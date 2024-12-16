Рак Кейт і Чарльза та розлучення принца Гаррі: десять гучних подій 2024 року

Король Чарльз оголосив, що в нього рак

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У лютому король Великої Британії, який зійшов на престол у вересні 2022 року, раптово оголосив світові про свій діагноз. У короля Чарльза рак – писали всі західні ЗМІ з посиланням на заяву Букінгемського палацу. Про діагноз монарх дізнався після операції, проведеної в січні 2024 року на простаті.

"Під час нещодавньої госпітальної процедури короля з приводу доброякісного збільшення простати було відзначено окреме питання, що викликає занепокоєння. Наступні діагностичні тести виявили форму раку", — йшлося у заяві.

Від того моменту і досі Чарльз продовжує лікування, але прогноз оптимістичний. Його лікарі навіть дозволили йому перервати курс лікування під час нещодавнього туру Австралією. Відомо, що з простатою монарха рак непов'язаний, але інші подробиці не розкривалися.

Принцеса Уельська раптово заявила, що у неї знайшли рак

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Майже одразу після новини від короля Чарльза, як грім серед ясного неба пролунала інформація, яка шокувала людей, про те, що у принцеси Уельської Кейт після перенесеної операції на черевній порожнині знайшли онкологію. Перш ніж Кенсінгтонський палац опублікував звернення принцеси до публіки, майже місяць про Кейт нічого не було чути. Почали з'являтися різні домисли та теорії змови, куди зникла дружина принца Вільяма. Писали навіть, що вони розійшлися і що принц зраджує дружину. Після важкого місяця таких обговорень у пресі принцеса Уельська опублікувала відеозвернення, розповівши про свій діагноз. Вона повідомила, що не виконуватиме королівських обов'язків і зосереджена на одужанні. У вересні Кейт випустила сімейний ролик, в якому оголосила, що її превентивна хіміотерапія завершена. Після цього принцеса з'явилася на кількох королівських заходах, зокрема організувала свій щорічний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Уельська Кейт на концерті "Разом на Різдво" / Фото: Associated Press

Сара Йорська розповіла про боротьбу з меланомою

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Ексдружина принца Йоркського Ендрю, якого король Чарльз все ніяк не може виселити з Royal Lodge, лише 2023 року пройшла лікування від раку молочної залози. А на початку 2024-го стало відомо, що у неї діагностовано меланому. Сарі видалили та проаналізували кілька родимок у дерматолога, коли вона проходила реконструктивну операцію після мастектомії, і одна з родимок була ідентифікована як ракова. Герцогиня провела лікування і ретельно перевірила всі родимки, щоби переконатися, що вони доброякісні. А більшу частина своєї роботи цього року присвятила інформуванню людей про важливість вчасного проходження профілактичних оглядів.

Королева Ранія вперше стала бабусею

Королева Ранія з онукою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

У серпні 2024 року Хашимітський двір оголосив, що принцеса Раджва та кронпринц Хусейн стали батьками, у них народилася дочка принцеса Іман, а королева Ранія та король Йорданії Абдалла II вперше стали бабусею та дідусем. Від того часу Ранія опублікувала у своєму Instagram кілька фотографій з онукою, а під час нещодавнього публічного заходу заявила, що дуже щаслива і, що час, проведений з Іман, летить просто неймовірно швидко.

Принцеса Леонор розпочала нове навчання

Король Філіп VI, королева Летиція та їхня дочка принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Іспанська принцеса Леонор – старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – вступила на навчання до Військово-морської школи Марін. Після першого року навчання у Головній військовій академії в Сарагосі спадкова принцеса розпочала другий рік навчання у Збройних силах у Військово-морській школі Марін, де вона провела чотири місяці, а в січні 2025 року готується вирушити до навчального круїзу навколо світу на борту навчального судна Juan Sebastián Elcano. Леонор йде за тією ж навчальною програмою, що її батько – король Філіп VI – свого часу.

Короля Філіпа VI та королеву Летицію закидали брудом

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Восени цього року в іспанській Валенсії сталася руйнівна повінь, яка забрала життя понад 200 людей. Король Філіп VI і королева Летиція через кілька днів після трагедії прибули до регіону, щоб висловити співчуття людям. Монарх та його дружина відвідали Пайпорту неподалік Валенсії, але виявилося, що розгнівані бездіяльністю влади люди злі настільки, що буквально закидали короля і королеву брудом. Треба віддати належне королеві Летиції: вона демонструвала стійкість, співчувала людям, обіймала деяких із них і втішала їх, хоча сама ледь стримувала сльози.

Друга вагітність принцеси Йоркської Беатріс

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Прекрасна новина прийшла від британської принцеси Беатріс, вона оголосила, що вони з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці чекають на народження другої дитини. Про інших королівських немовлят, народжених цього року, або тих, хто з'явиться наступного, ми писали раніше. Беатріс та Едо вже виховують дочку Сієнну, якій 3,5 року, а також сина Крістофера. Беатріс доводиться хлопчикові мачухою і часто бере його із собою на сімейні королівські заходи. Хто народиться у пари – ще одна дівчинка чи хлопчик, – за традицією, палац не повідомляє.

Княгиня Монако повернулася до активної роботи

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

Цього року дружина князя Монако Альбера II була активною, не так як і в минулі роки. Вона багато працювала, часто з'являлася на публіці, демонструючи свої стильні луки. Навіть змінила зачіску. Особливо часто про Шарлін говорили наприкінці року, коли напередодні різдвяних та новорічних свят вона то вогні ялинки запалювала, то подарунки від Червоного Хреста роздавала людям. У будь-якому разі, які б розмови не точилися навколо монакської сім'ї, ми раді, що Шарлін так багато працювала цього року.

Принц Гаррі прокоментував розлучення з Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл підігріли чутки про свій розлад. Та так, що герцогу Сассекскому під час одного з нещодавніх своїх заходів довелося прокоментувати, чи справді вони з Меган розлучаються. Гаррі відвідав саміт New York Times DealBook 2024 і публічно спростував чутки про розлучення. Він поіронізував на тему того, що їхній парі часто щось таке приписують, що преса роздмухує сенсації на рівному місці, але ніяк не прокоментував те, чому так рідко з'являється тепер з Меган разом на публіці.

Виселення принца Ендрю з Royal Lodge

Royal Lodge / Фото: Getty Images

Король Чарльз, як ми згадували раніше, рішуче налаштований виселити брата принца Ендрю, герцога Йоркського з 30-кімнатного маєтку Royal Lodge у Віндзорі. Після довгих умовлянь на які Ендрю ніяк не погоджувався, Чарльз вирішив звільнити приватну охоронну команду принца і таким чином змусити молодшого брата залишити маєток. Але Ендрю знайшов гроші, щоб сплатити собі охорону, та виїжджати все ще не збирається. Отже, боротьба короля за Royal Lodge продовжиться і наступного 2025 року. Кажуть, Чарльз хоче звільнити цю резиденцію для своєї дружини Камілли, якщо він помре першим, щоб їй було де жити.

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