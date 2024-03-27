Що почитати: 3 книжки про кохання і світське життя

Від романтичного настрою, який створюють зокрема ці книжки про кохання, залежить наше ментальне здоров’я та психологічна рівновага. Адже позитивні емоції у цей складний час допомагають усім нам виживати. Тож мерщій пориньмо у чарівний світ пригод, який створили для нас автори цих захопливих історій!

Медді Довсон. Щаслива катастрофа. – К.: Рідна мова, 2023

Вважається, що в деяких історіях кохання варто зачекати. І взагалі, що таке кохання без дещиці хаосу? Принаймні "Щаслива катастрофа" Медді Довсон – саме про це. За сюжетом Марні Макґров і Патрик Ділейні закохані одне в одного й живуть разом уже кілька років, достатньо, щоб зрозуміти, що в парі неможливо досягти ідеальної злагоди. І все ж таки є дещо, над чим, можливо, варто було б замислитися: Марні експресивна - Патрик заглиблений у себе.

"Потім ми бредемо до ліжка, сонні й нарешті спокійні, - розповідає героїня. - Патрик притискає мене до себе, й ми ніжно кохаємося, намагаючись надолужити втрачене, щось, що нам більше ніколи не вдасться віднайти. Він такий люблячий і турботливий, теплий і знайомий. Вирішальної миті Патрик, як завжди, тягнеться по презерватив. Мушу зізнатися, я тішила себе сподіваннями, що цього разу він так не вчинить, але помилилася. Заплющую очі й намагаюся не засмучуватися. Усе гаразд".

Тож наша героїня радіє змінам, натомість її партнер віддає перевагу стабільності. Вона бачить шлюб і батьківство в їхньому майбутньому, а йому закриває обрій тінь трагедії, що сталася раніше. Аж раптом восьмирічний сюрприз із минулого Патрика з’являється на порозі, вдирається в їхні життя - і це перевертає все. Хоча це не зовсім ті зміни, які вона передбачала, Марні вмить сприймає їх як появу сім’ї. Але Патрик, боячись нового болю, тікає в себе. Раптом дві дуже різні частини прекрасного цілого стає дедалі важче сумістити. Як Марні може довіряти магії Всесвіту, коли він, здається, робить усе можливе, щоб збити її з ніг?

Місіс К. Лондонські хроніки: леді Амелія, Кітті. - Гайсин : ТУТ, 2024

Щодо заявленого у назві добірки світського життя, то "Лондонські хроніки: леді Амелія, Кітті" Місіс К. пропонують саме цю атмосферу історичної автентики, адже авторка розповідає романтичні історії, у центрі яких молоді жінки епохи Регентства. Завдяки вишуканому стилю оповіді та жанровій майстерності захопливі події цих історій та інтриги перенесуть читачів у світ аристократичного Лондона, де елегантні виховані леді й справжні джентльмени цінують честь і мораль понад усе. Тож повне занурення в історичний контекст, як то кажуть, гарантоване. Ви зможете вальсувати разом із героями в бальних залах, кататися поруч у Гайд-парку, призначати таємні побачення й спостерігати, як справжнє кохання долає всі перешкоди.

За сюжетом першої історії, Леді Амелія Ігертон, багата дочка графа, повертається до Лондона після двох років жалоби ще популярнішою, аніж раніше. Проте її доброта й турбота про друзів перетворюють дні на вир, наповнений таємними втечами, підступними інтригами, і примушують вигадувати нові плани допомоги іншим. За сюжетом другої історії міс Кітті Барлоу, молода розсудлива леді, приїздить до Лондона на свій черговий сезон, але затьмарена популярністю кузини, залишається в тіні, поки необхідність не примушує її звернутися за допомогою до відомого гульвіси, графа з нестерпним характером. Він не дотримується правил і на все має власну думку, але, можливо, саме цей джентльмен зможе розгледіти в скромній і мовчазній дівчині мудру душу й щирість - якості, котрих не має легковажна сестра. У будь-якому разі обидві історії не залишать байдужими справжніх шанувальників романтичної літератури, захопивши увагу яскравими перипетіями світського життя.

Джулія Куїнн. Бріджертони. Герцог і я. – Х.: Віват, 2024

Пікантність та відвертість, а ще здатність говорити на незручні теми про стосунки, "упаковування" сучасних суспільних тенденцій (фемінізм, криза маскулінності тощо) в історичний антураж - такі рецепти успіху авторки цієї захопливої книжки, що здатні "зачепити" як студентку, так і її професорку. Що ж до сюжету книжки Джулії Куїнн "Бріджертони. Герцог і я", то варто нагадати, як в епоху Регентства всі бальні зали та вітальні Лондона були скуті неписаними й непорушними правилами: як говорити з графом, який кніксен належить виконувати перед принцом Герцог має бути владним і байдужим, а юна леді шлюбного віку - доброзичливою, утім не занадто.

Натомість Дафна Бріджертон, четверта з восьми нащадків навдивовижу дружної шляхетної родини, має привітний характер, на противагу більшості чванливих панянок свого віку, тож легко знаходить спільну мову чи не з усіма парубками лондонських верхів. А от цікавої шлюбної пропозиції для своєї старшої доньки віконтеса Бріджертон ніяк не дочекається. Тим часом Саймон Бассет, герцог Гастінґс, нещодавно повернувся з-за кордону й намагається уникати світського гамору, ба навіть виходів у світ, адже вирішив ніколи не одружуватися. На те в нього є особисті мотиви, спричинені родинною драмою. Знайомство із сестрою найліпшого друга Ентоні Бріджертона відкриває для нього інший шлях. Якщо Дафна погодиться на їхнє вдаване залицяння, Саймон зможе відмовляти матерям юних панянок, котрі завзято прагнуть уваги нежонатого герцога. Натомість Дафна побачить нові перспективи, а її репутація злетить у небеса.

Чи спрацює цей план, якщо в жорстокому, блискучому, оповитому плітками світі лондонської еліти правдиве лише одне: кохання не стримати правилами. Варто додати, що авторка потрапила до Залу слави романістів США, а романи з її шалено популярної серії "Бріджертони" ставали бестселерами 19 разів. Перекладені 41 мовами, вони лягли в основу хітового серіалу від Netflix.

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