Рік без королеви: що змінилося у королівській родині після смерті Єлизавети II

Минув рік від моменту, як померла королева Єлизавета II. Сьогодні ми згадуємо, які зміни відбулися у британській королівській родині за цей час.

Її син став королем

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

У день смерті королеви Єлизавети II, який випав на 8 вересня 2022 року, її старший син — принц Уельський Чарльз одразу ж став новим монархом Великої Британії. Він довгих 70 років чекав на свою чергу на престол і очолив його, коли йому без двох місяців 74 роки. Через два дні Чарльза III проголосили королем офіційно, це сталося під час історичної церемонії в тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолоуспадкування, до якої входять високопоставлені парламентарі та держслужбовці. Чарльз заявив про смерть своєї матері – королеви Єлизавети ІІ – і дав клятву зберегти церкву Шотландії. Він віддав честь покійній матері і з Біблією в руках висловив клятву на вірність Великій Британії. Після цього він підписав клятву.

Відбулася коронація Чарльза та Камілли

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Associated Press

6 травня 2023 року відбулася історична коронація короля та королеви. Як і всі попередні коронації монархів Великої Британії, вона пройшла у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Її відвідало безліч іноземних гостей, членів європейських монарших сімей та навіть перша леді України Олена Зеленська була присутня. Король Чарльз продовжив підтримку України під час війни, як це робила його покійна мати Єлизавета II. Дуже мило було і з боку Джилл Байден та її онучки Фіннеган з'явитися на церемонії у жовто-блакитному вбранні. На коронації архієпископ Кентерберійський проголосив Чарльза III беззаперечним королем під урочистий музичний акомпанемент і спів хору, а король присягнув, поклавши руку на Біблію, і поцілував її. Чарльз став першим монархом, який привселюдно помолився на коронації. Для нього написали спеціальну молитву, в основу якої покладено гімн "Я присягаюсь тобі, моя країно".

Нові титули для Уельських та Единбурзьких

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Після смерті королеви Чарльз став королем, а його старий син Вільям – першим у лінії наслідування престолу. Він отримав титул принца Уельського, його дружина Кетрін стала принцесою Уельською, і цей титул знову зазвучав. Нагадаємо, що дружина Чарльза Камілла також носила титул принцеси Уельської, але не використовувала його, обравши для себе інший – герцогині Корнуольської. А до неї титул принцеси Уельської належав першій дружині Чарльза — Діані.

Також отримали новий титул брат короля – принц Едвард та його дружина Софі.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Associated Press

Раніше вони іменувалися графом та графинею Вессекськими, а від 10 березня 2023 року стали герцогом та герцогинею Единбурзькими. Раніше цей титул багато років носив чоловік Єлизавети ІІ – принц Філіп. І сама Єлизавета, коли вийшла за нього заміж була герцогинею Единбурзькою.

Меган і Гаррі досягли титулів для своїх дітей

Молодший син короля – принц Гаррі та його дружина Меган – давно випрошували у Чарльза титули для своїх дітей – Арчі та Лілібет. Від народження діти пари носили просто ім'я та прізвище — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор та Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Але після смерті Єлизавети II та сходження на трон короля Чарльза III його онуки Арчі та Лілібет автоматично отримали право на титули принца та принцеси. А згідно з правилом, встановленим королем Георгом V 1917 року, також тепер можуть претендувати на титули Їхніх Королівських Високостей. Через півроку "перемовин", у яких брав участь принц Гаррі, монарх погодився видати патентні грамоти, щоб привласнити титули принца та принцеси його двом онукам, які живуть зі своїми батьками США. Тепер Арчі є принцом Арчі, а Лілі – принцесою Лілібет. Оголосили про це Меган і Гаррі в день хрещення дочки, яке відбулося рівно за півроку після смерті королеви — 8 березня.

З'явилася ідея створення Національного меморіалу королеви

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Уряд заявив про плани створити меморіал на згадку про королеву Єлизавету II, але на це потрібно більше часу, ніж рік. Його планують презентувати королю Чарльзу III 2026 року, і це буде присвячено 100-річчю королеви. Колишній особистий секретар Єлизавети Робін Жанврін був призначений головою меморіального комітету.

Він разом з іншими співробітниками комітету візьмуть до уваги період державної служби та королівський обов'язок Її Величності, а також справи, які вона підтримувала, та планують створити програму національної спадщини від її імені. Майбутнім поколінням хочуть передати видатний внесок Її Величності в національне життя Великої Британії протягом усього її довгого правління.

Останнє фото королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Що цікаво, сама Єлизавета II 1955 року відкрила статую свого батька, короля Георга VI, на торговому центрі біля Букінгемського палацу на згадку про його життя та правління.

Меган і Гаррі вирішили помиритися з королівською сім'єю, але не вийшло

Меган та Гаррі з членами королівської родини / Фото: Associated Press

Офіційно пара про це не заявляла, але в пресу злили кілька чуток від інсайдерів, які стверджували, що принц Гаррі шукає зустрічі з королем Чарльзом, а також братом принцом Вільямом. Сасекські нібито планували орендувати квартиру в Кенсінгтонському палаці — лондонській резиденції Уельських. Гаррі сподівається, що це допоможе йому показати братові та батькові те, що вони з Меган налаштовані помиритися і, можливо, навіть якось повернутися до сім'ї. Погана новина полягає в тому, що король не може знайти часу на зустріч із молодшим сином. А старший брат Гаррі – Вільям, його всіляко ігнорує. Навіть його дружина Кейт не може вплинути на чоловіка.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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