Романтика на вечір: 5 цікавих фільмів про почуття

5 цікавих фільмів про почуття / © Credits

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«Агенція розбитих сердець» (Die Liebeskümmerer)

Марія керує агенцією, яка допомагає людям пережити розставання, але її робота змінюється, коли журналіст Карл приходить розслідувати діяльність компанії. Професійне протистояння героїв поступово ускладнюється особистою симпатією.

«Історія кохання в Копенгагені» (Sult)

Письменниця Мія знаходить кохання із самотнім батьком Емілем, але їхнє щастя зазнає випробування, коли вони починають планувати появу спільної дитини. Пара стикається з труднощами із зачаттям, тому вони звертаються до репродуктивної медицини. Лікування та невизначеність випробовують їхні стосунки й змушують переглянути плани на спільне майбутнє.

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«Спогади про нього» (Reminders of Him)

Це емоційна романтична драма про жінку на ім’я Кенна Роуен, яка після шести років ув’язнення повертається в місто, де її досі вважають винною у смерті коханого. Героїня хоче нарешті побачити свою маленьку доньку, яка виросла без неї й майже не знає правди про матір.

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«Лише одна ніч» (One Night Only)

Одного разу Еллі та Овен зустрічаються в Нью-Йорку за незвичних обставин і між ними одразу спалахує іскра, але низка непорозумінь і несподіваних відволікань ускладнюють їхню зустріч, постійно розводячи їх у різні боки. Їхня зустріч перетворюється на ніч несподіваних пригод і непередбачуваних поворотів.

«Гіпотеза кохання» (The Love Hypothesis)

Це екранізація популярного роману Алі Гейзелвуд, яка розповідає про кохання в університетському середовищі. За сюжетом аспірантка Олів цілує суворого професора Адама Карлсена, щоб переконати подругу, що вже має нові стосунки. Згодом вони домовляються вдавати пару, але поступово межа у цих стосунках стирається.

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