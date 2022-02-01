Що читати в лютому: 5 нових книжок, які не розчарують

Книжки цього огляду - вершинні зразки сучасної зарубіжної літератури. Їхні автори повною мірою розкривають увесь свій арсенал нетрадиційного погляду на традиційні жанри і перевертають з ніг на голову наше про них уявлення.

Філіп К. Дік. Три стигмати Палмера Елдрича. - К.: Komubook, 2022

Цей роман - один із найвідоміших та найхарактерніших з доробку Філіпа К. Діка, де його повсякчасне творче зацікавлення крихкою природою реальності досягає нового, досі не баченого рівня. За сюжетом, надворі кінець ХХІ століття. Земля перенаселена та перегріта настільки, що людям небезпечно перебувати на її поверхні без спеціальних охолоджувальних пристроїв, а в поселеннях-колоніях на інших планетах панують спартанські, майже первісні умови життя. Щоб краще зносити нудне монотонне існування у цьому похмурому технологічному світі, люди призвичаїлися до вживання загадкового наркотику Цукер-К, який дає їм змогу поринати у спільний ілюзорний, радісний світ. Коли промисловець Палмер Елдрич повертається з міжзоряної подорожі, він привозить з собою новий наркотик Жуй-Ц, який є значно потужнішим за попередній і загрожує занурити світ у перманентний стан наркотичного марення, яке, як починає підозрювати головний герой роману, насправді контролюється таємничим Елдричем.

Антті Туомайнен. Чоловік, який помер. – Х.: Фабула, 2022

Головний герой цієї неординарної історії від популярного фінського письменника Антті Туомайнена мешкає в маленькому містечку. І все у цього чоловіка, якого звати Яакко Каунісма, складається нібито якнайкраще. Адже у свої 37 він сповнений сил та енергії, має успішний грибний бізнес і красуню­ дружину. Але як це зазвичай буває, радіти довго не доводиться, бо під час візиту до лікаря наш герой раптом дізнається, що жити йому лишилося недовго, адже його отруїли. Мало того, починає розгойдуватися сімейний човен, все частіше лунають сварки, та й доля фірми викликає серйозне занепокоєння. Втім, лити сльози ніколи, адже треба встигнути знайти вбивцю і владнати решту справ. Остання пригода в житті нашого нещасного Яакко нагадує водночас захопливий детектив, гостросюжетний бойовик, похмурий трилер і чорну комедію.

Майкл Свонвік. Донька залізного дракона. – К.: Видавництво Жупанського, 2022

Автор цього роману – відомий американський письменник, що працює на перетині багатьох жанрів, зокрема постмодерного фентезі, кіберпанку, альтернативної історії та наукової фантастики. Наразі варто уявити світ умовного толкінівського Середзем’я, що чаїться у паралельних вимірах плутаного мультивсесвіту. Світ, що розвивався приблизно так само, як наш, але в якому лишилися чари, ритуали й чарівні істоти, які тепер буденно живуть у знайомих нам величезних мегаполісах. Десь тривають війни, для яких заводи створюють механічних драконів – потужні бойові машини, наділені штучним інтелектом, холодним і підступним, в основі якого лежить лише жага до руйнування і хаосу. Драконам для функціонування потрібні пілоти – людські напівкровки, лише з ними дракон може здійнятися в повітря і застосувати увесь свій нищівний арсенал. Але що станеться, коли один такий списаний на металобрухт дракон захоче помститися за своє позбавлене сенсу існування самим першоосновам світу, який його породив? І що станеться, коли він знайде достойного пілота для втілення задуму – дівчинку-підмінка, яку само ніхто не питав, переносячи у цей химерний світ з його дивними правилами і несправедливими законами? Тоді струснуться самі основи світобудови, а реальність постане в усій своїй справжній неймовірній суті, приголомшуючи, дивуючи, жахаючи…

Дуглас Стюарт. Шаґґі Бейн. – К.: Bookchef, 2022

За сюжетом цієї історії, надворі 1980-ті роки, Ґлазґо, Шотландія. У країні лютує безробіття, цілі квартали потерпають від злигоднів. У таких непростих умовах минає дитинство Шаґґі Бейна: хлопчику доводиться миритися із самотністю й неприйняттям однолітків, усвідомлювати і приймати свою інакшість і водночас дбати про матір. Аґнес, цю розкішну, але нещасну жінку, яка живе в затісному для своїх амбіцій світі, один за одним покидають усі близькі, і з роками їй стає дедалі важче боротися з алкогольною залежністю. Парадоксально, але Дуґлас Стюарт, букерівський лауреат 2020 року, відштовхуючись від власної історії й укорінюючи розповідь у Ґлазґо, зрештою, торкається тем, близьких кожній людині: на цих сторінках багато болю, але тут є місце й для сміху, тепла, звичайних життєвих радощів, а головне — для всеосяжної, непереможної любові.

Ярослав Ґжендович. Господар крижаного саду. Книга 1. Нічний подорожній. – К.: Рідна мова, 2021

Магічне місце, описане у цій книжці, населене розумними істотами, які схожі на людей, духом скандинавської міфології та жахливим створіннями, що немов зійшли з полотен Ієроніма Босха. Саме тут, за сюжетом, самотній землянин шукає загублених членів експедиції й опиняється у вихорі надзвичайних подій. І якщо Скандинавія асоціюється з холодом, хоча там буває й літо, то якою ж буде планета Мідґаард, в якій стільки від скандинавської міфології? Чи буде вона скута кригою, чи засипаною снігом? Нагадуватиме вічну мерзлоту, де без кожуха нікуди? Тутешні мешканці більше схожі на людей, ніж на будь-кого іншого, та все ж не земляни. Головний герой, який вирушає на пошуки загубленого екіпажу, про все це ще дізнається. Йому варто стерегтись, адже, хто знає, що ховають пустельні незвідані простори та густі тумани. Господар із вами — як і Сад його Надії збавтесь, як сюди ступили. Засліпнуть монітори, оглухнуть комунікатори, замовкне зброя. Тут володарює магія, бо морозна імла — як, кажуть, жива. Інші вірять, що це подих богів чи брама засвітів. Мідґаард. Планета, де нас, людей, вважають істотами з риб’ячими очима. Де точиться війна богів, а деміурги-самозванці живлять жорстокість, розквітлу в мороці зла. Де зраджують найновіші земні технології, а людина мусить стати на двобій зі своїми кошмарами. І лишитися з ними наодинці…

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