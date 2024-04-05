Романтична сукня, шовкова спідниця і шкіряне вбрання: стильні образи на бранчі у Києві

У столиці відбулася зустріч із астрологинею, яка розповіла про роль натальної карти у житті людини.
У Києві, в ресторані Biarritz, відбувся бранч KVITNY project із астрологинею Оленою Хавень на тему "Вивчення себе і своїх енергій через призму астрології та натальної карти".
Спікерка розкрила основні концепції астрології і пояснила, що таке натальна карта і як вона впливає на наше життя. Олена також розповіла, як планети, знаки зодіаку та аспекти взаємодіють між собою і водночас формують характер людини, її темперамент і життєві обставини.
Крім того, астрологиня зазначила, що розуміння своєї натальної карти може допомогти людині краще зрозуміти себе, свої мотивації, потреби, підвищити самооцінку, вказати потенційні можливості, шляхи вирішення проблем і досягнення цілей.
Олена Хавень з'явилася на івенті у ніжному образі. На ній була романтична біла сукня з V-подібним вирізом і декоративними ґудзиками. Аутфіт астрологиня доповнила бежевими туфлями і перлинним намистом із білою пташкою.
Організаторки бранчу – Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк – обрали для своєї появи стильні луки total black.
Анжеліка поєднала приталений жакет із корсетом, шовковою спідницею міді від українського бренду Mint та ботильйонами на шпильках. Талію вона підкреслила тонким шкіряним ремінцем.
На Алісі була шкіряна сукня з пікантним декольте і жакет оверсайз, який вона накинула на плечі. Свій лук білявка доповнила лакованими чоботами на шпильках і чорною сумкою від Balenciaga.
На заході була також засновниця українського бренду шкіряних сумок і аксесуарів Verdoni – Марина Гайович, яка була одягнена у чорний твідовий жакет із золотими ґудзиками, чорну шовкову сорочку і шкіряні штани-кльош. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями і коричневою сумкою на золотистому ланцюжку.
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