські досвіди у воєнний час і як вони допомагають висвітлювати важливе й чутливе — разом із воєнною кореспонденткою Наталією Нагорною та начальником відділу комунікації 24 ОМБр і кореспондентом ТСН Іваном Петричаком.

О 17:00 на Головній сцені Книжкового Арсеналу письменниця Оксана Забужко презентуватиме свою нову книжку «Наша Європа». Встигніть зайняти собі місце! Стійкість культури в часи війни.

Фінальний день Фестивалю, 1 червня, підготував важливу подію о 10:30 на Літературній сцені. Це презентація книги «Очі Маріуполя» з панельною дискусією «Як це — полон?», організаторами якої є АЗОВ.ONE — благодійний фонд бригади «Азов».

О 16:00 на Головній сцені презентують документальну книгу Вікторії Амеліної — української письменниці, що загинула внаслідок російського удару по Краматорську.

Відвідувачів і відвідувачок Фестивалю очікує насичена програма на Вуличній сцені. О 16:00 там відбудеться концерт «Своє. Симфонічна музика Бориса Лятошинського» від Національної філармонії України у співпраці з Фундацією Лятошинського. У концерті звучатимуть балада «Гражина» за поемою Адама Міцкевича — трагічна й велична історія перемоги, здобутої ціною життя; а також «Друга симфонія», написана в страшні 1930-ті роки як свідчення сили бути собою всупереч усьому.

О 20:00 чекаємо всіх на музичній програмі від гурту DakhTrio — «Стус. Тичина. Шевченко.» У програмі звучатимуть пісні на поезію Василя Стуса, Павла Тичини, а також премʼєрні композиції на тексти Тараса Шевченка.

Більше про графік роботи Фестивалю читайте на сайті Книжкового Арсеналу.

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