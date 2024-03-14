Рідкісний вихід: дружина Кузьми Скрябіна з донькою з'явилися на прем'єрі фільму за мотивами повісті її чоловіка

У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". Захід відвідали дружина Андрія Кузьменка – Світлана Бабійчук та їхня донька Барбара, які рідко бувають на публічних заходах. Вони мали милий і красивий вигляд.

Світлана Бабійчук із донькою Барбарою

Світлана Бабійчук

На івенті Світлана постала у чорному светрі з різнокольоровими вставками на рукавах, шкіряній спідниці міді і ботильйонах на підборах.

Світлана Бабійчук

Барбара була одягнена у чорне вбрання. Шию вона прикрасила срібним ланцюжком із підвіскою у вигляді ключа із сердечком, а вуха – золотими сережками-пусетами.

Барбара Кузьменко

Про фільм:

Музикант-початківець Кузьма за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений пригодами.

Нагадаємо, прем'єру також відвідали зірки: Тіна Кароль, Фагот, Антитіла, Wellboy, Женя Галич, Pianoбой, Соломія Вітвіцька, Анна Трінчер, Остап Ступка та інші.

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