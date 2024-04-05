Романтична сукня, шовкова спідниця і шкіряне вбрання: стильні образи на бранчі у Києві

У столиці відбулася зустріч із астрологинею, яка розповіла про роль натальної карти у житті людини.

У Києві, в ресторані Biarritz, відбувся бранч KVITNY project із астрологинею Оленою Хавень на тему "Вивчення себе і своїх енергій через призму астрології та натальної карти".

Спікерка розкрила основні концепції астрології і пояснила, що таке натальна карта і як вона впливає на наше життя. Олена також розповіла, як планети, знаки зодіаку та аспекти взаємодіють між собою і водночас формують характер людини, її темперамент і життєві обставини.

Олена Хавень/Фото Андрій Піддубняк

Крім того, астрологиня зазначила, що розуміння своєї натальної карти може допомогти людині краще зрозуміти себе, свої мотивації, потреби, підвищити самооцінку, вказати потенційні можливості, шляхи вирішення проблем і досягнення цілей.

Олена Хавень з'явилася на івенті у ніжному образі. На ній була романтична біла сукня з V-подібним вирізом і декоративними ґудзиками. Аутфіт астрологиня доповнила бежевими туфлями і перлинним намистом із білою пташкою.

Олена Хавень/Фото Андрій Піддубняк

Організаторки бранчу – Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк – обрали для своєї появи стильні луки total black.

Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка поєднала приталений жакет із корсетом, шовковою спідницею міді від українського бренду Mint та ботильйонами на шпильках. Талію вона підкреслила тонким шкіряним ремінцем.

Анжеліка Симоненко, Олена Хавень і Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

На Алісі була шкіряна сукня з пікантним декольте і жакет оверсайз, який вона накинула на плечі. Свій лук білявка доповнила лакованими чоботами на шпильках і чорною сумкою від Balenciaga.

Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

На заході була також засновниця українського бренду шкіряних сумок і аксесуарів Verdoni – Марина Гайович, яка була одягнена у чорний твідовий жакет із золотими ґудзиками, чорну шовкову сорочку і шкіряні штани-кльош. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями і коричневою сумкою на золотистому ланцюжку.

Анжеліка Симоненко, Марина Гайович і Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Аліса Каленюк, Анжеліка Симоненко і Тетяна Карікова/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко, Юлія Єрмолаєва, Ірина Татаренко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Читайте також: