Історія кохання принцеси Євгенії і Джека Бруксбенка

Сьогодні, 22 січня принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують чотири роки від дня своїх заручин.

Восени 2018 го в британській королівській сім'ї відбулася ще одна весільна церемонія. Можливо, вона була не такою гучною, як весілля принца Гаррі і Меган Маркл, але до неї теж було багато уваги. Заміж вийшла онучка королеви Єлизавети II - 28-річна принцеса Йоркська Євгенія.

Перше знайомство

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Getty Images

Молодша дочка принца Йоркського Ендрю і герцогині Йоркської Сари Фергюсон Євгенія познайомилася з Джеком Бруксбенком в 2010 році під час відпочинку на гірськолижному курорті Вербье в Швейцарії. На той момент Джек працював простим офіціантом в одному з барів Ліверпуля і навряд чи мріяв, що колись зробить пропозицію дівчині з королівської родини. На момент їхнього знайомства принцесі було 20, а її майбутньому обранцеві – 24 роки. Згідно легенді, зустрівшись в одному з місцевих закладів, Євгенія і Джек закохалися один в одного з першого погляду. Десять років тому мало хто надавав значення цього роману, тому багато років вони просто пливли за течією, насолоджуючись товариством один одного. Перші чутки про можливі заручини з'явилися в 2016 році, але якось швидко зійшли нанівець після того, як публіка переключилася на новий роман принца Гаррі, який якраз в той момент познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меган Маркл.

Чому принцеса закохалася в офіціанта

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Getty Images

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Джек Бруксбенк родом з досить забезпеченої сім'ї, а серед його далеких предків є аристократи, так що простолюдином його точно не назвеш, і батьки принцеси розуміли, що для дочки це більш ніж вигідна партія. Роботу офіціанта Бруксбенк вибрав сам, так як завжди прагнув працювати в ресторанному бізнесі і не придумав нічого кращого, ніж почати з найнижчої сходинки. До цього Джек закінчив приватну школу, де отримав хорошу освіту, але в інститут відразу вирішив не вступати. Батьки хлопця підтримали і дали йому повну свободу дій. Результат не змусив себе довго чекати, робота приносила не тільки задоволення, але і давала можливість обзаводитися необхідними зв'язками. Незабаром Джека запросили на посаду керуючого в один з елітних пабів в Челсі, а пізніше він став керувати нічним клубом Mayfair – улюбленим місцем британських зірок і аристократів. Як бачите, хлопець був досить перспективним, і Євгенія це розуміла, до того ж вона переслідувала таку ж мету – отримати освіту і відбутися у професії.

Випробування відстанню

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Getty Images

Молоді закохані Джек і Євгенія не збиралися відмовлятися від своїх кар'єрних амбіцій і поспішати з весіллям. Тому, коли принцеса в 2013 році відправилася на стажування в Нью-Йорк, а її хлопцю довелося через роботу залишитися в Лондоні, вони підтримували стосунки на відстані. Два роки вони жили в такому шаленому ритмі, постійно літаючи один до одного і спілкуючись через скайп. Завдяки цій роботі пізніше принцеса Євгенія отримала посаду директорки в одній з лондонських галерей.

Заручини і обручка для принцеси

Заручини принцеси Євгенії з Джеком Бруксбенком / Getty Images

У січні 2018 року Букінгемський палац офіційно оголосив про заручини принцеси Євгенії і Джека Бруксбенка. Були оприлюднені офіційні фотографії, а пізніше і дата весілля – 12 жовтня. Весільна церемонія відбулася в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де у травні того ж року повінчалися принц Гаррі і Меган Маркл. Кажуть, спочатку закохані планували весілля у вересні, але через робочий графік Гаррі і Меган плани довелося скоригувати. На честь заручин Джек подарував принцесі обручку з жовтого золота з рідкісним каменем – сапфіром падпараджа. Назва "падпараджа" в перекладі з сингальської означає "колір лотоса", і раніше такі камені зараховували до смарагдів, адже за своїм кольором падпараджа більше схожі на смарагди, ніж на сапфіри. Каблучка, до речі, дуже схоже на каблучку матері принцеси – Сари Фергюсон, яка була з бірманським рубіном і розсипом. Однак, як відомо, в день заручин (а не в день, коли про них офіційно оголосили) Джек Євгенії каблучку не подарував. Вони були на відпочинку в Нікарагуа, був вечір, а на небі був красивий місяць, коли раптом Бруксбенк вирішив запитати у Євгенії, чи вийде вона за нього заміж. Каблучки в цей момент у Джека не було, але її дизайн він вже придумав, і над прикрасою працювали ювеліри. Принцеса була захоплена красивим моментом, хоча після інтерв'ю і говорила, що ніколи не сумнівалася в тому, що вони з Джеком одного разу ухвалять рішення одружитися.

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Титул після весілля

Після заміжжя Євгенія свій титул принцеси не втратила, однак приставку "Йоркська" втратила, так відбувається зі всіма жінками в королівській сім'ї, які виходять заміж. Після весілля її можуть називати Її Високість принцеса Євгенія місіс Бруксбенк.

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / Getty Images

Весільна сукня і церемонія

Церемонія вінчання Євгенії і Джека відбулася в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, там же, де було весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Однак вона ла менш помпезною, але більш світською, адже сама Євгенія і її майбутній чоловік дуже товариські люди, які люблять проводити час у світському суспільстві, так й професія їх цьому дуже сприяє. До речі, першою, кому Євгенія і Джек вирішили оголосити про свої заручини, була королева Єлизавета II. Витрати взяли на себе сім'ї нареченого і нареченої порівну.

Весільна сукня Євгенії відрізнялася від весільного вбрання Меган Маркл. На Євгенії була біла сукня з досить глибоким декольте, відкритою спиною і довгим шлейфом від бренду Peter Pilotto. Замість фати її голову прикрашала тіара зі смарагдами її бабусі - королеви Марії Текської.

25 вересня 2020 року королівський палац офіційно оголосив, що принцеса Євгенія та її чоловік Джек чекають на народження первістка. Син Август Філіп Хоук Бруксбенк народився 9 лютого 2021 року. Пара дуже щаслива.