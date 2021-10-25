Радієві дівчата: "гра" з радіацією, яка занапастила тисячі життів

Помилка вчених була розкрита, як це часто буває, — через трагічні події.

Радій вперше був виявлений французько-польською науковицею Марією Склодовською-Кюрі і її чоловіком П'єром Кюрі 21 грудня 1898 року. Під час багаторічних досліджень вони помітили, що відходи, що залишаються після виділення урану з уранової руди, значно радіоактивніші, ніж чистий уран. З цих відходів подружжя Кюрі виділило два сильно радіоактивні елементи: полоній і радій. За своє наукове відкриття вони отримали Нобелівську премію. Марія стала першою жінкою, відзначеною цією нагородою, і залишалася єдиною до 1935 року, поки Нобелівську премію не вручили її дочці Ірен.

Експерименти, проведені в Парижі першовідкривачами радію П'єром і Марією Кюрі / Getty Images

Радіоактивне шарлатанство

Радій став сенсаційним відкриттям, але на момент своєї появи практично не вивчався і помилково вважався нешкідливим. Саме ж подружжя Кюрі небезпеку радію якоюсь мірою усвідомлювало, адже під час роботи з ним постійно отримувало опіки. П'єр Кюрі навіть припускав, що якщо він буде працювати з кілограмом радію, то ймовірно той сильніше обпече його шкіру й осліпить.

Марія Кюрі зі своїм чоловіком П'єром у лабораторії / Getty Images

Але все ж було визначено, що мала кількість цього елемента не несе жодної небезпеки і в деяких випадках він дуже корисний для здоров'я. Різні вчені почали висувати свої теорії цілющих властивостей радію і на тлі такого розголосу цим скористалися в торгівлі.

Таким чином, радій почали додавати до різних товарів, серед яких були косметика, зубні пасти, засоби для волосся, деякі продукти. Також ним збагачували воду (серед відомих марок була "Боржомі") і додавали до ліків, найвідомішим став дивопрепарат "Радітор". У рекламі однієї з зубних паст навіть говорилося: "Ваші зуби будуть сяяти радіоактивним блиском!". У медицині також почали активно використовувати радій і лікували ним гіпертонію, діабет, імпотенцію, помітили його дивовижну властивість вбивати ракові клітини (але ось лише потім виявилося, що вбиває він усі клітини в організмі).

Препарат "Радітор" / Getty Images

Ревігатор — пристрій для збагачення води радієм. Вун був керамічний, а всередині вкритий радієм / Getty Images

Радієве божевілля дійшло до того, що у виробництві з'явилася радієва фарба, яка, як щось чарівне, світилася в темряві (в перекладі з латині радій — "промінь"). Так 1917 року заповзятливі маркетологи американської корпорації United States Radium в місті Оріндж, штат Нью-Джерсі, вирішили розфарбовувати такою фарбою циферблати годинників.

Таблетки "Радіон" для отримання енергії / Getty Images

Радієві дівчата

1917 року Америка вступила у Першу світову війну, і тепер солдатам потрібні були годинники з цифрами і стрілками, які світяться в темряві. Компанія збільшила виробництво своєї продукції, і на роботу на три фабрики США було найнято 70 дівчат. Завдання було просте — розмальовувати циферблати.

Роботодавці запевнили співробітниць, що фарба повністю безпечна. А оскільки оплату вони отримували за кількість розфарбованих циферблатів годинників, то час даремно не втрачали і за день обробляли близько 250 циферблатів.

Дівчата повинні були змішати три компоненти: воду, клей і радієвий порошок. Далі дуже тонким пензликом з верблюжої шерсті вони мали нанести на циферблати фарбу. Оскільки пензлики були дуже тонкими, то після декількох мазків втрачали форму, тому керівництво компанії дотримувалося принципу lip, dip, paint (губа, занурення, фарба) і саме рекомендувало робітницям облизувати пензлики, щоб вони знову ставали тонкими і робота не зупинялася.

Працівниці фабрики United States Radium / Getty Images

Оскільки дівчата повністю вірили, що фарба безпечна (а рідій корисний), то іноді навіть дуркували з нею. Наприклад, працівниці часто фарбували нігті, зуби, обличчя, посипали радієвим порошком волосся, щоб в темряві ці частини тіла світилися — так вони лякали і дивували друзів та близьких. Але безтурботне життя і робота на фабриці з хорошою зарплатнею тривало недовго — дівчата почали хворіти.

Променева хвороба

Спочатку у багатьох дівчат через отруєння радієм почалися проблеми з зубами: біль, випадання, виразки в роті, зуби, що хиталися. Після їх видалення рани тривалий час не гоїлися. Пізніше багато хто почав помічати слабкість, мігрені, у деяких траплялися переломи кісток, почастішали випадки викиднів і мертвонароджених малюків, також у багатьох були виявлені ракові пухлини.

Першою, хто помер від променевої хвороби, була 25-річна Амелія "Моллі" Маджо. Кістки дівчини стали дуже крихкими, також вона страждала від зубних болів. Поступово дівчині видалили всі зуби, у неї розвинулася саркома. Амелія померла 1922 року в муках. Спочатку трагічні події ніхто не пов'язував з радієм.

Вперше симптоми пов'язані з зубами були описані стоматологом Теодором Блюмом 1924 року, який неодноразово стикався з подібними випадками серед працівниць фабрики. У результаті він назвав руйнівний стан "радієва щелепа". Визначив хворобу патолог доктор Гарісон Мартланд 1924 року. У своїй роботі про "вплив радіоактивних матеріалів на людський організм" він описав, що множинні симптоми робітниць фабрики пов'язані саме з отруєнням радієм.

Того ж 1924 року дивні симптоми хвороби були виявлені у 50 жінок, 12 з них померли. Компанія United States Radium відмовлялася пов'язувати смерті робітниць із використанням радію, вони пояснювали, те що відбувалося, сифілісом, на який нібито хворіли насправді дівчата.

Гарісон Мартланд почав досліджувати питання. Він найняв медичних експертів, щоб вони ще раз оглянули тіло померлої Амелії, але на ньому не було виявлено жодних ознак сифілісу. Навпаки, на ньому були явні ознаки впливу радіації. Також були оглянуті тіла інших померли дівчат і на них було виявлено те ж саме.

Суд і розкриття правди

1925 року одна зі співробітниць фабрики в Нью-Джерсі Грейс Фраєр зважилася подати до суду на United States Radium, але жоден адвокат не хотів братися за її справу. Для того, щоб знайти захисника, Грейс потрібно було два роки. Незабаром до неї приєдналися ще чотири колеги — Една Гассман, Кетрін Шауб, а також сестри Квінта Макдональд і Альбіна Ларіс. У суді вони вперше з'явилися в січні 1928 року, дві дівчини були прикуті до лікарняного ліжка, і жодна з них не могла підняти руки, щоб скласти присягу.

Під час розслідування стало зрозуміло, що керівництво компанії розуміло небезпеку радію. Вище керівництво і вчені самі ретельно уникали його впливу, тому на заводі хіміки використовували свинцеві сітки, маски і щипці. Дівчат же запевняли, що фарба зовсім безпечна.

Кетрін Вульф Донагью знепритомніла, почувши свідчення лікаря, що вона приречена померти від отрути, яка потрапила до її організму / Getty Images

Резонансна справа активно висвітлювалася у ЗМІ, які охрестили постраждалих "радієві дівчата".

Також 1928 року помер і винахідник радієвої фарби — доктор Сабін Арнольд фон Сохоцький, ставши 16-ю відомою жертвою отруєння радієвою фарбою. Але на відміну від дівчат, він отруївся через руки, через прямий контакт із речовиною. Обставини смерті фон Сохоцького допомогли "радієвим дівчатам" домогтися справедливості в суді.

Восени 1928 року справу було закрито — сторони досягли мирової угоди, не довівши її до повноцінного розгляду судом присяжних. Компанія виплатила постраждалим одноразову виплату в розмірі 10 тисяч доларів, до кінця життя щорічно повинна була виплачувати 600 доларів і покрити всі медичні витрати.

Слідом за п'ятьма дівчатами до суду звернулися й інші працівниці фабрик. Скільки всього постраждало працівників з виробництва радієвих циферблатів, невідомо донині. Компанія United States Radium збанкрутувала в 40-ві роки, а будівлю заводу в Нью-Джерсі було знесено 1968 року. 1979-го місцевість досліджували, і виявилося, що земля навколо досі радіоактивна.

Вплив

У результаті випадок "радієвих дівчат" спровокував більш ретельне дослідження небезпеки радію. Наприклад, Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів провело розслідування, в результаті якого було заборонено виробництво псевдопрепаратів, а те, що вже було в аптеках — вилучили. Відбувалося це не дуже швидко, але до 1930 років із виробництва повністю прибрали будь-які препарати і продукцію з радієм у складі. Але ось радієва фарба використовувалася для виготовлення циферблатів до 1970-х років.

Сама ж "мати" радію далеко від "радієвих дівчат" не пішла. Марія Кюрі померла 4 липня 1934 року від променевої анемії. Після її смерті минули десятиліття, але особисті речі вченої, записки і щоденники досі фонять, тому зберігаються в особливих умовах, а ті, хто бажає до них доторкнутися, зобов'язані одягти спеціальний захист.

2018-го року про історію радієвих дівчат було знято художній драматичний фільм.

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